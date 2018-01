Revilla vuelve a ofrecer a Asturias los osos de Cabárceno DM El presidente cántabro pone a disposición del Principado hembras para sustituir a la fallecida 'Tola' o machos para fomentar la reproducción, a la vez que reivindica «el honor» de 'Furaco' J. M. G. Domingo, 21 enero 2018, 11:24

Miguel Ángel Revilla ha vuelto a ofrecer al Principado de Asturias los osos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. «Tenemos 87 osos y están a disposición de Asturias, como no pudiera ser de otra manera. Los que hagan falta, ya sean hembras o machos», expresó el presidente cántabro cuando fue cuestionado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) por la reciente muerte de 'Tola', símbolo de la lucha contra la caza furtiva que falleció esta semana a los 29 años de edad. «Y esta vez que escojan ellos, no vayan a pensar que tengo algo que ver o alguna idea contra Asturias; yo, que me considero tan asturiano como cántabro», indicó en referencia a 'Furaco'.

El oso de Cabárceno fue trasladado en su día al cercado de Santo Adriano, en los Valles de Trubia, para intentar que 'Paca' y 'Tola', hermanas, tuviesen descendencia. Algo que resultó imposible durante los nueve años que compartieron convivencia, hasta que el pasado junio 'Furaco' regresó de nuevo a Cabárceno. Aunque 'Tola' llegó a parir un esbardo, murió por aplastamiento nada más nacer. A pesar de que no se lograse el objetivo, los tres se convirtieron en un símbolo de la lucha por la recuperación del oso pardo en la Cordillera Cantábrica.

Revilla pone a disposición de Asturias cualquier opción: sustituir a 'Tola' con alguna de las decenas de osas que viven en Cabárceno o enviar a machos para fomentar la reproducción de la especie. «Igual quieren otro que no sea 'Furaco' porque igual llega un poco estresado después de lo que le pasó allí. Pero si quieren de nuevo a 'Furaco', esta vez que sea para cruzarlo con una osa de su edad y sumar así un esbardo más a los 18 hijos que ya tiene certificados», explicó.

«Es una máquina, no para»

En defensa del honor de 'Furaco', Revilla indicó que 'Tola' era «un poco vieja» para Furaco y «no era culpable de esa mala experiencia que tuvo en Asturias». El presidente cántabro insistió en que el tiempo ha demostrado que las osas eran «un poco mayores para él, se las había pasado el arroz, porque desde que ha vuelto, no para», por lo que, en su opinión, el «problema» de la descendencia no era del ejemplar cántabro.

«Quiero rehabilitar su honor. He oído comentarios de que si yo había enviado un oso rana, y para nada. No hay que cargar el muerto al varón, este tema a veces es compartido, a veces no funciona uno o no funciona una. Y 'Furaco' es un oso que está funcionando a tope en Cabárceno. Pueden venir a verle funcionar todos los días porque es que no para desde que ha venido. Es una máquina, mandamos al mejor y si hace falta que le volvamos a mandar, lo mandamos, pero habrá que buscarle una osa de su edad», continuó Revilla.