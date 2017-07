Tezanos rechaza la Presidencia del PSOE y su equipo considera la oferta una «humillación» La vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, junto a Ramón Ruiz y Javier Incera, en Bonifaz. :: javier cotera / Javier Cotera Zuloaga pide tiempo a la vicepresidenta para anunciar su postura sobre los cambios en el Gobierno y plantea pactar las listas de delegados al Congreso Regional ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Miércoles, 19 julio 2017, 07:25

El flamante secretario general de los socialistas, Pablo Zuloaga, comenzó a mover ficha el lunes por la noche en el complicado tablero interno en busca de un Congreso Regional tranquilo. Él ofreció de manera formal a su antecesora y vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, mantenerse en el cargo del Ejecutivo y pasar a ocupar la Presidencia del PSOE, una figura meramente representativa, en la nueva Ejecutiva. La propuesta fue rechazada de plano por la ya exbaronesa socialista, que se negó en rotundo a aceptar este puesto, y fue interpretada por su equipo como una «humillación».

La guardia pretoriana de la vicepresidenta del Gobierno, que está reflexionando sobre su continuidad en el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla después de perder las primarias por 166 votos, comunicó a sus interlocutores que esa opción no era aceptable «de ninguna de las maneras» y lo calificó como un «insulto» en la reunión con el equipo de Pablo Zuloaga. Les afearon que, hasta la fecha, la figura del presidente del PSOE siempre ha sido representativa y la ha ostentado alguien con una trayectoria, pero sin implicación política, sin activismo en la organización y sin vida real en el PSOE. Actualmente, el cargo está en manos del exconsejero de Economía Ángel Agudo, que dejó la primera línea de fuego en 2011.

Desde el equipo de Eva Díaz Tezanos recuerdan que la vicepresidenta obtuvo el 46% del respaldo de la militancia durante las primarias y que, en este momento, sigue contando con el apoyo de la mayoría del poder municipal como para aceptar este puesto. De hecho, insisten en que sigue siendo vicepresidenta del Gobierno hasta que se tome otra decisión. «Lógicamente su trayectoria política no está acabada», zanjan.

Paz a cambio de apoyo

Zuloaga y su hombre de confianza, Agustín Molleda, alcalde de Cartes, iniciaron una oferta de unidad y de listas conjuntas de cara al XIII Congreso que se celebrará a finales de mes. Según fuentes socialistas, la propuesta está consistiendo en respetar la proporción de votos en el número de delegados, lo que daría a Zuloaga el 53% del cónclave y a Eva Díaz Tezanos, el 46%. De momento, no hay nada cerrado, aunque fuentes de las dos candidaturas reconocieron a este periódico que, en principio, se ve con buenos ojos.

La idea que está sobre la mesa es que en cada agrupación se mantenga el resultado obtenido el pasado domingo. Así, él tendría mayoría de delegados en municipios como Santander, Torrelavega, El Astillero, Cartes, Los Corrales, Ampuero, Cabezón de la Sal, Camargo, Castro Urdiales, Los Corrales de Buelna, Laredo, Marina de Cudeyo, Reinosa, Reocín, Bezana, San Vicente de la Barquera o Villaescusa. Mientras que ella los tendría en Colindres, Piélagos, Molledo, Suances, Santoña y Val de San Vicente.

Apuestan por respetar la proporcionalidad de los resultados de las primarias para el Comité Regional

«Si Tezanos se queda porque lo ha hecho bien, no deben hacerse cambios en el Gobierno»

Según las conversaciones mantenidas, esto conllevaría que la lista al Comité Regional también coincida porcentualmente con el resultado de las primarias. Al margen quedaría la dirección regional que, si sigue los pasos de Pedro Sánchez y el anuncio realizado por Ximo Puig en Valencia, sería exclusivamente elaborada por Zuloaga. Un equipo en el que todos dan por hecho que tendrán un papel Molleda, al que muchos ven como un buen secretario de Organización o portavoz de la Ejecutiva, y la regidora de Los Corrales, Josefina González.

Mientras el secretario general guarda silencio sepulcral, Díaz Tezanos se reunió ayer por la tarde con su equipo en Bonifaz, prácticamente todos los miembros del Gobierno, la portavoz socialista y un nutrido grupo de alcaldes, para definir la estrategia a seguir de aquí al cónclave regional. La vicepresidenta recibió el respaldo unánime de todos los presentes, aunque existe una fuerte división interna entre los partidarios de mantenerse en el cargo y los que quieren dejar vía libre antes de que «empiecen a rodar cabezas».

Díaz Tezanos quiere saber antes de responder a la oferta de Zuloaga para seguir en su cargo de vicepresidenta qué planes tiene para el Ejecutivo. Sin embargo, él sólo quiere hablar de lo orgánico hasta que se resuelva el Congreso Regional. El líder socialista, que será proclamado de forma oficial en dos fines de semana, le ha pedido tiempo justificando que no tiene una decisión tomada.

Pero los de Díaz Tezanos exigen que verbalice durante las próximas horas si apuesta por una «bicefalia real» entre Gobierno y PSOE, como ha dicho durante toda la campaña, porque no se fían de Zuloaga. A todos se les viene a la cabeza aquella «reunión de más de siete horas en la que se cerró una candidatura de integración, que les daba el 60% de la Ejecutiva, y al día siguiente rompieron el acuerdo unilateralmente».

El nuevo secretario general repite cada vez que se le pregunta que «ahora» no toca. Pero uno de los motores de su campaña, que ha movilizado a muchos afiliados, es el cambio de caras para desterrar, como se oyó tras la victoria electoral entre los miembros de su equipo, a la «dinastía que ha gobernado el PSOE de Cantabria siempre». Están en el punto de mira el consejero de Economía, Juan José Sota; la directora de MARE, Rosa Inés García; el responsable de Sodercán, Salvador Blanco; la directora general de Política Social, Ana Isabel Méndez, así como algunos cargos del Instituto Cántabro de Servicios Sociales o Medio Ambiente.

Tezanos quiere anunciar una decisión de forma inmediata y que no planee una «crisis» sobre el Gobierno como mínimo durante dos semanas. Su equipo cree «que si Zuloaga le pide que se quede y como siempre ha defendido que ha trabajado bien en el Gobierno tiene que darla autonomía y no hacer una modificación del Ejecutivo», según lo que anoche debatieron. Porque, a su juicio, nadie entendería que ella se quede y vaya sacrificando uno tras otro a sus colaboradores. «Han pasado 48 horas y el secretario general no se ha pronunciado, la crisis ya no está en el partido, sino en el Ejecutivo», reflexionan.