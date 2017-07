Tezanos reconoce que las primarias «han dividido» al PSOE y promete unirlo Daniel Pedriza Por su parte, Zuloaga recibe el espaldarazo final de la diputada ‘sanchista’ Zaida Cantera ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Domingo, 16 julio 2017, 07:22

Eva Díaz Tezanos

La secretaria general llama a «quitar las etiquetas», a no confundir «este proceso con el federal» y apuesta «por la renovación»

Después de dos semanas pateándose la región en busca de apoyos, de comer o llamar a centenares de afiliados, de ir puerta a puerta, Eva Díaz Tezanos confía en que las bases se decanten por «un cambio tranquilo, una renovación de caras e ideas sosegado», incluyendo a «gente nueva pero sin perder la experiencia». La actual vicepresidenta regional y secretaria general sabe que hoy está en juego su futuro político, la candidatura para las elecciones de 2019 y, como así deja entrever en todas sus entrevistas, la estabilidad delGobierno de Cantabria. «La desautorización siempre tiene consecuencias», dijo el jueves.

Antes de dar por finiquitada la campaña, en un acto en Reocín con más de 170 personas, su feudo y el lugar donde inició su carrera política, Díaz Tezanos se rodeó de prácticamente todo el poder institucional –los cargos de su Ejecutivo– y la mayoría de los alcaldes socialistas que, a día de hoy, ostentan el bastón de mando. Fue una demostración de fuerza, pero sobre todo una escenificación de la paz interna, capaz de coser un partido que se encontró hecho jirones y con las familias tirándose de los pelos. Ahora se compromete a volver a hacerlo: «No nos podemos hacer trampas, este proceso de primarias ha dividido el partido», aseguró ante los suyos antes de comprometerse a trabajar por «seguir trabajando por la unidad».

«El PSOE no fue concebido para el 50% de la militancia. No entiendo de purgas ni de sectarismo»

La secretaria general reconoció que hay que «fortalecer el proyecto para que la próxima cita electoral podamos partir de la mejor posición posible para afianzar esos municipios en los que hoy gobernamos gracias a un pacto que fue posible porque tenía un partido fuerte detrás de mí». Lo cierto es que su primer mandato al frente del PSC lo ha liderado integrando a diferentes sensibilidades socialistas y logrando el periodo más amplio de unidad interna y tranquilidad en el partido. Con una Ejecutiva, en la que se encontraba su rival, que ha secundado sin discrepancia ni crítica interna todas sus políticas.

Para Díaz Tezanos ha quedado demostrado que ambos procesos, el federal y el regional, son «distintos» como se deduce de cómo militantes que apoyaron a una u otra candidaturas, ahora «se han repartido» en las candidaturas que hoy compiten por la secretaría general. «Creo que ya es tiempo de eliminar etiquetas o de arrogarse en solitario lo que fue un trabajo de muchos compañeros y compañeras en las distintas plataformas que hubo de apoyo a los candidatos», reiteró.

Ante las críticas del rival, la secretaria general afirmó «que el PSOE no fue concebido jamás para el 50% de la militancia sino para todos los socialistas». «Y yo puedo decir alto y claro que cuando defendí a Pedro Sánchez el uno de octubre y defendí el ‘no es no’ a Rajoy lo hice en nombre del 100% de los socialistas. Yo no entiendo ni de purgas ni de sectarismo, entiendo de socialismo», remarcó.

Sus propuestas, según Díaz Tezanos, no sólo pretenden dar respuesta a los retos de futuro sino también abordar «cambios de caras, de responsabilidades y de cargos y cambios en el proyecto político» con el objetivo de que el PSOE de «se adapte a las nuevas formas de participación política de la militancia y la ciudadanía».

Según la secretaria general, el PSOE «de izquierdas, social y solidario, laico, feminista y comprometido con la sostenibilidad humana y medioambiental, es el puño y la rosa» del que se siente «partícipe y orgullosa» y al que quiere invitar a sumarse a cada vez más militantes, simpatizantes y ciudadanos.

Para promover esa participación activa, propone crear una Secretaría de Dinamización de la Militancia, además de un Buzón de la Militancia, donde los afiliados puedan tener una comunicación directa con la Secretaría General y la dirección del partido. También plantea una «fuerte apuesta por la comarcalización» de las pequeñas agrupaciones, con un coordinador territorial para cada comarca como enlace directo entre el territorio y la Comisión Ejecutiva Regional.

Si reedita su liderazgo, la secretaria general tiene previsto hacer una profunda remodelación en el partido, incorporando a un portavoz que se ocupe del día a día, y también introducirá algún retoque en el Gobierno para corregir las cosas que, según reconoció, se han hecho mal. En cambio, si pierde, desde su entorno dan por hecho que, más pronto que tarde, dimitirá de sus cargos en el Ejecutivo con sus compañeros.

Pablo Zuloaga

La parlamentaria que le apoya cree que «quienes no se posicionaron en las primarias nacionales no pueden defender lo que hemos aprobadoen el 39 congreso»

Ferraz se quitó ayer la careta de la neutralidad que había mantenido en las primarias socialistas. La dirección nacional evidenció su respaldo, a 24 horas de las votaciones, a la candidatura del alcalde de Bezana, Pablo Zuloaga, al enviar a Zaida Cantera, una de las diputadas que votó ‘no’ a Mariano Rajoy en la investidura y ‘sanchista’ acérrima, al cierre de campaña del aspirante. Fue el último intento de movilizar de nuevo la misma ola de cambio que llevó aPedro Sánchez a vencer a todo un aparato sin que sus dirigentes se dieran cuenta.

La asistencia de Cantera, que pidió directamente el voto para uno de los referentes del sanchismo en la región, se suma al apoyo explícito de Pedro Casares, miembro de la dirección nacional de Pedro Sánchez, y de los tres representantes cántabros del Comité Federal: los alcaldes de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero; de Los Corrales de Buelna, Josefina González; y del concejal de Suances, José Luis Plaza. Pero Cantera no se andó con medias tintas: «Cuando algo no funciona hay que ser autocríticos. Se ha pasado de 15 diputados a cinco. Quiero conquistar de la mano de Pablo el futuro de nuestros hijos, pero sin vosotros no lo conseguiremos. Mañana no os equivoquéis y depositar la papeleta correcta, del cambio, porque las personas que en el pasado no se posicionaron, que se mantuvieron neutrales, no pueden defender lo que hemos aprobado los militantes en el 39 congreso. ¡No pueden!».

«No nos puede representar siempre la misma gente. Eso nos ha llevado a cinco diputados»

Ante cerca de 450 personas, en un abarrotado pabellón entregado y con una paella esperando en la mesa, Zuloaga presentó «un proyecto de izquierdas, creíble y autónomo para nuestra región», con el que «el PSOE debe volver a ser reconocible como motor de cambio y agente del progreso de Cantabria y recuperar la confianza de la mayoría social».

El aspirante llamó a las bases a movilizarse con «ilusión» y «fuerza», para reconectar con la calle, los sindicatos, los trabajadores y las mareas. «Ya está bien, no nos puede representar siempre la misma gente. Yo no les quiero delante, les quiero al lado, aportando su experiencia y sus ideas, pero tienen que dejar que el partido se refresque, se rejuvenezca, y que sea un PSOE que sea la imagen de la calle», arengó a las bases.

PedroCasares, que abrió el acto, llamó «a vencer el miedo con la esperanza» y «a sepultar la resignación con los votos de todos». Por ellos, aseguró que «lo mejor para esta nueva página del PSOE es que Pablo sea el nuevo secretario general».

Azote contra Rajoy

Su proyecto persigue renovar la alianza con los movimientos sociales y sindicatos en la lucha por los derechos de los ciudadanos, liderando la defensa de Cantabria «frente a los recortes y el abandono del Partido Popular». Zuloaga se mostró partidario de «regenerar y renovar las ideas, el funcionamiento del partido y las personas que lo representen», y apeló a la unidad «en torno a las ideas y proyectos que fortalezcan al PSOE» y no en torno a personas. Quiere «tener una voz clara que diga a Mariano Rajoy el daño que está haciendo a Cantabria cuando no paga Valdecilla o no nos deja coger agua del pantano del Ebro». Y esa voz, a su juicio, no puede ser la del socio de gobierno.

El aspirante propone la creación de delegados comarcales, dependientes del Área de Política Municipal, «para que sean interlocutores directos de la dirección y correa de transmisión de las necesidades de cada rincón de Cantabria». «Hay muchas zonas de Cantabria donde no tenemos agrupaciones o donde las agrupaciones no tienen recursos para poder hacer su labor, y la dirección debe dar asistencia y cobertura para ayudarles a defender las políticas socialistas», subrayó.

En caso de ganar, el grupo de Zuloaga se propone una limpieza selectiva en el Ejecutivo y en el segundo nivel de la Administración, y naturalmente, también en la cúpula del partido. En el centro de la diana están la Consejería de Economía y buena parte del equipo integrado dentro de la marcroconsejería de Díaz Tezanos, como el responsable de Sodercán, Salvador Blanco, la de MARE, Rosa Inés García, y hasta algunos altos cargos del Instituto Cántabro de Servicios Sociales. En el Grupo Parlamentario, de los cinco diputados sólo hay uno proclive a la corriente renovadora: Víctor Casal, llamado a ser el portavoz si las urnas consagran a Zuloaga. Para su rival, se guarda la Presidencia del PSOE, un cargo de representación del partido.