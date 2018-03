Sólo tres conductores han sido 'cazados' por las cámaras que vigilan el uso del cinturón Dos de estos dispositivos se encuentran en la A-67, a la altura de Barreda y Boo de Piélagos, y otro en Allendelagua. / Roberto Ruiz Los tres dispositivos que hay en Cantabria se activaron en noviembre y la DGT afirma que la cifra de sanciones es baja porque se tramitan «aquellos casos en los que la imagen se ve clara» DANIEL MARTÍNEZ Santander Viernes, 16 marzo 2018, 13:35

El pasado 11 de noviembre, la Dirección General de Tráfico (DGT) en la comunidad autónoma puso en marcha un nuevo sistema para garantizar el cumplimiento de las normas de circulación al volante con la instalación de tres cámaras encargadas de comprobar si los conductores usaban o no el cinturón de seguridad. A tenor de los datos de los que dispone el Ministerio del Interior, los cántabros son cumplidores y no han dado mucho trabajo a este dispositivo. Desde que se puso en marcha y hasta el pasado 31 de diciembre, estos aparatos denunciaron a tres personas. Previamente, las cámaras funcionaron en fase de prueba durante dos meses (septiembre y octubre) y detectaron otras tres infracciones, pero entonces los 'cazados' tan solo recibieron una carta informativa.

La DGT reconoce que la cifra es baja y explica que en Cantabria existe un número importante de casos dudosos que se descartan ya que la calidad de la imagen se reduce en los días de lluvia, que en las últimas semanas han sido muchos. «Lo que tenemos claro es que únicamente vamos a tramitar aquellos en los que la infracción se vea claramente, sin lugar a dudas», subraya el responsable del organismo en Cantabria, José Miguel Tolosa. Cada uno de ellos tendrá que hacer frente a una multa económica de 200 euros y a la detracción de tres puntos, a no ser que el titular del vehículo se niegue a identificar a la persona que iba al volante. En ese supuesto, se considera una infracción muy grave, que acarrea una multa de 600 euros.

Los dispositivos con los que cuenta Cantabria están ubicados en dos pórticos instalados en la autovía A-67, uno a su paso por la localidad de Boo de Piélagos en dirección a Santander, y el otro a la altura de Barreda. Hay una tercera cámara de vigilancia, esta en uno de los pórticos sobre la A-8, en este caso en situado en Allendelagua, en sentido a Castro Urdiales.

Las tres cámaras realizan una fotografía a cada uno de los vehículos que pasando por estos puntos y posteriormente las imágenes son enviadas al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, donde una aplicación con visión artificial hace un primera criba. Cuando detecta que el conductor sí tiene puesto el cinturón, la descarta. El resto, son visionadas manualmente por los técnicos y otra vez se repite el proceso en la Jefatura Provincial de Cantabria. Una vez superado todos estos filtros es cuando llega la correspondiente denuncia.

Precisamente, la DGT está realizando a lo largo de esta semana una campaña especial para concienciar del uso del cinturón de seguridad. No utilizarlo es, hoy en día, la segunda causa de muerte en la carretera después del exceso de velocidad y por delante, por ejemplo, del consumo de alcohol. En 2016, último año con datos consolidados, el 21% (154) de los fallecidos mayores de 12 años en España no utilizaba el cinturón de seguridad en vía interurbana. En el caso de las vías urbanas, dicho porcentaje se elevó al 40%, es decir 33 de los 83 fallecidos no lo llevaban puesto.

Cantabria, sin el veloláser

Al contrario que otras comunidades autónomas, Cantabria no cuenta todavía con los nuevos radares de velocidad, denominados veloláser. Estos dispositivos, mucho más pequeños y discretos que los actuales, casi imperceptibles para los conductores, están pensados para ser transportados a bordo de las motos de los agentes o para anclarlos a guardarraíles y estructuras elevadas. A nivel nacional, la DGT ya dispone de 60 aparatos, que han tenido un coste de más de 800.000 euros. La mitad de ellos comenzarán a funcionar a partir de Semana Santa.