Sanidad afirma que es «imposible» la adecuación retributiva de SUAP y 061 Profesionales deSUAP y 061, concentrados ayer a las puertas del Parlamento de Cantabria. / Celedonio Martínez La consejera dice que las «condiciones económicas no son favorables» y reclama al PP que «no incite a los trabajadores a un conflicto que sabe que no tiene salida» ANA ROSA GARCÍA Santander Martes, 17 octubre 2017, 07:23

El personal de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y del 061 confirmó ayer sus peores sospechas: la Consejería de Sanidad no va a cumplir con la adecuación retributiva pendiente, comprometida desde 2007, resucitada (y compensada a medias) tras la huelga del colectivo en 2014, y en punto muerto desde hace dos años. Lo dijo alto y claro la consejera Luisa Real en el Parlamento en su respuesta a la interpelación del PP, planteada por la diputada Isabel Urrutia, que le pidió que explicara los criterios que «le impiden respetar los acuerdos firmados. ¿Es pereza, desidia o falta de voluntad política?», la interrogó. En su contestación, Real alabó el trabajo de los profesionales de SUAP y 061 y defendió que «se han cumplido escrupulosamente los puntos del acuerdo sobre la adecuación del complemento específico, con un 40% pagado en 2015 y un 60% en 2016». Es más, recordó que «ese esfuerzo», prometido por el PP en enero de 2015, «se ha realizado en esta legislatura».

Sin embargo, para la parte restante que completaría la equiparación salarial de este colectivo, que no cobra plus de turnicidad ni festividad ni nocturnidad, se estableció en el mismo documento que se «atenderá cuando las condiciones económicas lo permitan». Y es ahí donde las posturas miran en direcciones contrarias. Mientras los trabajadores, con el apoyo del PP y de Ciudadanos, entienden que «ese momento ha llegado ya», y por eso han reactivado sus reivindicaciones -un centenar de profesionales de SUAP y 061 se concentró ayer a las puertas de la Cámara-, Sanidad opina lo contrario. «Es imposible realizar este incremento, tanto desde el punto de vista económico, como normativo y legal», subrayó Real, que censuró la actitud «vergonzante del PP», que a su juicio «está intentando manipular a los profesionales de SUAP y 061 incitándoles a un conflicto del que sabe que no hay salida».

La consejera volvió a negar la validez del pacto por la sanidad rubricado por los populares, «a cuatro meses de las elecciones», y negó que las condiciones económicas sean favorables, «por las exigencias del control del déficit», por la «insalvable limitación normativa y presupuestaria» y porque «este Gobierno apuesta por la recuperación de los derechos perdidos por todo el colectivo sanitario. Solo una vez recuperados estos derechos y cuando la situación económica y la legalidad vigente lo permitan, se procederá a revisar el acuerdo de SUAP y 061». Para el PP, esas razones «no son verdad», «lo único que hace falta y que no hay es voluntad política». Conclusión que sacan también los profesionales: «La Consejería tiene otras prioridades» y «se olvida de que estamos haciendo el trabajo de cortafuegos para atenuar las deficiencias en Atención Primaria».