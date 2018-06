Santamaría y Cospedal batallarán por el liderazgo del PP La exvicepresidenta del Gobierno y la secretaria general del partido dan un paso al frente después de que Núñez Feijóo se retirara anoche de la carrera sucesoria NURIA VEGA Madrid Martes, 19 junio 2018, 12:09

Y la sexta aspirante llegó. María Dolores de Cospedal ha sido la última -por ahora- en dar un paso al frente. La secretaria general, con un discurso en el que ha puesto en valor su trayectoria, ha anunciado ante la junta directiva de los populares de Castilla-La Mancha que competirá por suceder a Mariano Rajoy en el partido: «Desde la fe inquebrantable en el PP presento mi candidatura; (...) estoy preparada». Se ha postulado una hora después de que lo hiciera, vía Twitter, su eterna contrincante, Soraya Sáenz de Santamaría. «Hoy martes, a las 13:00 horas y en el acceso del Congreso -ha publicado la exvicepresidenta del Gobierno-, he convocado a los medios de comunicación para presentar mi candidatura a la presidencia del PP».

Hoy martes, a las 13h y en el acceso del @Congreso_Es, he convocado a los medios de comunicación para presentaros mi candidatura a la presidencia del @PPopular — Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) 19 de junio de 2018

Los populares daban por sentado desde anoche que Sáenz de Santamaría iba a entrar en campaña. Llegaron a esa conclusión después de que Alberto Núñez Feijóo se retirara de la carrera sucesoria. Sus afines creen, además, que cuentan con un perfil -mujer, joven, diputada y con experiencia de gestión- que podría funcionar como baza electoral, aunque la exvicepresidenta hasta ahora no se haya trabajado una red en el partido. El caso de Cospedal es distinto. Como secretaria general ha ido asegurándose respaldos y tiene el territorio de Castilla-La Mancha tras ella. Algunas fuentes, sin embargo, dudan de que tenga fuerza suficiente.

De momento, ha recordado su orgullo por haber sido «la primera mujer» secretaria general de una organización política y presidenta de Castilla La-Mancha y ha enfatizado sus victorias electorales en la comunidad. Este extremo -el haberse sometido a las urnas- le diferencia de Sáenz de Santamaría. Además, y aunque no haya citado expresamente al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha reivindicado que dio «la cara» en momentos complicados. Ahora, asegura, está dispuesta a batallar «con todas sus energías». «Me presento para ganar, para ganar y para ganar».

«Es la guerra», apuntan en el partido. «Ahora ya todo es posible», añade un dirigente territorial. Ese «ahora» se refiere a la etapa que se abra tras la renuncia de Núñez Feijóo. El presidente gallego era el relevo natural de Rajoy al frente del PP hasta que ayer descartó competir. Esta vez han fallado todos los pronósticos en el partido. Los mismos cargos populares que miraron desde el principio hacia Galicia, se reconocieron anoche sorprendidos por el giro de los acontecimientos. A última hora de la tarde, reunidos los suyos en Santiago de Compostela, el presidente autonómico renovó su compromiso con la Xunta y se apartó emocionado de la pugna por el liderazgo: «No puedo fallar a los gallegos, porque sería, además, fallarme a mí mismo».

«La realidad, a veces -había vaticinado un barón territorial horas antes-, supera la ficción». Y la realidad dicta que los populares están ahora llamados a recorrer un camino inédito e inexplorado para ellos. Cuando el 5 de junio, perdida la Moncloa, Rajoy puso «punto y final» a su trayectoria como presidente del PP, en el partido levantaron el dedo índice. Un solo aspirante a la sucesión. Eso es lo que esperaba la mayoría. Una transición rápida y limpia. Muchos aceptaron que podían surgir «candidaturas anecdóticas», pero confiaban en que Núñez Feijóo, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal no batallaran entre sí.

Creyeron entonces que el dirigente gallego partía como favorito por concitar un amplio consenso interno y por poder ejercer de pegamento del partido. Temían, si acaso, que las viejas fotos con el narcotraficante Marcial Dorado pudieran ser una rémora y que la edad -56- y sus circunstancias personales -un bebé de poco más de un año-, pesaran en su decisión y se quedara en Galicia. Dos semanas más tarde, Núñez Feijóo ni siquiera es opción y los populares cuentan ya con seis candidatos a la sucesión: Sáenz de Santamaría; Cospedal; el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado; el secretario Ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García-Hernández; el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo; y el expresidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana, José Luis Bayo. Este último ha sido el único, por ahora, que ha registrado sus 100 avales.

Asombro

«Soy incapaz de predecir qué ocurrirá o si al final se presentará hasta Ana Pastor», reconoció un cargo provincial del PP a primera hora de la noche. El asombro en los territorios no dejó de crecer a lo largo de la jornada. «No entiendo nada». «Estoy descolocado». Estas fueron algunas de las impresiones que trasladaron fuentes populares cuando pasadas las diez y media de la mañana Casado anunció vía Twitter su intención de optar a la sucesión. «He decidido presentarme al Congreso Nacional del PP. Ilusión por el futuro», publicó.

Desde la dirección del partido dieron por sentado que la demora de Feijóo había originado el paso al frente del vicesecretario de Comunicación. «Yo sí quiero presidir el PP -confirmó el propio Casado en las puertas de la sede nacional en la calle Génova-; no podemos seguir arrastrando los pies durante toda una semana para pensar quién quiere liderar un partido que es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático español».

Desde que llegó en 2015 a Génova para actualizar la imagen de la formación, ha sido potencial candidato a casi todo. Muchos ven en su edad y su perfil las condiciones adecuadas para insuflar aire fresco al PP, baquetearse en la oposición y plantar cara desde ahí al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en el centroderecha. «Queremos recuperar a esa gente que se fue a otros partidos», avanzó hoy el propio Casado. Pero también es cierto que su pasado como director de gabinete de José María Aznar hace recelar a otros tantos.

Quienes no terminan de ver que el vicesecretario de Comunicación sea la mejor opción recuerdan que incluso en 2015 el expresidente del Gobierno le dio su aval. «Si alguna vez me tiene que renovar alguien, que me renueve Pablo Casado, que es un tío fantástico», llegó a proclamar Aznar. Además, algunos representantes de la formación no ven nada clara su trayectoria cuando está pendiente de la investigación sobre el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.

Tiene tras de sí, en todo caso, el apoyo de aquellos cargos que sienten que Casado encarna a un nuevo PP. De hecho, el vicesecretario de los populares se reivindicó hoy como el aspirante de una generación «distinta» de la que ha dirigido el partido en los últimos 30 años, la de Aznar y la de Rajoy, con quienes, recordó, ha trabajado codo con codo. «Es nuestro momento», defendió. Será mañana cuando presente a su equipo, en el que figuran nombres como el del diputado murciano Teodoro García Egea, y que se ha ido construyendo en los últimos días con contactos discretos. «Como Reagan, no pienso abusar de la inexperiencia y la juventud», bromeó Margallo calentando motores.