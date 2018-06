Sánchez garantiza los 272 millones del Presupuesto del PP para Cantabria Alberto Aja La previsible victoria del candidato socialista deja en la cuerda floja a Íñigo de la Serna, que renunció a su escaño autonómico para ocupar el Ministerio de Fomento ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Viernes, 1 junio 2018, 07:12

Pedro Sánchez se comprometió ayer a gobernar con los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el PP, que contemplan partidas e inversiones por más de 272 millones de euros para Cantabria. El candidato socialista blindó las cuentas públicas diseñadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para conseguir los cinco votos de los diputados del PNV que le abrirán hoy las puertas de La Moncloa si el presidente no dimite antes de la votación. La previsible victoria del líder del PSOE también deja en una complicada situación al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que podría perder de forma automática su cartera y salir, al menos de momento, de la primera línea política.

El líder del PSOE pactó con el PNV mantener las cuentas públicas para sumar sus apoyos

Si todas las previsiones se cumplen, Cantabria mantendrá un buen trozo de la tarta: recibirá 272 millones de euros para inversiones reales durante 2018, lo que se traduce en un 36% más que hace un año y el segundo mayor incremento porcentual del país después de Castilla-La Mancha. Esta partida permitirá iniciar actuaciones tan demandadas como la solución para el nudo de Torrelavega (30 millones de euros), la renovación y mejora de la capacidad de la línea de ferrocarril Palencia-Santander (32,3 millones), cuyas expropiaciones para la duplicación de la vía se someten hoy a información pública; el enlace de acceso al puerto de Santander (18 millones), Una cuantía a la que hay que sumar otros 22 millones que se adeudaban de las obras del Hospital Valdecilla, los 4 millones en préstamos a empresas para la reindustrialización del Besaya y los 5,2 del Fondo de Compensación Interterritorial.

Este compromiso podría toparse paradójicamente con las trabas del PP, que llegado el caso puede hacer valer su mayoría en el Senado para tratar de enmendar o devolver las cuentas. Sin embargo, esos cambios deben ser refrendados luego en el pleno del Congreso el 26 de junio, uno a uno y por mayoría simple. Para tener esa mayoría, el PP necesitaría a Ciudadanos, pero también al PNV.

La partida de los 22 millones para Valdecilla se mantendrá si hay un nuevo Gobierno

Con este escenario, el PSOE impulsará unos Presupuestos en los que no cree, que ha calificado en innumerables ocasiones de «insuficientes» y dice que tienen «tintes electoralistas» a un año de los comicios municipales. El secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, llegó a decir que el PP «decepciona una vez más presentando unas cuentas engañosas, que no responden ni solventan de ninguna de las maneras los grandes problemas de Cantabria». También señaló que los números para 2018 «no cumplen con lo esperado debido a la nefasta gestión de un Gobierno debilitado por la deriva institucional y sus continuas irresponsabilidades políticas». Un Ejecutivo que, a su juicio, «vuelve a hacer oídos sordos a las reivindicaciones de los cántabros y que ratifica que la región no está entre sus prioridades».

Opciones de De la Serna

Más allá de los compromisos presupuestarios para este año, el principal afectado si prospera la moción de censura será el ministro Íñigo de la Serna, quien abandonará su cargo de forma inmediata si Pedro Sánchez llega a la Moncloa. El ministro de Fomento renunció a la Alcaldía de Santander y a su acta de diputado en el Parlamento de Cantabria hace un año y medio para incorporarse al gabinete de Rajoy. Esta situación dificultaría temporalmente su vuelta a la primera línea política o su salto a la bancada de la oposición en el Congreso de los Diputados, ya que no hay una fechada fijada para las elecciones. En el PP hay quien lo ve como una oportunidad para que aspire a la Presidencia de Cantabria.