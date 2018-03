La Universidad reformará su plan de igualdad y fomentará la conciliación El rector Ángel Pazos saluda al diputado socialista Víctor Casal, ayer, antes de su comparecencia parlamentaria / María Gil Lastra El rector Ángel Pazos compareció, a petición propia, ante el Parlamento para rendir cuentas de la actividad de la UC y de los planes de futuro JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Jueves, 15 marzo 2018, 07:13

El rector de la Universidad de Cantabria Ángel Pazos compareció ayer por primera vez en su mandato, a petición propia, en el Parlamento regional para informar sobre las actividades de la institución académica, su funcionamiento y sus proyectos de futuro, entre ellos el Plan Estratégico 2019-2023, actualmente en proceso de elaboración, que pivotará sobre siete ejes: Formación, Investigación, Sociedad, Buen Gobierno y Comunidad Universitaria, Internacionalización, Transformación digital y Empleabilidad. En definitiva, realizó un «ejercicio de transparencia» ante la sociedad que sostiene la UC -el 71% de su financiación proviene de la aportación del Gobierno regional-, que piensa repetir cada año.

Ante representantes de todos los grupos parlamentarios y en compañía de los vicerrectores Teresa Susinos, Ernesto Anabitarte, Mario Mañana y Javier León, el rector trasladó una foto actualizada de la institución (9.000 alumnos, 1.200 profesores, 500 de ellos asociados, 400 investigadores contratados gracias a sus proyectos...) y repasó su posicionamiento en diferentes ránkings: pese a ser la universidad número 44 de España por tamaño, es la cuarta más productiva, la primera por rendimiento investigador y transparencia, la segunda en captación de fondos a empresas...

Con los ecos de todas las multitudinarias movilizaciones feministas del 8 de marzo aún presentes, Pazos anunció que la UC va a «reconstruir» el plan de conciliación que «la crisis se llevó por delante» con uno nuevo que confía se pueda presentar en «breve». Aún así, detalló que en la actualidad se cubren todas las bajas maternales y se intentan adaptar los horarios de clases a las necesidades de los profesores -tanto para el cuidado de sus hijos como de sus mayores-, algo que se pretende extender al conjunto de trabajadores y los estudiantes.

Tras el doble grado de Empresas y Economía, el siguiente en sumarse a la oferta académica será el de Derecho y Economía

También la Universidad va a «rehacer» el plan de igualdad entre hombres y mujeres, porque las líneas de equiparación «van muy lentas». Destacó que ha habido incrementos significativos -entre el profesorado el porcentaje de mujeres es del 38% cuando hace siete años era del 30% y entre las catedráticas se ha crecido del 11,9% del pasado curso al 14,6% actual-, pero «tenemos la sensación de que somos demasiados lentos en la reversión de la brecha de género».

Nuevos estudios

La UC aprobó el pasado lunes la incorporación a la oferta académica de un nuevo doble grado, el de Administración y Dirección de Empresas y Economía, que se pondrá en marcha el próximo curso. Puede que no sea la única novedad, porque el doble grado de Derecho y Economía cuenta con el apoyo del equipo de Gobierno de la Universidad y sólo está a expensas del «consenso» entre ambos centros para poder ponerse en marcha. Si no es el próximo curso será el siguiente.

Pazos explicó que, en el actual contexto, la posibilidad de implantar nuevos estudios pasa por estos dobles grados de titulaciones que ya existen, que no tienen prácticamente costes y permiten aprovechar el profesorado, los medios y los recursos ya habilitados en la Universidad. O nuevas titulaciones pero que estén relacionadas con las que ya están en marcha, aludiendo específicamente a ramas biosanitarias o del entorno educativo.

Plantea que la financiación pública de las universidades las compartan el Estado y los Gobiernos autonómicos

Carreras que no cumplan con las anteriores características suponen un coste mayúsculo, empezando por la contratación de profesorado, que exigiría algún tipo de «recurso adicional» por parte del Gobierno regional para financiar su implantación, aunque, por primera vez, el rector no cerró la puerta por completo y mencionó la posibilidad de impulsar alguna titulación en «nichos» requeridos por la economía de Cantabria, como la Ingeniería Forestal por ejemplo. No concretó más detalles, porque cree que «aún no es buen momento» para abordar proyectos de tal envergadura.

El rector rechazó que las universidades sean una «fábrica de parados», leyenda que rebatió con datos: a los tres años de concluir los estudios superiores, el 80% de los graduados de la UC están trabajando, y el 82% de ellos lo hacen en empleos relacionados con su titulación.

Plan Nacional

Ángel Pazos mostró su preocupación al Parlamento respecto a los interrogantes que les plantea el futuro a las universidades públicas, tal y como había hecho también en la celebración de Santo Tomás de Aquino. Y eso que con el actual Contrato-Programa la UC tiene asegurada su suficiencia financiera al menos hasta 2020. Pero para aspirar a más, «para poder competir en la Champions», insistió en la necesidad de propiciar un Pacto de Estado por la Universidad dentro del que se incluya un modelo de financiación compartido entre los Gobiernos autonómicos y el Estado, porque es «impensable» que ninguna comunidad pueda llegar a aportar a sus respectivas universidades públicas suficientes recursos para que lleguen al nivel de financiación de las mejores del mundo.

Y para finalizar, un aviso a navegantes, una «lección» que le ha dejado la crisis: «Si viene otra, quizás aprendamos que, en vez de recortar, hay que preservar cosas que benefician a la sociedad, como la educación superior y la investigación».