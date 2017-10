Los taxistas apuran la vía judicial para poder trasladar a pacientes La Federación Cántabra del Taxi recurre ahora el concurso del transporte sanitario ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia ANA R. GARCÍA SANTANDER. Domingo, 15 octubre 2017, 07:46

Los taxistas están dispuestos a agotar hasta el último cartucho para poder optar a parte del millonario contrato del transporte sanitario del Servicio Cántabro de Salud (SCS) -la relativa a los traslados programados (no urgentes)-. Ni siquiera la desestimación por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, que echó por tierra sus aspiraciones el pasado agosto, ha mermado la reivindicación del colectivo, dispuesto a seguir peleando para abrirse hueco en un negocio solo abierto a las ambulancias.

Después de aquel revés, que reactivó el proceso paralizado cautelarmente durante el verano, los taxistas cántabros acaban de presentar un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria con el que aspiran a vencer la «cerrazón» de la Consejería de Sanidad.

Y lo hacen animados por las experiencias de otras comunidades, la más reciente la aprobada en Aragón para el traslado a Zaragoza de pacientes de radioterapia desde Huesca o Teruel que sustituye la ambulancia por el taxi. Una medida que persigue aportar mayor comodidad en los desplazamientos y que ya se utilizaba para llevar al hospital a los enfermos para recibir sus sesiones de hemodiálisis. «Esto demuestra que se puede hacer y que los argumentos del Servicio Cántabro de Salud sobre las características técnicas de los vehículos y la capacitación de los conductores son meras excusas», concluye Manu Andoni Ruiz, presidente de la Federación Cántabro del Taxi. «Hay una parte del contrato que podríamos desempeñar sin ningún problema, solo pedimos que el pliego nos dé la posibilidad de poder optar», añade.

Para ello, «bastaría con diferenciar en el contrato el transporte urgente del que no lo es, es decir, del que no precisa asistencia medicalizada», también llamado transporte complementario. Su reivindicación, que desde la Gerencia del SCS se ha descartado de forma reiterada «porque la propia ley no lo permite», caldeó los ánimos en el gremio del transporte sanitario, muy molesto por «este amago de intrusismo profesional», como criticaron entonces. Pero a los taxistas no les frena ni la posibilidad de tener que pagar las costas judiciales si el tribunal no les da la razón.