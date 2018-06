Sanidad reactivará el concurso de farmacia este mes tras superar el último obstáculo Javier Rosendo Cantabria Ordenación Sanitaria ya ha contestado a todas las alegaciones presentadas, por lo que «en cuanto los servicios jurídicos den luz verde se publicará la lista definitiva de aspirantes» ANA ROSA GARCÍA Santander Lunes, 4 junio 2018, 07:17

Llegados a este punto, cualquier avance en el concurso para abrir 33 farmacias en Cantabria es para cogerlo con pinzas y esperar a ver qué pasa, dada la tediosa carrera de obstáculos en la que lleva inmerso desde hace tres años. Pero María Antonia Mora, la directora general de Ordenación Sanitaria de la Consejería, avanza que «se reactivará el proceso este mes», para alegría (contenida, eso sí) de los farmacéuticos participantes, muchos de los cuales están pendientes de esta resolución para emprender no solo una nueva etapa profesional, sino también una reorganización familiar, con traslado de comunidad incluida. «Ya hemos contestado a todas las alegaciones presentadas por los aspirantes, que se han trasladado a la Dirección Jurídica de Presidencia, que ahora tiene un plazo máximo de diez días para resolver», explica Mora. En cuanto se salve esta trámite, se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria la lista de definitiva con las puntuaciones y se podrá volver a convocar el acto de elección de destinos, al que están llamados todos los candidatos.

Esta cita ya se había planificado el pasado febrero, pero fue suspendida por la Comisión de Valoración apenas unos días antes de la fecha fijada. Entonces, la razón fue la solicitud de la ejecución de la sentencia de un farmacéutico de Noja, la única que fue estimada parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), y que condenaba a la Administración a delimitar la ubicación de las nuevas boticas. Este ha sido precisamente el gran escollo que paralizó el proceso durante año y medio: la pugna de varios boticarios ya establecidos porque se concretara el emplazamiento de las futuras farmacias, especialmente en aquellos municipios condicionados por la población flotante (plazas hoteleras y segundas residencias), caso de Noja, pero también de Santillana, Castro Urdiales o Suances. El Colegio de Farmacéuticos de Cantabria también se sumó a esta reivindicación, presentando su propio recurso, para disgusto de los aspirantes, que criticaron duramente la postura de la entidad colegial, al considerar que suponía un bloqueo al proceso. De hecho, fue el último en resolverse.

Pero incluso después de ese bache, aún faltaba otro, motivado por errores en las puntuaciones, lo que derivó en ocho recursos de alzada, volvió a congelar el proceso y reavivó el hartazgo de los aspirantes. «Nos marean con los tiempos interminables de idas y venidas; lo cierto es que estamos cansados de oír las palabras 'en breve', ya que nunca se cumple», lamentababa un afectado a este periódico.

En cuanto se publique en el BOC la lista definitiva de aspirantes se convocará el acto de elección de destinos

Ahora el anuncio se repite. Desde Ordenación Sanitaria confían en que esta vez sea la definitiva. Pero los aspirantes no se atreven a lanzar las campanas al vuelo: «La verdad es que no entendemos por qué el concurso de Cantabria es el único que está sufriendo tantos parones, a veces tenemos la sensación de que hay algo oculto, que no sabemos».

Una vez se logre convocar el acto de elección -un sistema similar al utilizado por los MIR para escoger hospital para su formación-, se abriría el plazo para buscar y acondicionar los locales que cumplan con los requisitos exigidos. La oferta del concurso se reparte entre Piélagos, Castro Urdiales, Noja, Suances, Torrelavega (Tanos-Viérnoles), Camargo Costa, El Astillero, Campoo de Yuso, Cartes, Cieza, Colindres, Medio Cudeyo, Miengo, Pesaguero, Piélagos-Boo de Piélagos, Polanco, Rasines, Reocín, Las Rozas de Valdearroyo, Ruente, San Roque de Riomiera, Santa Cruz de Bezana, Santillana, Los Tojos, Valdeprado del Río y Vega de Liébana.