El temporal da una tregua aunque se mantiene la alerta naranja por nevadas La nieve acumulada en las calles de Matamorosa hacía ayer difícil caminar por ellas. :: sane La circulación por la autovía a la Meseta recuperó la normalidad y sólo permanecieron cerrados los puertos de Estacas de Trueba, Palombera y Lunada JOSÉ AHUMADA Santander Lunes, 5 febrero 2018, 07:16

«Por ahora no estamos aislados: cada día se está abriendo aunque cada noche se cierra con la ventisca. Se hace vida normal». Así resumía ayer la situación en Tresviso su alcalde, Javier Campo. «No hay mucha nieve, 35 centímetros, pero estamos en un mes malo, tradicionalmente el que más nieve mete. El viernes nevó bastante y hoy (por ayer), está lloviendo y anuncian bajón de temperatura para más tarde. El problema con esta capa de nieve es que, si cae otra, se pone peligroso por los aludes y hay que tener cuidado: cuando se congela una capa y cae otra encima, la capa nueva se desliza sobre la vieja. Eso aquí hay que conocerlo, porque si no te puede costar la vida».

El temporal dio ayer a Tresviso, como al resto de la región, una pequeña tregua, que hoy se mantendrá, a la espera de que el tiempo empeore a partir de mañana. Según el anuncio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la llegada ayer a Galicia de un nuevo frente, con aire frío e inestable, que empezó a recorrer la Península de noroeste a sureste, volverá a dejar hoy precipitaciones a su paso por la región que pueden ser de nieve a partir de los 300 metros, una cota que irá subiendo hasta los 800 en el transcurso del día.

La nieve no causó ayer excesivos problemas en las carreteras de la región, ya que la A-67 amaneció abierta a la circulación en ambos sentidos. A primera hora de la mañana del sábado sólo quedaban dos camiones estacionados junto a la carretera en Arenas de Iguña, pues la mayoría de los vehículos que permanecían allí embolsados retomaron su camino durante la madrugada. Los puertos de montaña de Estacas de Trueba, Palombera y Lunada estuvieron cerrados durante toda la jornada mientras que en el de La Sía, intransitable durante la mañana, pudo circularse ya con cadenas por la tarde. También hacía falta calzar las cadenas entre Selaya y San Roque de Riomiera y entre San Pedro del Romeral y La Matanela, como en los accesos a la estación de Alto Campoo, que aprovechó las precipitaciones para mantener diez de sus 22 pistas abiertas, con espesores de 50 a 120 centímetros y nieve polvo. Allí se registró la mínima del día en la región, -5,3 grados, que se midieron a las 04.40.

Las previsiones indican que el tiempo volverá a empeorar a partir de mañana

También se tomaron en el Sur de Cantabria otras temperaturas bajo cero, como los -2,5 de Cubillo de Ebro y los -1,2 de Reinosa, donde bien temprano los trabajadores municipales se empleaban a fondo para despejar las calles, cubiertas por una gruesa capa blanca. En la otra punta de la región, en Fuente Dé, el termómetro descendió hasta los -2,4.

En cuanto a las precipitaciones, Tresviso acumuló la mayor cantidad de lluvia, con 52,6 litros por metro cuadrado, seguido a mucha distancia por Villacarriedo (23,4) y Santillana del Mar (15,8).

Problemas en el tren

Los trastornos originados por el frío y la nieve durante el viernes también afectaron a las comunicaciones por tren: los pasajeros del Alvia, con salida de Santander a las siete de la tarde, terminaron llegando a su destino, Madrid, a la una y media de la mañana, con más de dos horas de retraso.

El percance se produjo en el intercambiador de Villamuriel (Palencia). «Parte de la maquinaria estaba helada, y hemos tardado mucho en poder hacer el cambio», revelaron fuentes de Renfe. En estos casos en que el mecanismo queda inutilizado por las bajas temperaturas, lo habitual es transbordar a los pasajeros a otro tren, una alternativa que en esta ocasión resultó más complicada por la incompatibilidad de los horarios.

«Al principio nos dijeron que se habían congelado las ruedas, luego que no funcionaban los sistemas del tren y después que no respondía el pantógrafo, que conecta con la catenaria», explicaba Andrés Orozco, una de las personas que viajaba en ese tren. «La verdad es que sí que se fue en algún momento la electricidad del vagón; aunque en todo momento se mantuvieron las luces de emergencia. Se paró hasta la calefacción durante un tiempo, con lo que sí que debía haber algún problema con los sistemas. Me extraña que sólo fuera algo mecánico del intercambiador».

Según la compañía de trenes, «no es de esperar que vuelvan a producirse retrasos de esta índole en los próximos días. Sí que es habitual que con este tiempo se atraviesen tramos complicados, que pueden dilatar el viaje hasta 20 minutos, pero no más».

Riesgo importante

Para los próximos días, Aemet mantiene la alerta naranja (riesgo importante) por nevadas en Liébana, el centro de la comunidad autónoma y Valle de Villaverde hasta la medianoche del martes, día 6, mientras que en la Cantabria del Ebro será de nivel amarillo por este mismo fenómeno.

La previsión para Liébana es una acumulación de veinte centímetros en altitudes superiores a 800 metros, mientras que para el centro y el valle de Villaverde es de cinco en altitudes en torno a los 600-700 metros, y de más de dos centímetros por encima de los 350-400 metros. Mientras, en la Cantabria del Ebro, se esperan, hasta las 06.00 horas de hoy, ocho centímetros de acumulación de nieve en altitudes superiores a los 600-800 metros.

La Dirección General de Tráfico, ha advertido de que las condiciones de los viajes que transcurran por vías incluidas en las zonas con aviso naranja o amarillo por nevadas pueden verse afectadas por posibles actuaciones en la vía, como restricciones a la circulación de vehículos pesados y a aquellos que no cuenten con ruedas de invierno o cadenas, limitación de velocidad, prohibición de adelantar, cortes totales preventivos y obligatoriedad de seguir desvíos alternativos.

Por su parte, el Servicio Autonómico de Drones del Gobierno regional tiene previsto desplegar hoy dos equipos que supervisarán los efectos del temporal tanto en la zona de Pozazal, Palombera y Campoo como en la del Desfiladero de la Hermida, Tresviso y Liébana.