«¿Mi salto a la política? No voy a decir ni que sí ni que no. Sólo sé lo que hago hoy»

Cuando el presidente Revilla le dijo al jefe de los empresarios que se presentara a las elecciones si quería hablar en el Parlamento, Vidal de la Peña se revolvió y aquel mensaje quedó clavado de manera indeleble en su memoria.

Lo recuerda a cada paso como una afrenta del líder regionalista, a quien responsabiliza de la inacción del Gobierno y de haber dado la espalda a la propuesta que le cursó al comienzo de la legislatura para redactar conjuntamente con los agentes sociales un plan de desarrollo para Cantabria que devuelva la inversión a una región que «se hunde mientras las demás crecen».

Ver más Vidal de la Peña echa un órdago al Gobierno y prepara su propio plan de desarrollo

Vidal de la Peña quería exponer en la Cámara la necesidad de elaborar un proyecto para la comunidad autónoma a largo plazo y al margen de vaivenes políticos. La simple postulación para compartir atril con sus señorías en el Hospital de San Rafael rechinó por lo inusual. Desde entonces Vidal de la Peña no ha cejado en sus críticas al Ejecutivo. Ha censurado la subida impositiva de los Presupuestos, rechazó el nombramiento de Salvador Blanco como consejero delegado de Sodercán y advirtió de que la crisis interna del PSOE creaba incertidumbre empresarial.

Ahora echa un pulso al Ejecutivo al preparar en solitario su propio plan de desarrollo regional para los próximos doce años. ¿Prepara Vidal de la Peña el salto a la política?, como se interpreta en algunos sectores. «No, soy un empresario. El sistema político ocupa una gran parte del espacio que necesitamos para establecer relaciones y planificar conjuntamente. El problema es que este Gobierno no quiere hablar con la empresa, salvo con aquellos que sean afines», deja caer el presidente de la patronal. Pero, cuando se le insiste sobre si iría en una candidatura electoral si un partido político se lo propusiera, su respuesta resulta más escurridiza. «Sólo sé lo que hago hoy, así que no voy a decir ni que sí ni que no. Hoy soy el presidente de los empresarios de Cantabria y lo que quiero es que se escuche a la empresa y el Gobierno no lo hace», zanja.