La temperatura del mar en Cantabria batió el récord en junio al alcanzar los 22,1 grados

Nuevos visitantes frente a las costas de la región

Las variaciones en las condiciones en el Cantábrico, que cada vez son más evidentes, están provocando un cambio en las especies que se acercan hasta las costas de la región. En los últimos años se han detectado animales marinos hasta ahora desconocidos y una mayor frecuencia de otros que visitaban la zona en momentos concretos del año. Es el caso del ballesta o gatillo, un pez con el que desde hace algunas décadas se topan los pescadores cuando llega el verano. Lo que ocurre es que cada vez es más común encontrarlos en otras épocas debido, teóricamente, al aumento de temperatura del agua. «El rango de meses que pasan por aquí se está agrandando. No hay una constancia estadística de ello porque no hay ningún respaldo científico al respecto, pero se está comprobando», señala el responsable del Museo Marítimo del Cantábrico. Aunque en la región no hay muchos estudios que analicen las especies alóctonas que están ocupando las aguas marinas, sí que hay instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que están trabajando en este terreno en Asturias y Galicia.

Por ejemplo, el catálogo de nuevos visitantes elaborado por la Coordinadora para el Estudio y la Protección de las Especies Marinas (Cepesma), con sede en Gijón, llega a las 27 especies de peces, crustáceos y cefalópodos. «La mayoría son animales de aguas mediterráneas o tropicales que empiezan a aparecer de forma sistemática por el Cantábrico», afirma su presidente, Luis Laria, que no duda de que tiene que ver con el calentamiento global. Por ese mismo motivo cada vez aparecen más ejemplares de tamboril, un animal tóxico que ha empezado a verse de forma masiva por pescadores cántabros, asturianos y vascos desde 2014. Es el hermano europeo del pez globo japonés y su ingesta elevada genera problemas intestinales y desencadena fallos renales hasta provocar incluso la muerte. Su lista también incluye el Trachypterus arcticus –conocido como el rey de los arenques–, el pez remo, el pez pata de pulpo –se llama así por su forma peculiar–, el lumpo, el pez unicornio, el pez luna, el calamar rombo... O cefalópodos de gran tamaño como los calamares gigantes que cada vez se acercan más a la costa. Y continúa con especies microscópicas más difíciles de detectar y algas como la Sargassum muticum, hasta hace poco desconocida.