De la Serna, sobre la intención de Rajoy de ser el candidato del PP en las generales: «Es la única y la mejor opción»

Jueves, 25 enero 2018

El ministro afirma en una entrevista que «no hay ningún partido en España que tenga la unidad que tiene el PP»

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, cree que una candidatura del PP encabezada por Mariano Rajoy en las próximas elecciones generales es «la única» y «la mejor» opción, al mismo tiempo que ha expresado su alegría por que el jefe del Ejecutivo haya manifestado su voluntad de repetir como candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno.

Así se ha pronunciado hoy De la Serna en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, después de que el presidente del Gobierno asegurase que, «a fecha de hoy», su voluntad es ser otra vez el candidato del PP en los próximos comicios. Rajoy afirmó que lo intentará porque se camina en la «buena dirección», a pesar de que algunos cargos 'populares' han puesto sobre la mesa en privado ese debate sobre la renovación en partido tras el revés electoral del PP catalán en las elecciones del 21 de diciembre.

«Me parece que es sin duda la única opción y la mejor opción», ha dicho el ministro de Fomento. Para de la Serna, «Mariano Rajoy es el mejor candidato que puede tener el PP». «Yo me alegro mucho», ha afirmado, preguntado por la intención de Rajoy de presentarse de nuevo.

El ministro sostiene que «no hay ningún partido» en España que «tenga la unidad» que tiene el PP y considera que ese hecho «molesta» a algunas formaciones políticas. «Si no se escuchan voces discordantes es porque no las hay», ha recalcado, insistiendo en que la unidad interna del PP no se ha dado «nunca» en la historia reciente de España. En estas declaraciones expresadas en la emisora, De la Serna se refiere a la situación del Partido Popular en Génova. El ministro niega que haya grietas en la formación a nivel nacional. Sin embargo, en esa misma entrevista no valoró lo que está pasando con las mismas siglas en Cantabria, donde el PP batalla entre una profunda crisis, con dos bandos enfrentados, una nueva presidenta y un presidente saliente que acaba de anunciar que deja la política.

Sobre este asunto, De la Serna rechazó ayer la proposición del expresidente del PP y expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, de que se presente como candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma en las próximas elecciones de 2019, cuando el segundo prevé abandonar la política. El ministró pidió a Diego «que se mantenga leal» a la actual presidenta del partido en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

«Contundencia contra la corrupción»

Por otro lado, preguntado por la declaración en el juicio por la trama valenciana de Gürtel del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, De la Serna se ha limitado a apuntar que en el PP «el que la hace la paga» y que los 'populares' desean que «se actúe con absoluta contundencia contra la corrupción».

Costa declaró que su antiguo jefe y expresidente valenciano Francisco Camps fue el que decidió contratar con la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y que éstos se financiasen en parte con 'dinero negro'. Al respecto, De la Serna ha afirmado que «estas personas» ya no están en el PP y ha dicho que «tienen todo derecho del mundo a expresar lo que quieran».