De la Serna dice que el polígono de La Pasiega «no está en los objetivos del Puerto de Santander» El ministro de Fomento critica la «falta de información» por parte del Ejecutivo cántabro respecto a esta iniciativa Lunes, 29 enero 2018, 14:16

El Polígono de la Pasiega, proyecto estrella del Ejecutivo cántabro que se ubicaría en terrenos propiedad del Estado, podría quedarse en papel mojado después de que un informe de Puertos del Estado considere que «carece de interés para el posicionamiento estratégico del puerto santanderino», tal y como adelantó este periódico. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha confirmado que la actuación que prevé el Gobierno cántabro para el Llano de La Pasiega, como área estratégica industrial, «no está ni en la planificación ni en los objetivos» del Puerto de Santander.

De la Serna ha calificado de «radicalmente falso» que el Gobierno central haya opinado sobre el proyecto de zona industrial para el Llano de la Pasiega, pero sí ha hecho un informe de valoración técnica. Y ha precisado que el Gobierno central no tiene que decir si esa zona «es o no es una buena inversión». «Nosotros no tenemos que decir nada en relación a la zona del Llano de la Pasiega, nos parece bien y si el Gobierno, además en sus competencias, quiere hacerlo, está en su derecho y en la medida que sirva para captar nuevas empresas será formidable para Cantabria, y si quiere hacer dos Llanos de la Pasiega, mejor que mejor», ha apostillado.

Sin embargo, sí ha dicho que Puertos del Estado emitió un informe al Ministerio de Fomento porque «nadie» cuenta nada, en referencia a los proyectos del Ejecutivo cántabro. Y, en este sentido, ha añadido que el delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, remitió una carta el 9 de enero al consejero de Industria, Francisco Martín, para pedirle información sobre ese proyecto y «no solo no nos la ha mandado, si no que nos la niega».

«Con lo cual es un proyecto que, al parecer, afecta sustancialmente a las infraestructuras del Estado, pero aquí nadie se sienta con el Estado, ni nadie aporta ningún tipo de documentación», ha dicho el ministro para explicar el motivo por el que Puertos del Estado emitió el informe sobre la relación del proyecto del Llano de la Pasiega con el Puerto de Santander.

«Aquí nadie se sienta con el Estado, ni nadie aporta ningún tipo de documentación»

A preguntas de los asistentes al foro de la Cadena Ser en Cantabria, De la Serna ha dicho que no entiende «el revuelo», en referencia a la respuesta del Gobierno de Cantabria al citado informe de Puertos.

El Gobierno cántabro indicó que el proyecto para una gran área logística en la recta de La Pasiega es «estratégico» para el desarrollo industrial de la comunidad y recordó que cuenta con el apoyo de Universidad, Cámara de Comercio, sindicatos, empresarios y transportistas.

«Faltaría más, cómo Puertos del Estado no va a poder emitir un informe sobre lo que es bueno o lo que es malo para una infraestructura que es de su titularidad y de su competencia. Que alguien hable y utilice términos como la deslealtad (...), en fin, es un disparate mayúsculo», considera el ministro.

Íñigo de la Serna ha señalado que esa actuación de La Pasiega no se incluye en el Plan Director del Puerto y, de hecho, en su conferencia antes de las preguntas, ha hablado de la «gran superficie logística» que hay aún en el Puerto de Santander por desarrollar y que es «un reto» para la expansión futura de esta instalación.

«No está ni en la planificación ni en los objetivos del Puerto», ha subrayado De la Serna en relación a esa actuación, y reitera que hay proyectos ya contemplados, como ese, dentro del propio Puerto de Santander.

Y también ha pedido «un poco de lealtad y respeto» con Puertos del Estado, al no conocer este organismo -ha reiterado- los proyectos del Gobierno cántabro que se intentan relacionar con el Puerto de Santander.

Además, De la Serna ha pedido a Francisco Martín que tenga «otro tipo de actitud» y que actúe como el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, que ha asegurado que está trabajando con el Ministerio.