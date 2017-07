«Hay muchos trepas, oportunistas y vagos en la dirección de Podemos» Los exconsejeros de Podemos dieron sus explicaciones este sábado a los círculos / ROBERTO RUIZ Seis de los consejeros dimitidos denuncian «egos» y «falta de compromiso» dentro de la nueva cúpula mientras los círculos se plantean forzar las primarias ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Domingo, 16 julio 2017, 07:22

«Hay muchos trepas, jetas, vagos y oportunistas en Podemos». «Los egos llegan a límites insospechados, según quién propone algo se vota a favor o en contra». «Hay grupos de poder y de presión». «Vienen con un interés común: su medio de vida, vienen a ganarse un sueldo»... Cinco de los nueve miembros del Consejo Ciudadano de Podemos que dimitieron el pasado junio junto al exsecretario general, Julio Revuelta, rompieron ayer su silencio en la asamblea organizada por los círculos para cargar las tintas contra la actual cúpula. Con el cuchillo entre los dientes, Daniel Ahumada, Ruth Ruiz, Concepción Fernández, Mabel Ojeda, Victoriano Fernández y el diputado AlbertoBolado denunciaron la «falta de compromiso» de los actuales responsables y animaron a las agrupaciones municipales a que fuercen unas primarias y «se eche a los vagos de aquí».

«Me voy impotente porque me he cansado de ver a muchos tocándose la narices» Daniel Ahumada. Exresponsable de anticorrupción

Unas intervenciones que fueron muy aplaudidas por la mayoría de los secretarios generales municipales y las bases, quienes criticaron con dureza la ausencia de Alberto Gavín, recién nombrado coordinador de Podemos, y de su nuevo equipo. Lo que durante meses ha sido una guerra soterrada ayer se contó con luz y taquígrafos. Ahumada, que era el responsable de Anticorrupción y azote de Salvador Blanco y Víctor Gijón, dijo que renunció «impotente» porque estaba «hasta las narices de los jetas». «Yo me he cansado de ver a los vagos sin hacer nada, tocándose las narices y tocando los ‘cojones’», dijo con indignación. «Me voy impotente por no haber sido capaz de enfrentarme a las personas que sólo están aquí para ganarse la vida», advirtió.

«Los egos llegan a límites insospechados. Según quien propone algo se vota a favor o en contra» Ruth Ruiz Toraño. Relaciones con la Sociedad Civil

La exresponsable de relaciones con la Sociedad Civil, Ruth Ruiz Toraño, se disculpó por no haber dado las explicaciones de su marcha hace semanas. En el mismo sentido que sus compañeros criticó que «los egos llegan a límites insospechados». «No se hace una rueda de prensa porque tiene que estar uno u otro», cargó y arremetió que «según quién propone algo se vota a favor o en contra». «Hay gente que no sé ni como son consejeros ni qué hacen allí. Si algún día os presentáis hacerlo para dejaros los cuernos que hay mucho oportunista ahí dentro», remachó. Ojeda también lamentó «la falta de compromiso» de algunos consejeros que «no asisten a las reuniones ni participan en las votaciones».

El diputado Alberto Bolado también calificó a la actual dirección de «consejo fallido» y denunció «grupos de poder y de presión» dentro del partido. Al igual que los círculos, el parlamentario, que ya ha anunciado que dejará la política en 2019, pidió a Gavín y a su núcleo duro que convoquen primarias cuanto antes y criticó que desde Madrid se imponga «cómo organizarnos y a personas intocables».