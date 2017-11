Revilla dice que es posible que haga campaña en Cataluña Revilla friendo pimientos en la feria de la alubia en Casar de Periedo. / DM Cantabria «Me lo ha pedido un amigo y probablemente vaya a echarle una mano», señala el presidente de Cantabria, que apoyará a los partidos que defienden la unidad de España DM . Santander Domingo, 19 noviembre 2017, 15:28

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, está pensando participar en la campaña electoral de Cataluña para apoyar a alguno de los partidos que defienden la unidad de España y que, lógicamente, no están en el bloque independentista.

«Me lo ha pedido un amigo y posiblemente vaya a echarle una mano», ha manifestado el secretario general del PRC, que sopesa así desplazarse a la comunidad catalana antes de los comicios del 21 de diciembre a «dar mi opinión».

«Casi seguro que iré un día», ha apuntado Revilla, que también ha advertido de que no va a «defender a nadie que quiera irse de España», explica antes de quejarse del foco que ha adquirido la crisis en Cataluña por el desafío independentista.

«Parece que no existe en España otra cosa. Uno está harto ya de tanta Cataluña. Vamos a acabar hablando en catalán», ha comentado al respecto, y después de ser preguntado por sus reivindicaciones como presidente de Cantabria a su homólogo en España, Mariano Rajoy. En este sentido, y en relación con la reclamación, por ahora en vano, de la deuda económica del Estado con la Comunidad (dirigida por el PRC-PSOE), Revilla ha manifestado que es algo que no puede «entender».

A continuación, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo central y líder del PP está «muy ocupado» con el problema de Cataluña, «un grano que nos ha salido ahí y que tiene a todo el mundo revuelto».

De todas formas, y al margen de los compromisos y «cartas» de Rajoy para pagar las cantidades adeudadas a la región -cerca de 100 millones de euros por las anualidades pendientes por las obras del Hospital Valdecilla o para la Fundación Comillas-, Revilla ha asegurado que «más que eso» lo que le «duele» es que no le «reciba».

Y ha contrapuesto la actitud del Estado con la de Cantabria, una comunidad autónoma «leal» que «no crea ningún conflicto». De hecho, su presidente ha desvelado que el próximo 29 de noviembre irá a Madrid a recoger un premio de la revista Cambio 16 a Cantabria, elegida la comunidad «preferida» de los españoles.

Tras admitir sus críticas al Gobierno central cuando hace «mal» las cosas o su «beligerancia» contra la corrupción, el regionalista cree que, pese a ello, no se merece que Rajoy no le «coja el teléfono» o no le «conteste las cartas», ha concluido.