Sanidad investiga «irregularidades» en la derivación de pruebas a centros privados AFP El Servicio Cántabro de Salud detecta que «algún médico de familia remite a sus pacientes», a los que se les hace descuento en el precio, «una práctica que es ilegal y delictiva» ANA ROSA GARCÍA Santander Sábado, 28 octubre 2017, 18:04

Póngase en el caso de que va a su médico de cabecera y le indica que necesita una prueba diagnóstica para salir de dudas (por ejemplo, una resonancia magnética), pero que en lugar de hacerle el correspondiente volante para pedir cita en el servicio de la especialidad que corresponda (en este caso, Radiología), le recomienda él mismo coger un 'atajo' para no tener que sufrir la lista de espera. La alternativa pasaría por recurrir a la sanidad privada. Si solo fuera una sugerencia, quedaría a voluntad del paciente, en función del grado de su dolor o malestar, decidir si prefiere ganar tiempo para conocer cómo tratar el mal que le aqueja pagándolo de su bolsillo. Hasta ahí, todo correcto. El problema viene cuando además de dar la idea, le da el contacto, la dirección y la tarjeta de presentación con el sello del Servicio Cántabro de Salud (SCS) para que esa consulta le reporte un descuento en el precio. Esta práctica está ocurriendo entre profesionales de Atención Primaria. Aún se desconoce con qué frecuencia y su alcance, pero «existen pruebas de ello», como reconoce a este periódico el gerente del SCS, Julián Pérez Gil, que se echó la manos a la cabeza al enterarse. «Es una vergüenza, animo a quien se encuentre ante esa situación a que lo denuncie».

LAS CLAVES DENUNCIA La práctica es destapada por pacientes derivados por su médico a la privada, con descuento incluido EXPEDIENTE La Gerencia del Servicio Cántabro de Salud abre una investigación para determinar el alcance COMUNICACIÓN Pérez Gil ordena enviar un escrito a toda la plantilla para recordar que esta práctica «es un delito»

Por eso, no ha tardado en tomar cartas en el asunto para poner fin a «esta práctica que es totalmente ilegal e incluso delictiva», asegura. «Se lo hemos comunicado a la inspección médica, para que investigue y se abra expediente. Hasta ahora, nos consta un primer caso, pero tengo claro que no es el único. Tiene que haber más y estoy convencido de que se viene haciendo desde hace tiempo. No me creo que esto sea un hecho aislado de alguien que no sabe que no lo puede hacer», sostiene. La investigación abierta tendrá que esclarecer si facilitar pacientes a centros privados conlleva alguna contraprestación para el remitente. «Me extrañaría que lo hicieran gratis. No se puede ser tan ingenuo», sentencia el gerente, que insiste en que «los profesionales de los centros de salud tienen la obligación de enviar al hospital a aquellos pacientes que precisen pruebas diagnósticas complementarias. En ningún caso, pueden derivar por su cuenta a recursos privados, saltándose el procedimiento del sistema público».

Además de dar instrucciones a la Gerencia de Atención Primaria para que indague «sobre el caso identificado», Pérez planea «enviar un escrito a toda la plantilla para recordarles que esta práctica constituye un delito y que vamos a perseguir las irregularidades que se cometan».

La circunstancia que se investiga no tiene nada que ver con la ley de garantías de tiempos máximos de espera, que establece que, si la demora para intervenciones quirúrgicas no urgentes, pruebas diagnósticas y primeras consultas de atención especializada excede los plazos establecidos, el paciente puede acogerse a ella, lo que le da derecho a recibir asistencia en un centro privado. Pero en ese caso, aunque adelante el dinero, la cuantía es reembolsada por el sistema público. Y siempre tiene que estar justificado por esos plazos.

Para Pérez, «lo paradójico es que estas irregularidades se estén dando cuando mejor estamos en la lista de espera, porque en los últimos meses hemos hecho autoconcertación y se está renovando equipamiento». Concretamente, «se han comprado seis ecógrafos, que se van a poner en marcha en noviembre en los tres hospitales (Valdecilla, Sierrallana y Laredo) y vamos a desplegar también ecógrafos en Atención Primaria en 2018 para mejorar su capacidad resolutiva». Y no solo eso, añade, sino que «en el caso de la resonancia magnética también se ha hecho un esfuerzo para reducir la demora, se ha adquirido un nuevo equipo para Valdecilla y pronto vamos a sacar a concurso otra para el Hospital de Laredo».