Revilla, a los niños: «El del flequillo no viene porque le empapelan»

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha acompañado este miércoles a un grupo de escolares en una visita al Parlamento regional y les ha explicado temas de actualidad, entre ellos la situación del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont.

«El del flequillo no viene porque, en cuanto venga, le empapelan», les ha dicho Revilla a los alumnos de sexto de Primaria del colegio El Sardinero de Santander, a quienes ha asegurado que la mayoría de los ciudadanos están ya «un poco hartos» de que en la televisión «no se hable de otra cosa más que de Cataluña».

«Fijaos que hasta mi mujer me ha dicho que se me está quedando un acento catalán y yo le he dicho que será de tanto ver al Puigdemont este», ha añadido el presidente cántabro, que les ha relatado que el expresidente catalán se encuentra en Bruselas porque, si vuelve a España, irá a la cárcel.

Y les ha explicado las razones: «se ha saltado a la torera» la ley de todos los españoles que es la Constitución, que «se puede criticar y cambiar» pero que «hay que respetar», algo que los partidos independentistas catalanes no han hecho, aprobando en el Parlament «irse de España» cuando la Constitución dice que el país es «una unidad indivisible».

Por ello, les ha indicado que algunos de los políticos que promovieron ese intento de ruptura, como el exvicepresidente de la Generalidad Oriol Junqueras o exlíder de la ANC Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, están «en la cárcel, en Soto del Real» y, mientras, Puigdemont se encuentra en Bruselas disfrutando de «su casa de Waterloo y hoteles de cinco estrellas».

¿Cómo funciona el sistema democrático?

También les ha explicado cómo funciona el sistema democrático de España, articulado en el Gobierno central, las 17 Comunidades Autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y les ha detallado las competencias que tienen.

En este punto, Revilla les ha indicado que, mientras las comunidades como Cantabria se encargan de gestionar la sanidad y la educación, el Estado gestiona la seguridad o las relaciones con el exterior. «Yo, por ejemplo, no puedo llamar a Trump, tiene que ser Mariano», ha dicho.

El papel de la oposición

Asimismo, les ha indicado que lo habitual en política es que la oposición critique a quien gobierna, en la actualidad su partido, el PRC, junto con el PSOE. «Como si vais a un partido de fútbol, pues os gusta apoyar a los vuestros y silbar al contrario, eso sí, insultar no», ha añadido.

Después, han sido los escolares, sentados en los escaños de la Cámara, quienes han realizado preguntas al presidente cántabro y, entre otras cosas, le han cuestionado por sus apariciones televisivas, sobre la polémica por su acceso en dirección contraria en Peña Herbosa en Nochebuena o sobre los cambios en los descansos del calendario escolar.

Sus apariciones en televisión

En cuanto a su presencia en los programas de televisión, ha asegurado que no cobra «nada» y sólo pide que, a cambio, le dejen hablar de Cantabria al menos el 20% del tiempo que esté en cada programa. En este punto, les ha avanzado que el próximo 17 de abril regresará a 'El Hormiguero' y que el fin de semana del 17 y 18 de febrero grabará junto a Jesús Calleja un capítulo del programa 'Volando Voy' en el que recorrerán la región.

Su entrada en Peñaherbosa en dirección contraria

Sobre la polémica de su entrada a Peñaherbosa en Nochebuena, ha reiterado que todos los años hace lo mismo porque no hay otra forma de acceder al aparcamiento de la sede del Gobierno regional pero esta vez le grabaron y, por supuesto, salió en todas las televisiones.

«Yo voy esa tarde y la de Nochevieja, al igual que al Parlamento, a llevar a quienes tienen la mala suerte de tener que trabajar una bolsa con dos tabletas de turrón, cava, bonito y anchoas para que se les haga la noche un poco más agradable», ha indicado.

¿Por qué han quitado las vacaciones de Semana Santa?

Cabe destacar que uno de los alumnos del grupo de sexto de Primaria del colegio El Sardinero ha preguntado a Revilla por qué se ha cambiado el calendario escolar y les han quitado las vacaciones habituales de Semana Santa, ante lo que el presidente le ha explicado que él no lo ha cambiado, que ha sido la Consejería de Educación «de acuerdo con profesores y padres».

Revilla y sus albarcas

Revilla les ha enseñado las albarcas que utiliza y que le hizo su amigo, ya fallecido, 'Amado el de Carmona', y les ha indicado que éstas son «tradición cultural» de Cantabria donde sólo quedan «ocho maestros albarqueros, pero que no dan abasto a hacer tantas». Y, para finalizar su encuentro con los escolares, se ha hecho fotos con ellos y les ha firmado autógrafos.