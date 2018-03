Revilla tacha de «disparate» cuestionar el Concierto Económico vasco pese a sus críticas en el pasado Revilla, este lunes en el pleno del Parlamento de Cantabria. / Alberto Aja Cantabria El presidente destaca las «buenas relaciones» del Gobierno regional con el Ejecutivo que preside Urkullu, todo lo contrario a lo que ocurría cuando Ibarretxe era lehendakari | En 2010 dijo que el Concierto Vasco era «una medida peligrosa porque rompe la unidad del mercado y supone una competencia desleal» DM . Santander Lunes, 5 marzo 2018, 13:33

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que «respeta absolutamente» el Concierto Económico vasco y considera un «disparate» cuestionarlo con los «problemas» que se dan actualmente en España. En declaraciones a Onda Vasca, Revilla ha valorado asimismo las relaciones que mantiene con el Ejecutivo Vasco, que ha calificado de «muy buenas» en contraposición a la época en la que gobernaba Juan José Ibarretxe.

Sin embargo, en 2010, ya con Patxi López como lehendakari, el discurso de Revilla era muy distinto. En aquella época no sólo lo cuestionó, sino que lo criticó abiertamente y Cantabria estuvo a punto de unirse a La Rioja y Castilla y León en su denuncia al Constitucional. Al final, la región decidió no llegar a los tribunales -el PSOE, aliado del PRC en Peña Herbosa, también gobernaba en el País Vasco-, pero Revilla no bajó el tono de sus críticas: «el concierto vasco es una medida peligrosa porque rompe la unidad del mercado y supone una competencia desleal».

Ahora, cuestionado por este mismo asunto, el dirigente regionalista ha afirmado que en la Constitución puede haber cosas que gustan más o menos, pero «nos la hemos dado todos los españoles y en ella se recoge la singularidad de los territorios forales y el Concierto Económico».

«Yo soy muy respetuoso con ello y revolver el problema del Concierto con la que tenemos en Cataluña es un disparate», ha sostenido, para añadir que lo que habrá que estudiar es que el Cupo sea «justo con una aportación de solidaridad de Euskadi al conjunto del Estado».

Tras incidir en que el modelo vasco está vigente y Cantabria «lo respeta absolutamente», ha lamentado que en el Estado hay «cierta tendencia» a enfrentar a unos territorios contra otros, una cuestión «que da votos».

«Hay partidos que aprovechan cualquier circunstancia. Me parece que es un error, bastantes problemas tenemos en España como para abrir otro que ha estado durante muchos años sin generar discusión. Nosotros no nos vamos a apuntar nunca a eliminar algo -Concierto Económico- que recoge la Constitución», ha incidido.

Relaciones entre ejecutivos

Por otro lado, y cuestionado por las relaciones entre Gobierno Vasco y cántabro, Revilla ha resaltado que son «muy buenas, como nunca», y lo ha contrapuesto a la época en que Juan José Ibarretxe era lehendakari.

Según ha recordado, eran unos tiempos en que «el tema de ETA enturbiaba las relaciones, Cantabria lo sufrió y no tuvimos quizá una comprensión por parte del lehendakari de entonces».

«Ahora, con Urkullu, la relación es extraordinaria, mantengo contactos telefónicos y entendemos que es importante mantener relaciones fluidas porque las relaciones entre Cantabria y Euskadi deben ir a más», ha indicado, para añadir que uno de los objetivos es lograr «una comunicación ferroviaria entre Bilbao y Santander adecuada». «En temas de educación, sanidad e infraestructuras tenemos que ir de la mano», ha subrayado.