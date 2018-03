Un tiempo loco anuncia hoy temperaturas de hasta 20 grados Javier Cotera Meteorología activa ahora la alerta por rachas de viento superiores a 90 kilómetros/hora DANIEL MARTÍNEZ Santander Jueves, 1 marzo 2018, 07:14

Del «¡qué frío!» se pasó ayer al «¡cómo nieva!», y hoy se oirá eso de «el tiempo está loco». Si se cumplen las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la región registrará temperaturas primaverales que en algunos puntos podrían rozar incluso los 20 grados centígrados. El cambio ya se ha puesto de manifiesto de forma evidente a lo largo de las últimas horas.

Sirva como ejemplo Santander. A las 7.00 horas los termómetros lucían en negativo con -0,4º, un valor extremadamente bajo incluso en pleno invierno. Tan solo doce horas después ya había 8,6º. Incluso se alcanzaron los dos dígitos en algunas localidades como Ramales de la Victoria y Los Tojos, donde durante la noche también habían tiritado de frío. Algo parecido ocurrió en Castro Urdiales o San Vicente de la Barquera. Y también en Reinosa, aunque en la capital de Campoo tanto el suelo como el techo de las temperaturas estuvo más abajo (-6,3º y 2,2º, respectivamente).

Esta amplitud térmica tan elevada, más propia de zonas del interior peninsular que de Cantabria, será aún más sorprendente si abrimos el abanico a la jornada de hoy. En 24 horas, si los meteorólogos no fallan, ya no es que no harán falta los guantes ni la bufanda, sino que sobrará también el abrigo. A más de tres semanas para cambiar oficialmente de estación, después de ver la nieve a nivel del mar, llegará de forma anticipada la primavera en un primer día de marzo en el que se esperan 19 grados en Torrelavega, 18 en Cabezón de la Sal, 17 en la capital y Castro Urdiales y 16 en Potes y San Vicente. El motivo es que la borrasca atlántica 'Enma' -la quinta a la que los expertos ponen nombre-, que llega empujada por vientos del suroeste, ya no está bajo la influencia de la ola de frío siberiano que ha causado más de 30 muertos en Europa, donde se ha bautizado como 'La bestia del este'. Ahora sólo arrastra vientos que podrían ser de gran potencia e intensas precipitaciones que antes de llegar a Cantabria descargarán sobre la Meseta. De hecho, la Aemet ha activado el aviso por fuertes rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora entre las 02.00 y las 14.00 horas en el centro, Liébana y Valle de Villaverde y entre las 06.00 y las 16.00 horas en la Cantabria del Ebro. También es amarilla la alerta por fenómenos costeros.