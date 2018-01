Tres diputados del PP coinciden con Ignacio Diego en que De la Serna debe ser el candidato del PP Diego, a la izquierda de la foto, habla con Recio, mientras Sáenz de Bururuag, a la derecha lo hace con De la Serna / Javier Cotera José Manuel Igual, Eduardo Van den Eynde y Santiago Recio consideran que el ministro de Fomento está «en la cabeza» de mucha gente y es el único capaz de obtener un resultado «digno» DM . Santander Miércoles, 24 enero 2018, 19:26

No es solo el expresidente regional y exlíder del PP, Ignacio Diego, quien afirma públicamente que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, debe ser el candidato popular a la presidencia de Cantabria. Ha sido el primero en reclamarlo, negro sobre blanco, pero poco a poco se van sumando voces, bien en comentarios en redes sociales o en declaraciones directas a los medios de comunicación. No importa que el propio De la Serna haya tratado de evitar el reto o que la dirección del partido pida respeto institucional.

El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Van den Eynde, y los diputados regionales Santiago Recio y José Manuel Igual, también creen que el exalcalde de Santander debe ser el candidato en las elecciones autonómicas de 2019. Porque es el más adecuado, en palabras de unos, y «porque es el único que se me ocurre» en palabras de otro, con la implícita y explícita critica a la actual dirección.

Van de Eynde ha sido uno de los apoyos más férreos de Diego tras el Congreso que le arrebató la presidencia del PP en marzo del año pasado y uno de los más críticos con la actual líder, María José Saénz de Buruaga. En declaraciones a Europa Press ha señalado que «básicamente, es el único que se me ocurre» y ha opinado que el nombre de De la Serna «está en la cabeza de mucha gente, desde hace mucho tiempo» para ser el candidato en 2019. «No es una novedad», ha señalado el portavoz parlamentario popular, que no descarta que desde la sede de Génova le puedan «requerir» que sea candidato del partido en Cantabria dado que, a su juicio, se «necesita gente con peso para sacar un resultado electoral lo más digno posible».

Respecto a otros posibles candidatos, Van den Eynde, al igual que Diego, ha opinado que una candidatura liderada por Sáenz de Buruaga «no parece que tenga un gran atractivo». Van den Eynde también comparte el rechazo manifestado por el exlíder 'popular' y actual diputado en el Parlamento a que se empleen «fórmulas extrañas» como la de presentar como candidato a alguien de fuera de la formación. «Ni lo veo, ni además me parece tampoco justo con la gente que está dentro del partido porque hay gente perfectamente válida», ha aseverado.

José Manuel Igual, hermano de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, tambien respalda a De la Serna. Más contenido, cree que el ministro de Fomento es un «valor de primerísimo orden» en el partido, a nivel nacional o regional. De hecho, considera que «cualquier ciudadano» de Cantabria al que se le encueste sobre este tema diría que él es el «mejor» para ser candidato del PP.

«Si el entrenador del Barcelona o del Madrid tiene un partido importante no se le ocurre dejar a Messi o Ronaldo en el banquillo», ha defendido José Manuel Igual empleando este símil futbolístico. Su hermana, en cambio, no se ha mostrado partidaria de esta opción ya que cree que De la Serna «esta bien donde está».

También Santiago Recio, que compartió con De la Serna equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Santander durante años y fue su concejal en parte de la etapa del ahora ministro al frente del Consistorio, sostiene que el titular de Fomento debe ser el candidato. De esta forma, apoya «totalmente» la visión expresada por Diego y aboga por que se piense en «el bien del PP para que obtenga los mejores resultados».

Recio considera que, «dada la situación del partido a nivel nacional y en Cantabria en particular», «cuanto antes se decida» quién es el candidato, «mejor» será porque, a su juicio, «hay mucho trabajo por hacer». También Van den Eynde ve «acertado» que Génova haya dado la instrucción de que se comiencen a decidir las candidaturas regionales.

El adiós de Diego

Lo que a nadie parece coger por sorpresa es el anuncio realizado el martes por Diego acerca de que dejará la política en 2019. Los tres diputados aseguran que la noticia «no les ha sorprendido» ni «cogido de nuevas» dado que ya era algo conocido por todos aquellos que están «cerca» de él. Aseguran que esa era la intención del expresidente antes de presentarse al Congreso y que era una intención conocida.

Van den Eynde «imagina» que Diego estaba «un poco harto de estar siempre en las referencias» de quienes sostienen que está detrás de los conflictos del partido. Por todo ello considera «muy respetable» la decisión de Diego de decir adiós a la política en 2019 y no cree que pueda interpretarse como una rendición a la Directiva regional que salió del polémico Congreso de mayo, cuya nulidad han pedido en los tribunales algunos miembros del partido por supuestas irregularidades. «Es una rendicion si tú te habías postulado y de repente dices 'no', pero es que como no lo ha hecho no es una rendicion de nada», ha defendido.

Respecto al procedimiento judicial abierto en el que se pide la nulidad del Congreso del partido del 25 de marzo de 2017 en el que Buruaga ganó por cuatro votos por «irregularidades», uno de los promotores de la demanda, Santiago Recio, advierte de que el anuncio de Diego de dejar la política «no cambia en absoluto» nada. «Eso va a seguir, todo sigue igual», ha apuntado.

Al margen de este diputado, otros miembros del PP afines a Diego también han valorado su anuncio, como la senadora Esther Merino, exalcaldesa de Cabezón de la Sal, que lo ha hecho a través de las redes sociales.