Sanidad sacará una macro-oposición de 1.312 plazas para todas las categorías profesionales El objetivo de esta mega oferta de empleo es reducir las elevadas tasas de interinos de la plantilla de la sanidad pública / Roberto Ruiz La oferta de empleo de 2017 abarcará 297 plazas de médicos, tanto especialistas como de familia y pediatras, y más de 400 de enfermería ANA ROSA GARCÍA Santander Viernes, 15 diciembre 2017, 13:01

La plantilla de la sanidad pública que aspira a un puesto fijo tiene por delante la mayor oferta pública de empleo de los últimos 16 años. «Para los interinos, esta va a ser la oportunidad de su vida», destacan los sindicatos, que recuerdan que hay que remontarse a 2001, cuando aún no estaban transferidas las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, para encontrar una convocatoria de este nivel. Hasta 1.312 plazas se sacarán a oposición en la OPE de 2017, tal y como informó ayer el subdirector de Recursos Humanos del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Alfonso Romano, en la reunión de ayer de la mesa sectorial. Una oferta que todos las organizaciones sindicales representadas en ella (UGT, CC OO, CSIF, Satse y ATI) valoraron de forma «muy positiva» porque, aunque se cuenta con que el proceso que se abre requerirá de «mucha paciencia» -cabe recordar que aún hay más de 300 plazas de OPE anteriores sin convocar-, «es un avance importante para recortar la tasa de interinos, y con ello, la precariedad laboral».

La peculiaridad de esta oferta de empleo es que, por primera vez, se incluyen las plazas correspondientes a la tasa de reposición, esto es, el 100% de las vacantes que se generan en el año de la convocatoria, principalmente por jubilación, aunque también por fallecimiento -suman 294 en total-, más las plazas incluidas en la macroOPE de rango nacional, denominada 'de estabilización', para consolidar empleos temporales. Y de ahí salen las 1.018 restantes, de las más de 110.000 plazas que se sacarán a oposición en toda España. Una cifra acordada en Madrid entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas con el objetivo de reducir la tasa de interinidad de la sanidad pública al 8% para 2019. Y es que, durante los años de la crisis las oposiciones han sido poco más que simbólicas, limitadas por una tasa de reposición mínima (llegó a ser del 10%) que disparó el porcentaje de empleo temporal al 40%.

En el primer bloque de la oferta se ha dado prioridad a los médicos especialistas (132), de familia (128), pediatras (13) y de urgencias hospitalarias (24), por ser en estas categorías donde más déficit de personal arrastra el Servicio Cántabro de Salud. Ese es el principal motivo que desencadenó el conflicto con los pediatras, que a punto estuvo de desembocar en huelga por la sobrecarga y la desorganización derivada de la ausencia cada vez mayor de sustituciones. En Atención Primaria la falta de médicos es acuciante, pero los hospitales comarcales acusan también el déficit de facultativos especialistas. De ahí, que la Administración haya apostado, por un lado, por potenciar la estabilidad laboral de la plantilla médica, una forma de evitar la fuga hacia otras comunidades donde se oferten mejores condiciones laborales para solventar este mismo problema. La oferta de estabilización, en cambio, se centra en el resto de categorías, con 407 plazas de enfermería, más ocho de matrona, 29 de fisioterapeuta, 335 técnicos sanitarios (auxiliares de enfermería), 102 auxiliares administrativos y 108 celadores. Este millar de plazas, incluidas en la OPE excepcional estatal, se sacarán en dos tandas. Seis de las categorías (las más numerosas) ya tienen incluso fijadas las fechas de examen, en el primer semestre de 2019. Se desarrollarán de forma simultánea en todas las comunidades. Además, la mesa sectorial conoció ayer también la propuesta de concurso de traslados previo, que abarcará 921 plazas.

«Una oferta de estas dimensiones, que nunca ha tenido el SCS, supone un avance importante» Margarita Ferreras CSIF

Desde UGT se ha solicitado que «la OPE 2016, que aún está pendiente de publicación las bases y temarios, se una a la oferta de 2017 para poder dar eficacia y celeridad al proceso, con unos temarios comunes para ambas. Una propuesta que la Administración estudiará». También Satse, el sindicato de enfermería, ha trasladado a Sanidad una petición en la misma línea: «Acaba de haber un examen para 40 plazas de la OPE de 2015, está pendiente otro para 80 de la de 2016 y ahora se añade esta otra convocatoria, con más de 400, lo que proponemos es un único examen, y a poder ser el mismo día en toda España para que no haya un efecto llamada».

Aunque «satisfecha» con la OPE, a María José Ruiz (Satse) la hubiera gustado que «las plazas de consolidación fueran un número mayor, porque para cuando se quieran resolver se volverá a tener un 20% de interinidad, ya que van a coincidir al tiempo un elevado número de jubilaciones en enfermería». Margarita Ferreras, de CSIF, aplaude esta «voluminosa» oferta de empleo «encaminada a disminuir la interinidad. Una oferta de estas dimensiones, que nunca ha tenido el SCS, supone un avance importante. Aparte de algunas matizaciones, lo que sí hemos pedido es que se agilice el proceso y se materialice a la mayor brevedad posible». José María Fernández Cobo (UGT), por su parte, ha insistido en «que se elimine la tasa de reposición», pero valora «el importante esfuerzo que ha hecho la Consejería con esta OPE». Esfuerzo reconocido también en CC OO, organización que no comparte la distribución de plazas: «Creemos que es un error que no coincidan las plazas de la tasa de reposición a la categoría de facultativos (276) con las convocatorias del resto de comunidades autónomas (OPE de estabilización), ya que esto ha supuesto que no se convoquen 276 plazas de otras categorías, que podían haber permitido una oferta de empleo de 1.588 plazas. Es decir, se podían haber convocado 276 plazas más de enfermeras, auxiliares, matronas, fisioterapeutas y celadores para alcanzar un nivel de interinidad del 8%, que es lo firmado por CC OO en Madrid».

«Hay que valorar el importante esfuerzo que ha hecho la Consejería con esta propuesta» José María Fernández Cobo UGT

Este sindicato reclama a la Administración «un concurso de traslados en 2018 de todas las categorías, no solo de las afectadas por la OPE de 2017», razón por la cual no respalda la propuesta planteada por la Consejería. Por último, ATI destaca «la gran oportunidad que supone esta oferta de empleo para los interinos de la sanidad cántabra», aunque critica que «no es de recibo que las auxiliares de enfermería, con más de 580 vacantes de plantilla, hayan tenido que esperar diez años para incluirse en una convocatoria».