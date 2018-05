Revilla dice que el Rey «ha prometido que en 2019 va a venir a esquiar a Alto Campoo» El Rey, en el centro, entre a Jainaga y Revilla. / Javier Cotera Cantabria El presidente asegura que el monarca «se va encantado» de Cantabria y que «ni una sola persona ha dicho nada inconveniente y todo el mundo le ha recibido con cariño» ISABEL AROZAMENA Reinosa Martes, 29 mayo 2018, 15:26

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado este martes que el rey Felipe VI le ha prometido, en su visita hoy a Reinosa, que acudirá el próximo año a la estación invernal de Alto Campoo -situada a veinte kilómetros de la ciudad- para esquiar.

Tras finalizar el acto que se ha celebrado en la factoría siderúrgica de Sidenor, con motivo del 100 aniversario de esa planta reinosana que ha presidido Don Felipe, el jefe del Ejecutivo cántabro ha dicho a los periodistas que el Rey «se va encantado» de Cantabria y ha recordado que es la tercera visita que realiza a la comunidad autónoma en un año.

Las dos últimos visitas a Cantabria de Don Felipe, acompañado en ellas por la Reina, los Reyes estuvieron en la inauguración del Centro Botín, de Santander, en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, con motivo del Año Jubilar Lebaniego.

Revilla ha asegurado a los periodistas que este martes el Rey le ha dicho, «porque este año no ha podido», que en 2019, «seguro, seguro, viene a esquiar a Alto Campoo».

El presidente cántabro ha indicado que en su visita, ha dado a conocer al Rey cuál es la situación de la comunidad autónoma, aunque ha asegurado que Don Felipe «tiene buena información de cómo va Cantabria».

«Y lo que me ha reiterado es la alegría que le produce siempre venir aquí. No es para menos, porque no en todos los sitios se le recibe con el cariño con el que se hace aquí», ha considerado Revilla, quien asegura que el Rey ha dado la mano a todos los trabajadores de Sidenor y en su visita a Reinosa «ni una sola persona ha dicho nada inconveniente y todo el mundo le ha recibido con cariño».

Revilla ha opinado que no cree que esa reacción la reciba en todas las comunidades autónomas y, de hecho, ha dicho que el Rey va la próximo semana a Girona y allí -según el presidente- «habrá de todo».

El presidente cántabro ha resaltado también el interés de Don Felipe por todo lo que ha visto, en especial en la factoría campurriana y ha asegurado que ha preguntado «por todo», por cómo es cada proceso de producción en esta acería o cómo se utiliza o qué se hace con los desperdicios.

«Me ha dicho que para él ha sido una visita extraordinaria», ha asegurado Revilla, quien a la pregunta de los periodistas sobre qué le ha producido la visita del Rey, ha respondido: «a quien le amarga un dulce».