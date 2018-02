De la Serna: «Revilla confunde ser presidente de Cantabria con ser su dueño» Javier Cotera El ministro de Fomento carga contra el jefe del Ejecutivo por su «discurso victimista» y le acusa de estar en un «permanente estado de crispación» ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Domingo, 18 febrero 2018, 18:50

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha lamentado hoy que Miguel Ángel Revilla «confunda ser presidente de Cantabria con ser su dueño», ha criticado su «discurso victimista» y le ha acusado de estar «en un permanente estado de crispación». El dirigente popular ha respondido así a las críticas del jefe del Ejecutivo en una entrevista publicado hoy en El Diario Montañes, en donde el regionalista acusa al Gobierno central de tratar de «hacerle un Puigdemont» al usurpar sus competencias y de tratar de «asfixiar» a la región con fines electoralistas.

Ante las duras críticas por su reunión con el presidente de la CEOE, Lorenzo Vidal de la Peña, para colaborar en el plan estratégico que la patronal quiere diseñar para Cantabria, De la Serna ha explicado que e todas las Comunidades Autónomas mantienen reuniones con los representantes empresariales para abordar la contribución del Gobierno al desarrollo de las infraestructuras de la región. Así, ha detallado que en los últimos meses lo ha hecho con las organizaciones de Bilbao, Vitoria, Almería, Sevilla, Murcia, Valencia, Cataluña y Granada... «Aquí, al contrario de lo que sucede en el resto del país, Revilla quiere prohibir que dialoguemos con los representantes económicos y sociales. Nunca he visto en política un comportamiento tan profundamente antidemocrático», ha relatado el titular de infraestructuras, que lo ha considerado «mala cosa».

A su juicio, la reunión con el presidente de la CEOE es una muestra más de colaboración con el sector empresarial por parte del Ministerio de Fomento y no, como la definió Revilla, una «injerencia». «Esto es lo normal y lo lógico y redunda en beneficio del desarrollo económico de las comunidades autónomas. ¿Es que el Gobierno de España no va a poder hablar en esta región de las infraestructuras de su competencia?», se ha preguntado en una conversación con este periódico. Él se ha respondido a renglón seguido que «pretender prohibir el contacto del Gobierno con la sociedad civil cántabra es impropio de un presidente democrático».

El ministro también ha considerado que la insinuación planteada por Revilla de que Fomento puede cometer un delito de malversación de fondos si pone a los empleados a redactar un plan ilegal «es lo más ridículo que he visto en mi vida política». «Es de suponer que el Presidente acuda mañana al juzgado porque es su obligación si cree que se ha cometido un delito. Pero no lo hará. Insultar así a un miembro del Gobierno de España deja en un pésimo lugar al presidente de una Comunidad Autónoma en el plano político y en el personal. No merece más comentarios», ha remachado.

Respecto al desembarco como candidato del PP cántabro para las elecciones autónomicas de 2019, De la Serna ha reiterado que está «donde tengo que estar y donde el presidente Rajoy ha considerado que debo estar: al frente de un Ministerio que en este año cuenta con una apuesta inversora en Cantabria que superará los 3.200 millones de euros en obras ya en marcha, a punto de iniciarse o en proyecto». «La mejor contribución que puedo hacer en estos momentos a Cantabria es seguir trabajando para que el Corredor Ferroviario Palencia-Santander siga avanzando con el mismo ímpetu que hasta ahora, con todas las actuaciones ya programadas o en marcha y con la consignación presupuestaria necesaria; para que las integraciones en Santander y Torrelavega avancen tras el fuerte impulso que les hemos dado en los últimos meses; para que el Plan de Cercanías se vaya cumpliendo cada día conforme al cronograma previsto, porque es un servicio vital para muchos ciudadanos; para completar la red de Carreteras del Estado en la región; y para que las ayudas al alquiler y la rehabilitación que concede el Ministerio puedan llegar lo antes posible a los ciudadanos entre otras muchas actuaciones», ha apostillado.

Y, por si al presidente regional le quedaba alguna duda, ha insistido en que «la candidatura del partido popular se decidirá en el momento oportuno por los órganos del partido. Ya he dicho, en el plano personal, en más de una ocasión que nuestra Presidenta reúne las mejores cualidades para encabezar esa candidatura».