Revilla critica al independentismo en su mensaje de Navidad 07:41 DM . Cantabria El presidente también presume de los 10.000 parados menos que ha conseguido su Ejecutivo y anuncia que 2018 será «un año de grandes proyectos industriales en Cantabria» DM . Santander Viernes, 22 diciembre 2017, 18:15

El presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha aprovechado su mensaje de Navidad para hablar de Cataluña y el independentismo, pero también de la actitud «inmovilista» del Gobierno central con respecto al tema catalán, y del trato «injusto» que Cantabria está recibiendo por parte del Estado, «del dinero que se debe a esta comunidad», de la reforma del sistema de financiación de las autonomías y de todo lo que el Ejecutivo que él preside ha conseguido en estos dos años y medio de mandato.

Revilla, muy implicado en la causa catalana, como ha demostrado estas últimas semanas en la campaña electoral, critica, en su mensaje navideño, la «manipulación de los sentimientos patrióticos» de la que hacen uso los independentistas. Cree Revilla, que «España ha sido, es y seguirá siendo un proyecto de éxito». Pero también se mete con el Gobierno de Rajoy por su «inmovilismo». «No podemos enrocarnos y ojalá en 2018 acabemos con esta incertidumbre en Cataluña y lleguemos al diálogo».

El presidente cántabro tampoco entiende la «sinrazón del Gobierno español con Cantabria» y espera que el presidente Rajoy ponga fin a una deuda histórica con esta comunidad, «que en los últimos años no ha dejado de crecer». Pide a los cántabros que seamos «exigentes» y que «no nos resignemos al impago de Valdecilla, ni al abandono de proyectos de Estado como el de Comillas, ni al déficit ferroviario que sufre la región, ni a las demoras en inversiones imprescindibles para nuestro futuro. No pedimos nada que no nos merezcamos. Solo pedimos lo que es justo y nos corresponde», ha asegurado Revilla. Al hilo de esto también desea que «la reforma del sistema de financiación económica apueste por la igualdad de todos los españoles».

En su mensaje navideño, Revilla también saca pecho. «En estos dos años y medio se han superado un gran número de dificultades y emejor de lo que estábamos. Tenemos 10.000 parados menos», ha añadido.

Por último, el dirigente regionalista se atreve a predecir lo que traerá 2018, «un año de grandes proyectos industriales para Cantabria y en el que temas como la sanidad, la educación y los asuntos sociales ya no sufrirán recortes».