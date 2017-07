Tirados en el aeropuerto de Gatwick Grupo de algunos de los pasajeros cántabros o con destino a nuestra región afectados por la cancelación del vuelo de Vueling. :: dm / DM Un amplio grupo de cántabros volará con tres días de retraso a España tras la cancelación del vuelo Londres-Bilbao de la compañía Vueling MARÍA DE LAS CUEVAS Santander Miércoles, 19 julio 2017, 07:25

«Tres días de mi semana de vacaciones los pasaré tirado en el aeropuerto de Londres», lamentó «desesperado» el pasajero santanderino Sergio Fernández, residente desde hace cinco años en Inglaterra y que habitualmente vuela a casa con la compañía española Vueling. Es uno de los doscientos pasajeros que iban a volar con esta aerolínea de Londres a Bilbao el lunes a las 20.00 horas. Sin embargo, el vuelo fue cancelado y la alternativa ofrecida por Vueling es volar hoy, miércoles, a las 21.00 horas rumbo a Barcelona, hacer noche allí y, el jueves, tomar otro vuelo al aeropuerto bilbaino. O lo que es lo mismo, llegar al destino tres días después de lo previsto.

«Estamos muy enojados con Vueling. Nos ha dejado tirados en el aeropuerto de Gatwick, en Londres, sin información y sin explicaciones», denunció otro pasajero, Juan José López Rodríguez. «La compañía aérea no ha dado la cara en ningún momento, no ha aparecido nadie a explicar qué ha ocurrido. Nos sentimos maltratados, no nos han llevado a ninguna sala para exponernos la situación; estamos como conejillos, sin saber que pasará, sin contestación».

Finalmente, el lunes por la noche montaron a los doscientos pasajeros en un autobús para hospedarles en un hotel, pero «a parte de que nadie nos decía dónde íbamos y había mucha incertidumbre, la noche del martes parece que nos dejarán en el aeropuerto», añadía ayer Sergio.

«Ha sido una gestión desastrosa por parte del aeropuerto y de la compañía aérea, que todavía no ha aparecido», denuncia Alberto, otro de los pasajeros afectados que tenía como destino final Santander. «Todavía nadie nos ha explicado nada, solo hemos oído rumores de que, al parecer, la causa que ha motivado centenares de retrasos fue el aterrizaje de emergencia de un avión de Air Canada tras estallarle una rueda durante el despegue». La incidencia obligó a cerrar por la tarde la pista principal durante varias horas en el aeropuerto de Gatwick, lo que desencadenó centenares de retrasos y anulaciones en algunos vuelos.

No obstante, el hecho que más ha indignado a los pasajeros afectados ha sido descubrir -como así han asegurado- que la compañía ha estado vendiendo pasajes para el martes: «Nos meten en un vuelo el miércoles mientras desde Bilbao nos cuentan que están vendiendo plazas para el vuelo del martes», aseguró un matrimonio cuyo destino final era pasar unos día en Noja. «Ante la cancelación de vuelos, se han disparado los precios y los pasajes están por encima de los 500 euros», aseguraron.