«La tarea más importante de los padres es que los niños jueguen» La docente de la Universidad de Cantabria, Ruth Villalón.

Millones de niños en España han escrito ya la carta a los Reyes Magos a la espera de que cumplan con sus deseos. Pero, ¿y si no lo hacen? ¿cuántos regalos debe recibir cada niño? ¿cuánto se deben gastar los padres para saciar las peticiones de los pequeños? Cuestiones como éstas se plantean cada Navidad. Hoy en día, los niños tienen de todo incluso antes de desearlo. Por eso, según los expertos, lo primordial es dosificar los regalos. Para la profesora de Educación del área de Psicología Evolutiva de la Universidad de Cantabria (UC), Ruth Villalón, aún hay una cosa más importante: jugar. Con lo que sea, pero jugar.

-¿Demasiados juguetes acaban anestesiando la ilusión de los niños? ¿Cuál es el número recomendado?

Si tienen demasiados juguetes no pueden atender a todos. Es difícil fijar un número, depende de la edad y el momento. Al niño, en realidad, lo que le hace ilusión es tener algo nuevo y misterioso.

-¿Los padres deben seguir utilizando eso de 'Si te portas mal los Reyes no te van a traer nada'?

No soy muy partidaria. El juego y los juguetes son una parte fundamental de la infancia, no debería estar condicionado a cómo te portes.

-Becky Francis, profesora de Pedagogía de la Universidad de Roehampton, en Reino Unido, concluye en uno de sus estudios que los juguetes de hoy influyen en la elección de la carrera profesional de mañana. ¿Está de acuerdo?

Tendría que ver el estudio con calma. Lo que sabemos es que el juego es fundamental porque trabajan y desarrollan muchas capacidades. Grandes atletas de hoy en día ya desarrollaban habilidades concretas siendo pequeños. No me atrevería a ser tan taxativa como Francis, pero sí está claro que hay destrezas que se pueden desarrollar a través del juego.

-El 35% de las familias en España compra muñecas para sus hijos varones. ¿En qué punto se encuentra la ruptura de estereotipos?

Se está rompiendo la tendencia tradicional, pero porque es la escuela quien inicia ese cambio. Tanto niños como niñas van a jugar al rincón de las cocinitas que hay en clase. A ellos les gusta jugar con muñecas. Juegan en clase y van a casa y lo piden. Los padres al final también van aceptando esos cambios.

-Hablando de padres… algunos llegan a pagar el triple del precio del juguete que ha pedido su hijo porque se ha agotado en las tiendas y lo tienen que adquirir a última hora en internet. Le doy un dato, el juguete de moda de estas navidades cuesta 99,99 euros.

Es una cuestión de valores y de la situación socioeconómica del país. Muchas familias lo están pasando muy mal y no pueden permitirse pagar 100 euros por un juguete. Los niños tienen que saber que Papá Noel tiene muchas cosas que traer en el trineo. Pueden pedir varios regalos y a ver qué puede traer. Seguro que les gustan varias cosas. Hay que darles un rango de posibilidades y si no cae una cosa caerá la otra. No necesitan 200 juguetes. Simplemente una, dos o tres cosas sencillas que les puedan gustar. A veces los bebés disfrutan más del papel del envoltorio que del propio regalo. Lo importante es, repito, que jueguen.

-Si hay hermanos o primos, ¿deben los padres regalarles lo mismo para evitar rabietas?

Los padres tienen que dar a sus hijos cosas distintas porque sus hijos son distintos. Eso sí, el cariño y la ilusión debe ser igual para todos. Si realmente quieren lo mismo bien, sino cada uno lo que necesite o pida.

-¿En qué han cambiado las cartas a los Reyes Magos en la última década?

Ahora los juguetes tecnológicos están más presentes, pero no conozco ningún estudio al respecto. Otro de los aspectos que han cambiado es lo que hablábamos, ahora hay más niños que se atreven a pedir cosas de niñas y viceversa.

Las nuevas tecnologías están ahí, pero los niños todavían no tienen las habilidades necesarias como para gestionarlas

-Estamos ante la generación de las nuevas tecnologías. Hace 30 años jugábamos con la comba y las canicas. ¿El ocio de los niños ha cambiado?

El tema de las pantallas es un debate social. Las nuevas tecnologías están ahí, pero los niños todavía no tienen las habilidades necesarias como para gestionar algunas de las cosas que tienen a su alcance. Los estudios dicen que determinados videojuegos pueden fomentar la coordinación ‘visuoespacial’ porque implican cierto ejercicio y habilidad. Como todas las herramientas, las nuevas tecnologías pueden usarse con un buen fin -y siempre de manera supervisada- o puede tener efectos negativos si pasan demasiadas horas delante de la pantalla.

-¿Se puede regalar un smartphone como juguete?

No. Un smartphone no es un juguete. Otra cosa es una consola. Desde luego a un niño de Infantil no, a uno de Primaria podríamos discutir si se puede, porque está conectado a internet y no controlas ni sabes lo que está viendo.

-¿Qué debe tener un buen juguete?

Hay juguetes adecuados a los intereses y a los gustos de los niños. La edad es lo primero que hay que mirar. Con los pequeños hay que prestar especial atención a la peligrosidad. Hay que pensar en un juguete que pueda despertar su interés y que les brinde posibilidades, que les ayude a ser imaginativos. Puestos a pedir, que también fomente la generosidad, algo que se pueda compartir.

-Otro de los debates en torno a la Navidad es si se debe o no mentir a los niños sobre la identidad de los Reyes Magos.

Esa es una cuestión de cada familia, no me atrevo a decir nada al respecto. Algunas familias deciden ser sinceras y otras no para mantener la ilusión de los niños. La tarea más importante de los padres es que los niños jueguen. Esos son los ‘deberes’ más importantes que tienen que hacer en casa.