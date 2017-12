Los taxistas cántabros celebran el varapalo de la justicia europea a Uber y Cabify Los taxis cántabros se han mostrado especialmente críticos con plataformas como Uber y Cabify. / Javier Cotera «Es algo que veníamos reivindicando desde hace tiempo. Si operan como nosotros, deben tener las mismas obligaciones que nosotros», aseguran responsables de la Federación Cántabra del Taxi JOSÉ CARLOS ROJO Santander Miércoles, 20 diciembre 2017, 16:05

La sentencia comunicada este miércoles por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para fallar en contra del modelo de negocio empleado por Uber se ha recibido como un regalo de Navidad por el sector cántabro del taxi. «Es algo que veníamos demandando desde hace mucho tiempo. No tiene sentido que alguien haga tu trabajo sin cumplir con las obligaciones que nos exigen a los demás», reivindica Manuel Andoni Ruiz, presidente de la Federación Cántabra del Taxi y una de las voces más críticas con este asunto desde este colectivo de profesionales en Madrid.

Lo que dice la sentencia del TJUE En el fallo emitido este miércoles se explica que un servicio de intermediación como Uber y Cabify, «que tiene por objeto poner en contacto, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar un desplazamiento urbano, está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte, y, por lo tanto, ha de calificarse de 'servicio en el ámbito de los transportes' a efectos del Derecho de la Unión». «En consecuencia, un servicio de esta índole está excluido del ámbito de aplicación de la libre prestación de servicios en general, así como del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior y del de la Directiva sobre el comercio electrónico»

Ha quedado claro con esta resolución que este servicio de intermediación de Uber y Cabify forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte y, por lo tanto, no responde a la calificación de 'servicio de la sociedad de la información', sino a la de 'servicio en el ámbito de los transportes'. «No pueden defender que solo se dedican a poner en contacto a profesionales y clientes en su plataforma digital, porque esa misma actividad la tenemos nosotros a través de Radiotaxi y Teletaxi y en nuestro caso sí que se considera servicio de transportes», aclara Francisco Javier Gómez, presidente de Teletaxi en Cantabria. A partir de ahora sendas plataformas están obligadas a regirse por la normativa que se aplican a los taxis, regulados bajo la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y que se sufrió una última modificación en noviembre de 2015.

¿Qué cambiará?

«Todo puede cambiar con esta sentencia, claro que puede cambiar. Primero revisando el número de autorizaciones concedidas, que son muchas más de las que deberían considerarse legales, y luego por las condiciones que deberán reunir quienes ejerzan este trabajo, que a partir de ahora deberán de ser las mismas que se nos exigen a nosotros como taxistas», aclara el presidente de Radiotaxi.

A través de un escueto comunicado, Uber ha explicado su actual modelo de negocio: «Esta decisión no cambia nada en la operativa de Uber en la mayoría de los países de la UE». Tras su desembarco en España, hace aproximadamente tres años, Uber comenzó a operar con su modelo originario: conductores sin licencia podían ponerse en contacto con pasajeros y llevarlos en su coche particular.

Este era el negocio de UberPop que puso en pie de guerra al taxi y que dio origen a la sentencia que hoy ha resuelto Luxemburgo, aunque el titular del juzgado número dos de Madrid ya dictó unas medidas cautelares que acabó con la prohibición en España de este servicio.

520 licencias de taxi operan en Cantabria

175 autorizaciones VTC se han concedido en la región

Así llegó el nuevo negocio UberX en el que los conductores en España operan bajo autorizaciones VTC, otorgadas por las Comunidades Autónomas y reguladas por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). «Si nos atenemos a lo que dice la sentencia, sí que pueden cambiar las cosas. Por lo menos se podrán exigir responsabilidades como nos las exigen a nosotros por el ejercicio de un trabajo. Lo que no tiene sentido es que un conductor no tenga obligación de informar sobre quién lleva en el coche, adónde lo lleva y qué le va a cobrar. Eso no puede ser», explican los taxistas. Llegará también una reivindicación para reducir ese tipo de autorizaciones VTC. «Dice la Ley de ordenación de los transportes terrestres que solo existirá una VTC por cada 30 taxis y ahora en Cantabria tenemos una por cada tres taxis», protesta Ruiz.

Un vacío legal permitió que se concedieran esas autorizaciones por vía judicial entre 2009 y 2015. Ocurre que en Cantabria no tienen operatividad ni Uber ni Cabify. «Muchas de estas licencias, de hecho, se adquirieron para especular, porque ahora se venden por Internet por 50.000 euros. A nosotros, como profesionales, eso no nos parece razonable y es otra de las razones por las que protestamos», razona Ruiz.

Uber ha recordado las recientes declaraciones de su consejero delegado de que «conviene regular servicios como Uber». Por ello, ha indicado que continuará «el diálogo con países y ciudades en toda Europa».