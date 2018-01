«En este trabajo vives cosas tan duras que te dejan hecho polvo»

El teléfono de Javier Asensio (Bilbao, 1953) ha estado abierto las 24 horas del día, durante los 365 días del año, las dos últimas décadas. «En todo este tiempo ha sonado en las circunstancias más rocambolescas que se puedan imaginar», evoca entre risas. A él se le encomendó el diseño y puesta en marcha del servicio del 112 en Cantabria, hace ya 18 años. «La manera en que hemos crecido ha sido asombrosa», remarca ahora, al final de su vida laboral. «Estoy orgulloso de lo que hemos hecho, del trabajo de todos estos años. Ha sido muy duro, porque a veces vives cosas que te dejan hecho polvo;pero ha merecido la pena por los éxitos, porque cada vez que hacíamos una cosa bien, salvábamos vidas».

–Esa dimensión personal de esta profesión ha tenido que ser muy intensa, tanto para lo bueno como para lo malo.

–El jefe de sala de emergencias tiene que tener un temple especial y un punto de psicología. Las decisiones aquí se toman en segundos y luego hay momentos en que este trabajo es realmente duro. También es cierto que cuando todo sale bien, la satisfacción es muy grande.

–Tendrá anécdotas para ilustrar todo eso.

–Infinitas.

–Algún momento difícil...

–Recuerdo con especial pena el incendio en un edificio de Laredo en julio de 2006, donde murieron cinco personas. Fueron circunstancias muy tensas, muy complejas. Había gente atrapada en las terrazas... En fin. También recuerdo el desastre del Prestige. Hubo que movilizar a mucha gente que vino de toda España a colaborar. Ahí me di cuenta de que de verdad existe una faceta de la naturaleza humana que quiere ayudar de forma altruista. Gente que valora lo que yo valoro: sinceridad y fidelidad. Aquello sucedió el 3 de diciembre de 2002, justo cuando ETA puso la bomba en el parking de Correos. Vaya día fue...

–Para soportar algunos trances habrá tenido que ser fuerte en lo psicológico.

–Hay que ser fuerte porque se viven cosas que te dejan hecho polvo. Hay que pensar que nosotros, desde la sala, recibimos la llamada de alguien que narra en primera persona circunstancias que a veces son escalofriantes. Hay quien llama advirtiendo que va a suicidarse.

–¿Qué hacen en esos casos?

–Pues primero mantener la conversación para localizar la llamada, eso es fundamental. Y luego empezar a movilizar inmediatamente los recursos necesarios para echar una mano a la víctima. Ahí, claramente, hay que tener la suficiente empatía para entender a quien está al otro lado del teléfono. Pero vamos, que historias tristes hay muchas.

–Ya imagino...

–Hubo una vez en que llamó alguien advirtiendo de que había visto un accidente de moto. Había encontrado la moto tirada en la calle. Luego encontró el cuerpo del accidentado y más adelante halló la cabeza decapitada. Imagínese cómo se vive eso en la sala.

–Muy complicado.

–Luego hay que saber ponerse en la piel de la gente, porque evidentemente todo aquel que llama considera que el suyo es el problema más importante del mundo en ese momento. Lo mismo da que sea una anciana que llama porque su gato lleva tres días subido a un árbol y no quiere bajar. Para ellos su caso es prioritario y hay que saber gestionar eso.

–¿Y los mejores momentos?

–También son muchos. Cuando localizamos a un desaparecido y la familia recibe la buena noticia es muy emocionante.

–Supongo que lo indignante será recibir llamadas falsas o bromas.

–De esas ha habido muchas, y ahora, afortunadamente, ya menos. Hubo una vez en que nos llamó una niña de San Vicente advirtiendo que estaba con una amiga y que se habían colado en una casa abandonada. Al parecer su amiga había subido a unas escaleras que se derrumbaron con ella. Nos contaba que estaba tirada en el suelo, que le salía sangre por los oídos y que no respondía.

–¿Y resultó ser falso?

–Movilizamos todos los efectivos y cuando llegamos nos encontramos que no había nada. Aquel caso fue denunciado, claro. Para cambiar eso hemos dado muchas charlas en colegios para advertir del riesgo de hacer este tipo de bromas. Si alguien llama con una emergencia real y la línea está ocupada con una llamada falsa, puede que quien realmente necesita ayuda no la tenga a tiempo.

–El problema es que luego es difícil discernir. Como sucedió con el caso del menor con un colapso pulmonar al que el 112 de islas Baleares ignoró recientemente...

–Es complicado, si. A veces es muy difícil discernir, aunque nuestros gestores tienen trucos para ver si es un aviso real o no.

–Luego están las imprudencias, como la de los jóvenes que subieron recientemente al monte Angliru y mantuvieron aquella polémica conversación con el 112.

–En ese caso fue una imprudencia. Sí que es cierto que con esto no justifico la respuesta de esa persona que estaba al frente del servicio de emergencias porque creo que ante todo hay que tener profesionalidad. Pero sí que es verdad que mucha gente comete imprudencias y luego vienen los problemas.

–¿Hay mucho de eso?

–Lo hay. Por ejemplo esas personas que suben a Picos de Europa en un día soleado en mangas de camisa y zapatos de tacón. En Picos de Europa el tiempo cambia en cuestión de media hora y luego vienen los problemas. Yo siempre he sido partidario de sancionar a quien comete una imprudencia. Que paguen, por ejemplo, lo que ha costado la movilización de recursos para salvarlos.

–Ahora, al final del camino, ¿qué balance hace de todos estos años?

–Estoy muy contento con la trayectoria del 112. Cuando empezamos en el edificio de Gobierno movíamos como mucho 50 llamadas al día y gestionábamos poco más que un parque de bomberos. Ahora recibimos una media de 1.200 llamadas al día, existen 10 parques de bomberos en toda la región y movilizamos hasta 150 equipos de todo tipo a la jornada. Le he dedicado buena parte de mi vida a este trabajo, pero estoy contento. También digo que tengo una vocación de voluntariado sin la cual no hubiera aguantado. Aquí no se puede venir solo por el dinero.