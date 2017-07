Sanidad admite la falta de pediatras, pero dice que los niños «están bien atendidos» Solo existen 72 especialistas en pediatría en Cantabria. / Marcos Vega El Sindicato Médico se reunirá este jueves con la Consejería y amenaza con una huelga «si no se alcanza un acuerdo» JOSÉ CARLOS ROJO Santander Martes, 25 julio 2017, 07:56

Todas las partes asumen que la falta de especialistas en pediatría es patente en Cantabria;pero ante una premisa así de clara, unos lo ven blanco y otros negro. De un lado, la Consejería de Sanidad, que asume una «situación complicada, que es igual de difícil en toda España; pero que en todo caso no tiene que generar alarma, porque los niños de la región están muy bien atendidos». De otro, los propios médicos, que aseguran que existen «soluciones que pueden mejorar el panorama actual crítico». Abogan por incentivar el trabajo de horas extras con un plus económicoy por reestructurar los recursos ahora disponibles. Incluso por ampliar la edad de jubilación para aquellos doctores que, como sucede en otras comunidades autónomas, quieran alargar su vida profesional.

«Aquí existe un problema nacional del que no es responsable la Consejería de Sanidad, y es la tasa de reposición del funcionariado», certifica José María Fernández, secretario general de Sanidad de UGT. «Si no se pueden contratar nuevos médicos, el problema va a seguir existiendo». Los sindicatos critican que el problema asistencial no es exclusivo de la temporada estival: «Ahora lo que sucede es que se nota más, se convierte en algo más grave», matizan. Tampoco se limita a la especialidad de pediatría.

«Vemos hasta 90 pacientes al día, no sé si trabajamos con personas o en una factoría en serie» Óscar Ortiz

«Este asunto es perfectamente extrapolable a toda la Atención Primaria porque los pediatras son solo los que han dado un paso al frente», certifica Óscar Ortíz, del Sindicato Médico. «En Cantabria las condiciones laborales han sido tan malas que nadie quiere quedarse», agrega antes de definir las premisas con las que buscarán espolear una reacción en el Ejecutivo regional: «Este próximo jueves nos vamos a reunir con la Consejería. Esperaremos a ver qué sale de esa reunión. Si no logramos algo, no descartamos iniciar medidas de presión como pueda ser una huelga», asegura Ortiz.

«No hay que alarmar a la población porque estamos mejor de lo que estábamos hace años» Ana Tejerina

La dimensión del problema es otra según la Consejería. «Somos conscientes de las dificultades que tenemos, como en el resto de España;pero podríamos fijarnos más en los datos positivos que en los negativos», remarca Ana Tejerina, subdirectora de Asistencia Sanitaria del Servicio Cántabro de Salud. «No hay que alarmar a la población porque estamos mejor de lo que estábamos hace años y los niños cántabros están perfectamente atendidos», asegura. «Y hemos logrado varios hitos importantes en estos últimos años, como por ejemplo cubrir un vacío con la puesta en marcha del hospital de día psiquiátrico infantojuvenil en Valdecilla. O la creación de dos plazas más para médicos pediatras en el hospital de Sierrallana».

«Si no se cambia la tasa de reposición de funcionarios, el problema seguirá existiendo» José María Fernández

El dato que seguro que aparecerá en la reunión que ejecutivo y médicos compartirán el jueves es el referente a Castro Urdiales. «Es posible que podamos contratar a un médico pediatra para Castro antes de que finalice el verano», aseguró la responsable de sanidad. Una promesa que llega después de que este periódico recordara este pasado lunes que esa localidad cántabra lleva más de cinco años sin contar con un especialista en medicina para menores.

Pacientes por médico

«No podemos seguir trabajando así. La calidad asistencial se está resintiendo mucho porque he conocido compañeros que en un día han llegado a pasar consulta hasta a 90 pacientes», exclama Óscar Ortiz. «Es escandaloso, llega un momento en que no sé si estamos trabajando con personas o con vehículos en una factoría de fabricación en serie», denuncia el responsable del sindicato médico. «Nosotros proponemos reorganizar los recursos. Quizá podríamos prescindir de algún consultorio médico en alguna localidad con menor demanda y reforzar otro con mayor necesidad; pero claro, el coste político de cerrar un centro de salud sería muy grande y nadie quiere hacer reformas».

La Consejería dice manejar otros datos: «Según nuestras cifras, que corresponden a lo que llevamos de año, el 85% de los pediatras cántabros tienen una media de 30 citas al día, no más. Es una cifra asumible».