Los secretos del oficio de concursante 04:34 El profesor de Derecho de la Universidad de Cantabria Javier Dávila y la arquitecta de Puente San Miguel Paz Herrera posan entre libros en la sede de El Diario. / Alberto Aja Paz Herrera y Javier Dávila quieren analizar en la UIMP, con presentadores e invitados famosos, las claves del éxito de los programas televisivos más longevos TERESA COBO Santander Domingo, 26 noviembre 2017, 08:07

La arquitecta Paz Herrera (Puente San Miguel, 1959) y el profesor de Derecho Civil Javier Dávila (Salamanca, 1963) son conocidos por su prolongada participación en concursos televisivos. A diferencia de otros programas en los que la zafiedad, la impudicia y el chismorreo puntúan, ellos triunfaron en aquellos que premian la cultura, la memoria y la serenidad. Con esos méritos cosecharon fama y dinero. Hoy asumen juntos el reto de captar patrocinios para conseguir que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) incluya en su oferta de cursos de verano de 2018 en Santander un seminario que analice las claves del éxito de espacios como 'Saber y ganar' y 'Pasapalabra', los más longevos de la parrilla de la televisión.

El seminario de cinco días con el que sueñan Herrera y Dávila aún no tiene mecenas. Son necesarios 35.000 euros para financiarlo, «requisito imprescindible para que nos lo apruebe la UIMP». El título: '¿Cultura y entretenimiento? Concursos de la tele: las claves del éxito'. El guion incluye un repaso histórico por los concursos de televisión más populares y un análisis de los formatos que han perdurado en la rejilla, como el 'Un, dos, tres...' de La 1, que en su día supuso una revolución en el medio. O los actuales, como 'Saber y ganar', que lleva veinte años en La 2, y 'Pasapalabra', que cumple quince en Tele 5, después de otros seis en Antena 3.

Francisco Javier Dávila González Ganador de ‘Gran Slam’: Nació en Salamanca en 1963. Vive en Santander. Es doctor en Derecho, profesor asociado de Derecho Civil de la Universidad de Cantabria y funcionario del Gobierno cántabro. Ganó el concurso ‘Gran Slam’, es concursante centenario (más de cien programas) de ‘Saber y ganar’ y ha participado con éxito en muchos otros. Paz Herrera Jubete Ganadora del rosco de ‘Pasapalabra’: Nació en Puente San Miguel en 1959. Vive en Torrelavega. Es arquitecta. Cultiva la escritura, la fotografía y la pintura. Ha participado en numerosos concursos y acumula más de 150 programas en ‘Pasapalabra’, donde completó el rosco y obtuvo un bote de 1,3 millones de euros. Fue nombrada Hija Predilecta de Reocín en 2014.

Los concursantes ya tienen «confirmada» la participación como ponente de Mayra Gómez Kemp, mítica presentadora de 'Un, dos, tres, responda otra vez', programa que celebra este año el 45 aniversario de su estreno. También han reclutado a Christian Gálvez, con quien Paz compartió en plató la emoción de ganar el rosco de 'Pasapalabra' y llevarse un bote de 1.310.000 euros, del que Hacienda le quitó «el 55%». Cuentan con Sergi Schaaff, creador de 'El tiempo es oro' y de 'Saber y ganar', y con Rafa Guardiola, director de 'Pasapalabra'. Esperan convencer al polifacético Luis Larrodera y al incombustible Jordi Hurtado, para el que Dávila ha elegido ponencia: «Cómo ser inmortal y disfrutarlo». Las charlas las impartirán, además de presentadores y de concursantes famosos como los propios Paz y Javier, directores de programas, responsables de casting, productores y periodistas.

«Soy muy tranquila, puedo concentrarme en el plató y eso me permite maximizar mis conocimientos» Paz Herrera, Concursante y arquitecta

El seminario está dirigido a alumnos de carreras de Comunicación Audiovisual y Periodismo o interesados en guiones y otras facetas de la televisión, a sociólogos y estudiosos de los medios de comunicación, a profesores y estudiantes de Marketing y Publicidad. La matrícula costará en torno a 120 euros.

La idea del proyecto fue de Paz Herrera, que actuará de secretaria del curso, y ella buscó a Javier Dávila para que lo dirigiera, ya que ser profesor de universidad «tiene su importancia para poder ser director de curso», y él lo es en la Universidad de Cantabria, con la categoría de asociado. La solicitud «ya está presentada en la UIMP y ahora necesitamos financiación». El plazo se acaba el 31 de diciembre.

Calma y estrategia

Mientras buscan patrocinio para desmenuzar las claves del éxito de audiencia de estos programas culturales y competitivos, Herrera y Dávila analizan los porqués de sus buenos resultados como concursantes. «Soy una persona bastante corriente, que rindo bien en este tipo de programas porque soy muy tranquila y no me bloqueo. Eso me permite maximizar mis conocimientos, me da tiempo a pensar, a discurrir. Me ha gustado mucho leer y se me quedan las cosas que leo. Tengo buena memoria. Pero estudiar específicamente para ir a los concursos nunca lo he hecho, aparte de aprenderme las capitales del mundo, eso sí. El resto es concentración», asevera Paz.

«Puedo ponerme nervioso y fallar cosas que es para flagelarse, pero estudio bien las normas del concurso» Javier Dávila, Concursante y profesor de Derecho

Javier aplica estrategia. «El arma mía principal no es la tranquilidad, porque puedo ponerme nervioso y fallar cosas por las cuales te podrías flagelar hasta descubrir la columna vertebral. Yo procuro ver cómo son las normas de los concursos, dónde se puede incidir y dónde no. A quién le mando la pregunta caliente en 'Saber y ganar', qué cantidad apuesto en el duelo... Ese tipo de cosas».

Su paso por televisión ha transformado las vidas de la arquitecta y del profesor, «pero no en lo sustancial», opina ella. «Da tranquilidad» tener en el banco un dinero que te garantiza el sustento, pero el mayor cambio fue «el paso del anonimato a ser conocida por todo el mundo. Es una sensación rarísima, pero te acostumbras y ya no te disgusta. Al contrario. Además, la gente aprecia muchísimo el acierto en estos programas culturales y te llega a abrumar con elogios». Javier es muy claro en este asunto. «A mí la fama me encanta, sobre todo porque hay solo un uno por mil de la gente que se acuerda de algo que has hecho mal. La gente se acuerda de lo bueno, y eso te sube el ego y te quedas muy contento, sobre todo cuando vas con tu madre paseando».