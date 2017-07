Unidos frente a los acosadores

Mujeres maltratadas; niños y jóvenes acosados en la escuela; acoso laboral; vecinos que molestan a toda una comunidad; ancianos que son presionados para que abandonen su piso de renta antigua; agresión a homosexuales; conductores que acosan a otros… En nuestro entorno existe mucha violencia, se producen muchas agresiones.

Ahí fuera hay muchos matones, muchos abusones, muchos malvados que se aprovechan del débil, que usan la fuerza para imponer su voluntad, que engañan al prójimo para vivir mejor; algunos, incluso, disfrutan haciendo daño. Sí, claro que en ocasiones los malos actos son consecuencia de la estupidez, la ignorancia, la falta de empatía y, también, la enfermedad mental. En cualquier caso, el resultado es que producen daño.

¿Cómo actuar ante esas situaciones? Obviamente, la respuesta no es sencilla, requeriría un análisis amplio y complejo. Permítanme bosquejar algunas ideas.

Muchas películas del Oeste responden a la siguiente secuencia argumental:

1. Un pistolero maltrata a sencillos campesinos y a gente común.

2. Los vecinos permanecen callados, atemorizados.

3. De pronto, aparece un héroe solitario que hace frente al opresor.

4. En ocasiones, siguiendo el ejemplo del valiente, el pueblo ‘despierta’, se moviliza, y lucha por su libertad.

Pues bien, en ocasiones la vida cotidiana se parece a esas historias que hemos visto en el cine: el maltratador actúa con impunidad y el entorno social permanece quieto.

La ley de la selva, la lógica del más fuerte, el duelo para ver quién dispara más rápido, la máxima de ‘sálvese el que pueda’ es la respuesta más elemental e inmediata ante el maltrato: individualmente, cada uno con sus armas, hace frente al abusador. Para superar ese estado salvaje y para promover el progreso social, los grupos humanos han establecido normas de convivencia (leyes) y han designado a personas que se encargan de una función social clave: velar por la justicia, por el orden social. En la sociedad moderna corresponde al Estado el uso legítimo de la violencia: «El Estado es la única fuente del derecho a la violencia», dijo Max Weber. Si me disculpan, de nuevo la película del oeste: llega el ¡sheriff¡, con su estrella prendida en el pecho, y los ciudadanos guardan sus pistolas. El orden social se impone por la autoridad legítima.

Pero a nadie se le escapa: la policía y los jueces son imprescindibles, pero no son suficientes. También son necesarios dos mecanismos sociales básicos: la educación y el compromiso de todo el grupo. Me detengo en ellos brevemente.

Por supuesto, hay que educar en valores. Hay que enseñar que el respeto al otro es fundamental para vivir en comunidad. Inmediatamente después hay que transmitir otro valor básico: debemos ser solidarios y ayudar a los que sufren; y en estrecha relación con este imperativo moral está la idea de que no debemos permanecer impasibles ante las situaciones de injusticia. Ni podemos mirar hacia otro lado, ni podemos pretender que aparezca un héroe para que se enfrente a los abusos.

No podemos esperar que sea El Capitán Trueno, como «defensor de la justicia, liberador de los oprimidos, castigador de tiranos», el que se enfrente a los malos. Los héroes debemos ser nosotros. Es el grupo, la unión de todos, quién debe ser valiente y responder.

Una amiga me cuenta: «En el autobús me encontré con unos jovencitos que gritaban, ponían los pies en los asientos y molestaban a todo el mundo. Se me ocurrió llamarles la atención y uno se enfrentó conmigo. ¿Qué hicieron el resto de los pasajeros?: permanecer en silencio, nadie intervino, nadie me apoyó». Como contraste, en ocasiones los medios de comunicación relatan que un ciudadano ha salido en defensa de otro (el caso más reciente es el de Ignacio Echeverría, ‘El héroe del monopatín’).

La sociedad urbana, capitalista-competitiva, de masas, ha producido un individualismo pavoroso; la insolidaridad es enorme, cada uno va a lo suyo. Hemos sustituido la selva natural por la selva urbana. El ‘sálvese el que pueda’ está presente. La indiferencia frente a lo que le sucede al otro y el conformismo son rasgos generalizados. El apartamento y el automóvil son nuestro castillo; vemos el mundo exterior –y los problemas de los otros– a través de una pantalla, y el televisor nos distrae de las molestas voces del vecino que pide ayuda. ¿Exagero? ¡Ojalá estuviese equivocado!

Elliot Aronson ha explicado que la falta de actuación de muchas personas ante un caso de violencia o un accidente se debe a que la responsabilidad individual se difumina en el grupo: «Ya actuarán otros», «si otros vecinos no dicen nada, no voy a ser yo el primero», «que intervenga la policía».

El pensamiento de que sean otros los que den el primer paso, la actitud pasiva ante los problemas ajenos, es un rasgo aprendido, por eso hay que difundir la idea de que tenemos la obligación moral de preocuparnos del vecino. Al mismo tiempo, hay que recordar que ante el maltratador «la unión hace la fuerza», que si todos alzamos la voz el acosador parará.

Finalizo con varias frases del magnífico rap de El Langui contra el acoso escolar ‘Se buscan valientes’: «Se buscan valientes, que apoyen y defiendan al débil. No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Sé valiente, no es justo lo que a mi compañero le pasa. Ponte en su lugar y el brabucón achantado. La fuerza del valor está en el corazón. Ya no estás solo compañero». ¿No deberíamos acordarnos de esta canción siempre que veamos un maltrato?