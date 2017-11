Tecnología contra el acoso escolar Vanesa Cossío, Óscar Alario y Enrique Hierro, tres de los seis jóvenes que han ideado la aplicación ‘Valientes’. / Javier Cotera Un grupo de jóvenes desarrolla una innovadora aplicación contra el ‘bullying’ ÁLVARO G. POLAVIEJA Santander Domingo, 5 noviembre 2017, 07:56

Las cifras de acoso escolar llevan años aumentando inexorablemente. ¿Es un aumento real del número de casos en los centros educativos? Aunque es difícil definirlo, hay quien cree que su escalada se debe no a que se den más casos, sino a la visibilidad que ahora tiene este grave problema social. Porque si en 2016 hubo en España 100.000 situaciones de acoso escolar según el último informe de ‘Save the Children’, entonces es que el problema es importante.

El acoso escolar, también conocido como ‘bullying’, no es ninguna novedad; muy al contrario, es una práctica que viene de lejos. Pero parece que la sociedad se ha concienciado en los últimos años, merced a los tristes y mediáticos casos de jóvenes que han llegado a quitarse la vida por sufrir este tipo de acoso por parte de algunos de sus compañeros. En ese contexto de creciente sensibilidad social, ha sido precisamente un grupo de jóvenes cántabros el que ha ideado una aplicación para dispositivos móviles enfocada a ayudar a los niños que se ven afectados por estas prácticas. Se denomina ‘Valientes’ y, aunque todavía está pendiente de desarrollo, es uno de los proyectos mejor valorados del año en el Máster de Emprendimiento del CISE (Centro Internacional Santander Emprendimiento) y la EOI (Escuela de Organización Industrial).

Con conocimiento

Una vez definieron la iniciativa que querían realizar como trabajo de fin del máster, los seis integrantes de este grupo empezaron a documentar sobre el terreno las ideas que habían planteado sobre el papel. Enrique Hierro, uno de sus integrantes, destaca que realizaron «numerosos formularios online» y también visitaron «varios institutos para ver qué les parecía la idea». «Hemos hablado no solo con profesores, sino también con Ampas, alumnos que han sufrido ‘bullying’». Aunque dura, reconoce que se trata de «una experiencia muy interesante». «Porque partíamos de una idea, pero nos dimos cuenta de que había aspectos que teníamos que redefinir. Pensábamos que los principales interesados en la aplicación serían los centros y los docentes, pero luego nos dimos cuenta de que para un instituto no es tan fácil decir que allí hay ‘bullying’. Los que realmente están preocupados y están muy interesados en la aplicación son las Ampas y los padres. Porque... ¿qué padre no querría una protección mejor para su hijo?».

Definida la idea, a lo largo del año buscarán financiación para desarrollar ‘Valientes’

La buena acogida que ha tenido su proyecto de aplicación no es, una vez conocidos sus entresijos, gratuita, sino todo lo contrario. Conscientes de la complejidad social de una realidad como el acoso escolar, estos jóvenes han definido una herramienta que consigue responder de una forma sencilla e intuitiva a todas las necesidades y situaciones que puedan vivir los jóvenes acosados, desde el acoso en el patio hasta el ‘bullying’ a través de las redes sociales e internet.

Niveles de seguridad

‘Valientes’ ofrece a los jóvenes tres niveles de respuesta. El primero es el puramente informativo y está basado en tecnología ‘bot’, gracias a la cual los jóvenes con dudas podrán resolverlas y decidirse así a dar el paso y poner solución a su situación. El segundo nivel es, por contra, el indicado en casos extremos en los que el joven requiera ayuda inmediata. A través de ‘Valientes’ podrán llamar al 018, el teléfono contra el acoso escolar, para resolver una situación crítica.

El tercer nivel, el intermedio, es también el más complejo por la variedad de perfiles y casos a los que podrá dar respuesta. La clave de este nivel es la construcción de «una red entre chicos que quieran ayudar a paliar el ‘bullying’, chicos que lo están sufriendo, especialistas que pueden ayudar...», afirma Enrique Hierro. «Nos dimos cuenta de que los jóvenes están muy a favor de que existan estas herramientas, están encantados de ayudar a cualquier compañero que sufra ‘bullying’». Así, ‘Valientes’ contempla la existencia de dos perfiles de apoyo a los jóvenes que sufren acoso: los mentores –que serán jóvenes de cursos superiores implicados en evitar estas prácticas– y los especialistas (jóvenes psicólogos que puedan ofrecer un apoyo profesional y para los cuales puede ser una forma de ganar experiencia que les ayude a acceder al mercado laboral).

Financiación

Una vez definido hasta el más mínimo detalle el modelo de ‘Valientes’, el siguiente paso es conseguir la financiación necesaria para el desarrollo técnico de la aplicación. Vanesa Cossío cifra en «unos 40.000 euros el dinero que hace falta». «Vamos a participar en diferentes concursos de emprendedores y, tras validar el modelo real de la aplicación, si nos sigue faltando financiación, nos plantearemos realizar un ‘crowdfunding’ para conseguirla». Talento puro al servicio de una mejor educación, académica pero, sobre todo, personal. Hay futuro.