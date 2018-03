Sanidad asegura que Ferrovial «nunca ha planteado dejar el contrato de Valdecilla» Javier Cotera El gerente del Servicio Cántabro de Salud dice que «el Gobierno regional entraría a negociar con la empresa si decidiera la resolución, posibilidad que no creo que se dé» ANA ROSA GARCÍA Santander Martes, 20 marzo 2018, 07:16

Pese al permanente tira y afloja entre la Consejería de Sanidad y la adjudicataria del contrato de Valdecilla, Smart Hospital Cantabria (Ferrovial/SIEC), desde el comienzo de la legislatura bipartita, «la empresa nunca ha planteado la resolución. Si decidiera dejarlo, no me corresponde a mí decirlo, pero entiendo que el Gobierno entraría en una negociación con ella», aseguró ayer el gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Julián Pérez Gil. Lo hizo durante su comparecencia ante la comisión de investigación de las Cortes de Castilla y León que analiza el contrato de colaboración público-privada para la construcción y gestión del Hospital de Burgos, una fórmula similar a la suscrita en Valdecilla en la última etapa del Ejecutivo del PP.

Unas declaraciones que se producen en el momento más inoportuno, teniendo en cuenta las tensas relaciones entre Sanidad y la concesionaria, a raíz del reciente dictamen del Consejo de Estado que determina que Smart Hospital debe asumir el coste del transporte no sanitario que hasta ahora realizaba personal estatutario de Valdecilla (celadores, principalmente). Un cambio que entraña un impacto económico aún por cuantificar, aunque en un principio el SCS lo cifró en dos millones de euros, y que motivó la semana pasada una reunión al más alto nivel de directivos de la adjudicataria con la consejera de Sanidad, María Luisa Real, el propio Pérez Gil y el gerente de Valdecilla, Julio Pascual.

No es ningún secreto el frontal rechazo de la Administración PRC/PSOE al macrocontrato de Valdecilla, que incluía la construcción del nuevo hospital (Tres Torres), después de quince años de obras inconclusas, y la gestión de doce servicios no clínicos durante dos décadas. Puesto que todos los intentos por tumbarlo han fracasado, solo queda que sea la empresa la que decida irse, «una posibilidad que no creo que se dé», reconoció el gerente. Ayer, durante su intervención, en la que se mostró contrario a este sistema de contrato, citó como principales «inconvenientes» la dificultad del diálogo del día a día con la concesionaria, que en muchos casos acaba en los tribunales de Justicia y «con malas caras», y que los representantes de la Administración pública tienen que centrar su trabajo en resolver los problemas con la empresa y el cumplimiento del contrato, en lugar de focalizar sus esfuerzos en la calidad de los servicios asistenciales.

El hospital Tres Mares seguirá atendiendo urgencias de Aguilar Hace seis meses, el gerente del SCS, Julián Pérez Gil, dejaba claro que la región no iba a compartir «gratis total» el hospital Tres Mares (Reinosa) con Castilla y León. Entonces, la posibilidad de firmar un convenio de colaboración para atender a los vecinos de las localidades limítrofes se veía remota «si no había contraprestación», pero ayer, tras reunirse con el gerente de Salud de la Junta de Castilla y León, Rafael López, Pérez avanzaba que se están perfilando los términos de ese «intercambio». En principio, Tres Mares atenderá las urgencias de pacientes procedentes de Aguilar de Campoo, que tendrán disponible también el Servicio de Radiología y, a cambio, el Hospital Río Carrión (Palencia) se ofrece a realizar intervenciones quirúrgicas de Oftalmología y Traumatología a los habitantes de la comarca campurriana que voluntariamente quieran operarse allí.

Sobre el posible rescate del modelo para que las arcas públicas asumieran el coste de la resolución del contrato y el posterior mantenimiento de los servicios asociados, a preguntas del representante del grupo popular, Ángel Ibáñez, el gerente recordó que los Servicios Jurídicos del Gobierno concluyeron que estaba «bien hecho» y por tanto no podía revertirse. El representante del PP incidió en que algunos representantes de la oposición en Castilla y León tomaron como referencia el caso de Valdecilla cuando el Ejecutivo cántabro se planteó la posibilidad de rescatarlo, pero añadió que el hecho de que finalmente no haya concretado este anuncio evidencia que «no se puede rescatar por una cuestión meramente ideológica». Sobre este modelo de colaboración publico-privada, el gerente del SCS concluyó que la experiencia ha demostrado en países como Reino Unido, pero también en el caso de España, que «el modelo no es bueno».