Talento cántabro en Telecinco La pareja de baile formada por Jana y Pablo, de nueve años, llega hasta el programa 'Got Talent' DM . Santander Martes, 30 enero 2018, 13:40

Pesa más la experiencia de pasar por un programa de máxima audiencia -con el aprendizaje que eso conlleva- que un 'no' de Risto Mejide. Así que con esa premisa los cántabros de nueve años Jana y Pablo, naturales de San Felices de Buelna, se presentaron a Got Talent y la semana pasada, por primera vez, aparecieron en la pequeña pantalla en prime time. «El otro día una señora le pidió un autógrafo porque le había visto en televisión y él dijo: ¿eso qué es?», explica entre carcajadas la orgullosa madre de Pablo. Una inocencia que les hace disfrutar aún más de su paso por el programa de Telecinco.

Junto a sus profesoras de baile, las hermanas Yolanda y Rebeca Cano, ya están preparando su próxima actuación. El contrato de confidencialidad no les permite dar demasiados detalles pero será un número de «salsa, muy diferente. Un boom», explica Rebeca.

Las audiciones del próximo programa van a ser épicas 😍 Este miércoles a las 22:00h, nueva entrega de #GotTalentpic.twitter.com/nvcbzNMlgG — Got Talent España (@GotTalentES) 23 de enero de 2018

«La experiencia fue una pasada, impresionante. Vas allí, no sabes nada y ves todo lo que hacen. Los cámaras, la gente te trata muy bien. Nunca lo has vivido y cuando llegas es todo un mundo», explica su profesora Rebeca Cano. Los padres de ambos lo llevan con total normalidad y se preocupan por dejar claro a los pequeños que lo que vale es la experiencia. «Pablo está muy nervioso, emocionadísimo, pero preparado para el 'no'. Va por la calle y todo el mundo le conoce. Lo que pretendemos es que el niño disfrute y se lo pase bien», cuenta a El Diario su madre Eva.

Con tres síes y un no, de Risto, la joven pareja espera con ansia la llamada de producción para volver a subir al escenario. Así que solo queda desearles suerte porque dotes para el baile ya tienen.