Revilla dice que es «ilegal» que los diputados formen parte de los consejos de administración de empresas públicas Alberto Aja Cantabria El presidente advierte al PP de que la financiación autonómica «no debe ser un pulso» y recuerda que están a la espera de la reunión de presidentes prometida por Rajoy hace un año AGENCIAS Santander Lunes, 5 marzo 2018, 16:51

Los diputados regionales no están en los consejos de administración de las empresas públicas porque es «ilegal». En la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2017, el Gobierno accedió a incluir la presencia de los parlamentarios como medio para la fiscalización de estas sociedades, era una de las condiciones de Podemos para respaldar las cuentas regionales. Sin embargo, más de un año después, no se ha hecho efectivo. En el pleno de este lunes, el presidente, Miguel Ángel Revilla, ha dado una razón tan directa como concisa «es ilegal». No obstante, se ha comprometido a que el Gobierno remita en 15 días a la Cámara una «alternativa legal» para dar cumplimiento a esa premisa de la ley (aprobada por el Parlamento) y al compromiso con Podemos.

Revilla ha explicado que el Consejo de Gobierno está estudiando crear un órgano como el del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) donde los grupos parlamentarios puedan fiscalizar los asuntos a tratar por el consejo de administración de cada empresa pública. «Lo podemos negociar perfectamente», ha dicho el presidente en respuesta a una pregunta de Podemos, que le ha reprochado el retraso de un año en el cumplimiento del compromiso. Revilla ha explicado que el acuerdo presenta «fallos importantes en los que no habíamos caído nadie», «problemas legales importantes» que el Gobierno no puede alterar, ha dicho.

Así, ha señalado que la norma que regula las incompatibilidades de los diputados establece que éstos no pueden pertenecer, «cobren o no», al consejo de administración de una empresa pública. Además, el acuerdo incluye también fundaciones, sin caer en la cuenta de que algunas de estas entidades no son propiamente del Gobierno y tienen también participación de otros entes. Ante cualquier suspicacia, el presidente ha añadido que «nadie está más interesado que este Gobierno en que haya una transparencia total y absoluta». «Ninguna pega a que lo vean todo», ha replicado al podemita José Ramón Blanco, que ha cuestionado la transparencia del bipartito. Revilla, por su parte, le ha rebatido con una estadística publicada este lunes, que sitúa al Gobierno de Cantabria como el tercero más transparente después de País Vasco y Navarra.

Financiación: pendientes de Rajoy

Durante la larga y variada presencia de Revilla en el pleno del Parlamento celebrado este lunes, la financiación autonómica ha sido otro de los ejes del debate. El presidente ha dicho que el nuevo modelo no deber ser «un pulso» ni un enfrentamiento, ha defendido el consenso y ha apuntado que los gobiernos autonómicos están esperando a que Mariano Rajoy convoque una nueva reunión de presidentes.

Revilla respondía así a una pregunta que ha formulado la presidenta regional del PP, María José Sáenz de Buruaga, que le ha reprochado su «falta de liderazgo» en esta cuestión y le ha instado a abandonar «el aislamiento institucional» por el bien de los ciudadanos. Buruaga ha lamentado que Cantabria no estuviera en la reunión del pasado 19 de febrero, en la que Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón firmaron una declaración para reclamar al Gobierno que impulse un nuevo modelo de financiación autonómica basado en el principio de igualdad que, entre otras cuestiones, ayude a frenar el problema de despoblación.

Revilla ha remarcado que Cantabria «está haciendo todo» para defender su postura en el nuevo modelo de financiación autonómica, para que se acuerde con el coste efectivo de los servicios y teniendo en cuenta variables como la orografía, la dispersión y el envejecimiento poblacional. Y de pasó le ha lanzado su propio 'contragolpe' a la líder de los populares cántabros: si «tuviera peso» en el PP habría instado al presidente del Gobierno y líder popular, Mariano Rajoy, a recibirle.

Revilla ha apuntado que en enero de 2017, en la Conferencia de Presidentes, se abordó la financiación autonómica, y Rajoy se comprometió a convocar una nueva reunión de jefes de gobiernos autonómicos. «No tenemos noticia de que tenga intención de hacerlo», se ha quejado. A su juicio, la nueva financiación autonómica «no es un tema de enfrentamientos de bloques», sino que «habrá que abordarla por consenso» en esa reunión que Rajoy se comprometió a convocar y que aún se está esperando

«Usted no participó en esa cumbre -en referencia a la celebrada entre Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón- . Si no le invitaron malo, señor Revilla, porque es la consecuencia del aislamiento de un presidente que se dedica a casi todo menos a gobernar Cantabria. Y si lo invitaron y no fue, peor», ha destacado Buruaga. También ha echado en cara a Revilla que «en la práctica lleva dimitido desde que tomó posesión» del cargo de presidente, en julio de 2015.

«Solo se ocupa de su propia popularidad, no de los problemas de los ciudadanos de Cantabria», ha considerado Buruaga, que ha lamentado que la financiación autonómica está «fuera de la agenda» del presidente. Y ello pese a que la región «se lo juega todo» en esta cuestión. Por eso, la presidenta del PP ha pedido a Revilla que «se lo tome en serio», que «deje de esconderse»y «reaccione».

Revilla ha pedido «lealtad» a presidenta del PP y ha asegurado que no se llamó a Cantabria a la reunión entre Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón porque era «para hablar del carbón».