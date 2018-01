De la Serna responde: «Mi papel está donde estoy ahora, como ministro» Javier Cotera El responsable de Fomento pide «lealtad» a Diego y le recuerda que cualquier decisión sobre listas electorales «debe ser fruto del debate en los órganos de gobierno del partido» GONZALO SELLERS Santander Miércoles, 24 enero 2018, 13:37

Íñigo de la Serna no ha querido entrar al envite que le ha lanzado Ignacio Diego. El expresidente no solo considera que el ministro de Fomento debería postularse como candidato del PP a la Presidencia de Cantabria, sino que cree que, de no hacerlo, el exalcalde de Santander estaría rehuyendo sus obligaciones. De la Serna, sin embargo, ha rebajado el tono del discurso y se ha limitado a mirar al presente. «Mi papel está donde estoy ahora, cumpliendo las responsabilidades como ministro del Gobierno de España y tratando de no defraudar la confianza que el presidente Mariano Rajoy ha depositado en mi», ha señalado.

Es cierto que la elección del nombre que encabezará la lista electoral del PP regional no se demorará mucho, y tampoco está nada claro que vaya a serlo su actual presidenta, María José Sáenz de Buruaga, pero para De la Serna es importante respetar los tiempos. «Cualquier decisión que se adopte en el PP tendrá que ser fruto del debate en los órganos de gobierno del partido y, desde luego, considerando, como no podía ser de otra manera, la opinión y las decisiones que adopte nuestra presidenta».

El ministro sí aprovechó para pedir «lealtad» a Diego, con quien mantuvo sonados enfrentamientos cuando ambos coincidieron en puestos de gobierno en Cantabria y Santander, y para mandarle una recomendación velada: «Al resto de afiliados lo que nos corresponde es, lejos de hacer propuestas fuera de esos órganos del partido, ponernos a disposición de la presidenta para ver en qué forma podemos aportar al partido, de que forma podemos trabajar, también, con lealtad política para conseguir un proyecto que ilusione a los cántabros y que recupere su confianza».