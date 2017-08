El Seve Ballesteros iguala durante agosto su récord de oferta de destinos El aeropuerto santanderino Severiano Ballesteros. / Javier Cotera Con once nacionales y otras tantas internacionales, empata con el total de conexiones que se alcanzó en el año 2015 ÁLVARO MACHÍN Santander Sábado, 12 agosto 2017, 07:44

Agosto es el mes del trajín en el Seve. El mes con las pantallas más llenas de nombres de ciudades y horarios. El de 2017, más si cabe. El aeropuerto cántabro ofrece, ahora ya con toda la programación de verano completa y a pleno rendimiento, hasta 22 destinos diferentes, lo que supone igualar su tope histórico de opciones de viaje. Sólo en 2015 -por supuesto, también en agosto- se pudo volar desde la región a un número idéntico de aeropuertos distintos. La cifra sorprende porque no resulta tan sencillo encontrar juntas todas las opciones en un panorama de programaciones cambiantes y teniendo en cuenta que algunas rutas son tan puntuales que terminarán, precisamente, en este mismo mes de agosto. Es el caso de Gran Canaria (Air Nostrum) o Menorca (Volotea). Poco más de un mes de operaciones. Once, de hecho, son rutas incluidas sólo en la temporada estival. Con fecha de caducidad en el horizonte. Y todas funcionan en agosto, que es, además, clave para que el Seve Ballesteros engrose sus cifras de cara al balance de todo el ciclo.

La ocupación de vuelos, como el de Roma, se encuentra esta semana por encima del 98%

Los números marchan viento en popa después de un 2016 cerrado con el peor balance de los últimos nueve años en cuanto a tráfico de pasajeros. El año 2017 es el de la recuperación y en el horizonte vuelve a estar presente la barrera del millón de viajeros. Todos aceptan que no se alcanzará (Gobierno, compañías, operadores, aficionados a seguir los aviones...), que es muy improbable, pero que no se quedarán muy lejos. Con medio año ya contabilizado (hasta junio), el aeropuerto movió a 416.678 personas, lo que supone un crecimiento del 16,3%, según los datos ofrecidos por Aena. Los datos finales de julio se harán públicos en los próximos días, pero desde la Asociación Amigos de Parayas dan por hecho que se rondarán los 100.000 viajeros en el balance (y no se equivocan). Un gran dato. En el mismo colectivo escudriñan los porcentajes de ocupación de los aviones. En el arranque de esta misma semana (la primera ya incluida en agosto), la práctica totalidad de conexiones de Ryanair estuvo por encima del 95%. Roma, por ejemplo, marcó el máximo con un 98,4% y Bruselas se quedó muy cerca con un 98%. Prácticamente llenos. Pero no sólo los aparatos de la compañía irlandesa se quedan sin huecos libres durante el verano. Volotea estuvo por encima del 95% en sus viajes a Sevilla, Valencia y Venecia y Wizzair, en su estreno en Cantabria gracias a la conexión con Varsovia (Polonia), ha logrado una ocupación media estos días del 85%. Muy buenas cifras. «Y son datos de esta mañana, así que mejorarán un poco», explicaban ayer desde la Asociación a expensas de lo que ocurriera el fin de semana.

LAS QUE TERMINAN CON LA TEMPORADA LUNES 07 30 h. Madrid (Air Nostrum) 10 25 h. Madrid (Air Nostrum) 10 40 h. Valencia (Volotea) 13 15 h. Mallorca (Vueling) 15 30 h. Londres (Ryanair) 15 40 h. Roma (Ryanair) 17 50 h. Venecia (Volotea) 19 35 h. Bruselas (Ryanair) 20 20 h. Madrid (Air Nostrum) 20 40 h. Menorca (Volotea) 21 05 h. Barcelona (Vueling) Lo que había en 2015 Se operaban rutas (ya desaparecidas) a París, Tenerife Norte, Lanzarote y Hahn (Fráncfort). MARTES 07 30 h. Madrid (Air Nostrum) 08 15 h. Alicante (Vueling) 10 00 h. Ibiza (Volotea) 10 35 h. Madrid (Air Nostrum) 10 45 h. Sevilla (Volotea) 12 05 h. Tenerife Sur (Vueling) 12 15 h. Barcelona (Vueling) 13 10 h. Barcelona (Ryanair) 13 30 h. Gran Canaria (Air Nostrum) 15 00 h. Málaga (Ryanair) 15 50 h. Valencia (Ryanair) 19 20 h. Berlín (Ryanair) 20 05 h. Milán (Ryanair) 20 35 h. Madrid (Air Nostrum) 22 10 h. Londres (Ryanair) MIÉRCOLES 07 30 h. Madrid (Air Nostrum) 10 05 h. Varsovia (Wizzair) 10 35 h. Madrid (Air Nostrum) 13 10 h. Barcelona (Ryanair) 14 10 h. Weeze-Düsseldorf (Ryanair) 15 40 h. Roma (Ryanair) 16 35 h. Dublín (Ryanair) 19 35 h. Bruselas (Ryanair) 20 30 h. Madrid (Air Nostrum) 21 15 h. Barcelona (Vueling) 21 35 h. Tenerife Sur (Ryanair) 22 20 h. Edimburgo (Ryanair) No había en 2015 Berlín, Lisboa, Menorca y Varsovia no estaban en 2015. JUEVES 07 30 h. Madrid (Air Nostrum) 08 15 h. Alicante (Vueling) 09 00 h. Mallorca (Vueling) 10 30 h. Madrid (Air Nostrum) 11 15 h. Menorca (Volotea) 13 10 h. Barcelona (Ryanair) 15 50 h. Valencia (Ryanair) 16 05 h. Lisboa (Air Nostrum) 16 40 h. Málaga (Ryanair) 18 45 h. Valencia (Volotea) 19 10 h. Berlín (Ryanair) 20 10 h. Madrid (Air Nostrum) 21 05 h. Edimburgo (Ryanair) 22 00 h. Londres (Ryanair) 22 20 h. Venecia (Volotea) VIERNES 07 30 h. Madrid (Air Nostrum) 10 30 h. Madrid (Air Nostrum) 10 40 h. Ibiza (Volotea) 10 45 h. Sevilla (Volotea) 14 05 h. Milán (Ryanair) 15 40 h. Roma (Ryanair) 19 40 h. Madrid (Iberia) 20 30 h. Bruselas (Ryanair) 21 05 h. Madrid (Air Nostrum) 21 25 h. Barcelona (Vueling) 22 10 h. Londres (Ryanair) Temporales y permanentes Once de las rutas tienen carácter anual. El resto (once) acabarán con la temporada. SÁBADO 07 30 h. Madrid (Air Nostrum) 13 10 h. Barcelona (Ryanair) 14 45 h. Milán (Ryanair) 15 00 h. Málaga (Ryanair) 15 50 h. Valencia (Ryanair) 19 10 h. Berlín (Ryanair) 21 05 h. Madrid (Air Nostrum) 100.000 pasajeros es la cifra que se espera en el balance definitivo de julio, que se conocerá en los próximos días. 100.000 Ruta Compañía Fecha de cierre 100.000 Gran Canaria Air Nostrum 29 de agosto 100.000 Menorca Volotea 31 de agosto 100.000 Alicante Vueling 7 de septiembre 100.000 Ibiza Volotea 18 de septiembre 100.000 Venecia Volotea 28 de septiembre 100.000 Mallorca Vueling 23 de octubre 100.000 Tenerife Sur Vueling 24 de octubre 100.000 Weeze-Düsseldorf Ryanair 25 de octubre 100.000 Lisboa Air Nostrum 26 de octubre 100.000 Milán Ryanair 28 de octubre 100.000 Valencia Volotea 30 de octubre 100.000 DOMINGO 10 05 h. Varsovia (Wizzair) 10 45 h. Edimburgo (Ryanair) 11 30 h. Málaga (Ryanair) 13 10 h. Barcelona (Ryanair) 14 00 h. Madrid (Air Nostrum) 14 25 h. Roma (Ryanair) 16 05 h. Lisboa (Air Nostrum) 16 30 h. Dublín (Ryanair) 17 40 h. Madrid (Iberia) 19 35 h. Bruselas (Ryanair) 20 10 h. Madrid (Air Nostrum) 20 35 h. Weeze-Düsseldorf (Ryanair) 21 15 h. Barcelona (Vueling) 21 35 h. Tenerife Sur (Ryanair) 22 10 h. Londres (Ryanair)

Y más. Para la próxima semana Ryanair ya tiene 76 de sus 80 operaciones con menos de 25 plazas libres. Y en Volotea pasa algo parecido. Pinta bien agosto. Con los destinos repartidos a mitades entre el territorio nacional y los aeropuertos europeos (en la temporada de invierno darán el salto hacia otro contienente con la puesta en marcha de Marrakech, en Marruecos). Once conexiones españolas y otras tantas, de carácter internacional. El total, 22, es el mismo que en agosto de 2015, pero hay diferencias entre los dos periodos. En aquel verano se operaron vuelos a París, Tenerife Norte, Lanzarote y Hahn (Fráncfort). Ahora esos nombres ya no aparecen en los paneles. Algunos repiten, pero también ha habido estrenos. Berlín, Lisboa, Menorca o Varsovia son novedad respecto a la otra franja histórica de récord.

Once de las conexiones actuales terminarán al concluir la temporada de verano

Hay curiosidades echando la vista atrás. Sobre todo, en cuanto a las conexiones que en su día se operaron desde el Seve y que ya no forman parte de la programación. Tal vez lo más destacado tenga que ver con París. Hasta tres compañías volaron allí desde Cantabria en diferentes momentos. Para rizar el rizo, se viajó a tres aeropuertos distintos para ir a la capital francesa. París Orly (Air Nostrum), París Charles de Gaulle (Air Nostrum o Vueling) y París Beauvais (Ryanair). Ahora, nada. En cuanto a las Islas Canarias, ahora mismo se puede volar a Gran Canaria o a Tenerife Sur, pero en su día hubo vuelos también a Tenerife Norte (operados por Air Nostrum y por Vueling) y a Lanzarote (Ryanair). Pisa, Reus, Liverpool (las tres de la compañía irlandesa) o Amsterdam (Air Nostrum) también estuvieron en su día en los paneles de llegadas y salidas de la terminal cántabra.

Salidas diarias

Por días, martes, jueves y domingos son los que este mes de agosto acumulan más salidas. Quince en total con vuelos casi hasta las diez y media de la noche. El sábado, por contra, es la jornada más tranquila en la pista de despegue, con sólo siete viajes anunciados. Once el lunes y el viernes, o doce el miércoles completan un panorama semanal que empezará a cambiar a partir del día 29. Es la fecha del último vuelo previsto para esta temporada a Gran Canaria. A partir de ahí y hasta finales de octubre se irán suprimiendo los destinos de temporada. Menorca se despedirá el 31 de agosto, Alicante el 7 de septiembre, Ibiza el 18... La conexión con Valencia de Volotea apurará el calendario hasta el 30 de octubre (aunque Ryanair volará todo el año hasta allí).

La siguiente temporada

Y luego, el invierno. Más o menos, de octubre a marzo (en términos aéreos hay dos estaciones). Con la incógnita de saber cómo responderá el público a la oferta de Marrakech (el anuncio más sorprendente de Ryanair). La novedad, a partir del 31 de octubre. El estreno en África. Con la continuidad durante la temporada 'fría' de Valencia, de Málaga y, en principio, de Varsovia, se completan las apuestas para que los números resistan en el tramo final del año y mantener el ritmo de recuperación respecto a 2016.

«Promoción constante de las rutas donde hay conexión, mejorar en lo posible Madrid y Barcelona y los días de operación en algunas rutas y la recuperación de la ruta de Gran Canaria (no sólo durante un mes)», proponían hace meses los Amigos de Parayas como receta para que el número se mantenga al alza. Con el millón otra vez en el horizonte a final de año. Y con agosto y sus 22 destinos como fecha clave.