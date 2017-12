Urgencias de Valdecilla se satura tras recibir en un día más de 450 pacientes Andrés Fernández La gripe y las infecciones respiratorias disparan la afluencia al hospital, aunque solo el 13% de los casos es ingresado. Los sanitarios cuentan con que «aún será peor el domingo y el lunes» ANA ROSA GARCÍA Santander Domingo, 31 diciembre 2017, 06:36

Si el pasado fin de semana los pediatras no dieron abasto para atender las urgencias -acumularon un millar en solo tres días-, todo apunta a que la despedida del año va a ser igual de ajetreada o incluso más. Pero ya no solo en las unidades pediátricas, sino también en las urgencias de adultos, donde las esperas son cada vez más largas y los atascos más frecuentes. Profesionales de guardia tanto de Valdecilla como de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) -El Alisal es uno de los que soporta mayor presión- reconocen que en los últimos días se ha multiplicado la afluencia, coincidiendo con la propagación de la epidemia de gripe. Hasta el punto de que Valdecilla sufrió el pasado viernes la jornada de mayor saturación de estas Navidades, a la que espera de lo que pueda ocurrir este domingo y mañana, festivo de Año Nuevo, que «creemos que va a ser aún peor», apunta la subgerente del hospital, Beatriz López.

«El viernes fue una jornada complicada, sobre todo por la tarde», reconoce. Se alcanzó un pico de 457 urgencias (incluidas 32 de Obstetricia y 16 de Ginecología), cuando la media ronda las 300. Y eso sin contar a los 140 niños que se recibieron en la Unidad de pediatría. «El problema le tenemos en las entradas; se acumula mucha gente a la vez y se hace embudo», señala López.

A Luis Miguel Pérez, un vecino de Villacarriedo, le tocó sufrirlo. «Es de vergüenza. Fui a acompañar a un paciente con sospecha de Neumonía que había derivado el médico del centro de salud. Llegó a las 13.30 horas y hasta las nueve de la noche no pasó a un box. Estaban las urgencias a tope, camillas en todos los pasillos y la gente muy enfadada; hubo quien se acabó marchando para casa». No sin antes «poner la correspondiente queja por escrito» en Atención al Paciente, señala. «Indignado» por la demora, critica que, «sabiendo la gripe que viene, no se haya contratado más gente para atender las urgencias. Estaban desbordados. Cuando salimos, a las doce de la noche, aún había pacientes esperando a que les vieran».

Desde la Gerencia del hospital, López explica que «en días como éstos lo que tenemos es un problema de espacio, no de ingresos, porque lo cierto es que siendo una jornada de tanta demanda solo se generaron 61 hospitalizaciones (un 13%), lo que indica que el grueso de esas urgencias no eran graves». De hecho, «aún no ha hecho falta convertir en dobles parte de las habitaciones de las Tres Torres que ahora se utilizan como individuales», que es una de las medidas contempladas para hacer frente al repunte de ingresos que se prevé en esta época del año.

El tapón de Urgencias

El tapón se produce en el propio servicio de Urgencias, donde se acaban llenando las salas, los pasillos y los boxes, incluidos los de refuerzo, que se abren cuando el servicio se colapsa. Para ello, «se ha realizado una contratación extraordinaria de enfermería». Pero en las horas punta, ni siquiera eso evita el atasco. «Es imposible agilizar la asistencia cuando en una hora te llega más de un paciente por minuto. Es como si de repente se parara un autobús en la puerta de Urgencias», explica la subgerente, que admite que «aunque hemos reforzado el personal para estas fechas, hay momentos en que se satura. Además, hemos tenido problemas por las bajas que han surgido entre los propios profesionales».

De la 'resaca' de ese viernes de saturación, «quedaban pendiente de ingreso por la mañana siete pacientes». Las infecciones respiratorias y el estallido de la gripe han disparado las urgencias, pero la subgerente apunta que «viendo los ingresos generados, lo que se deduce es que hay mucha gente que no debería ir a Urgencias de Valdecilla». Se supone que, si no reviste gravedad, bastaría con recibir asistencia en el SUAP, pero el problema es que «también estamos desbordados, y en algunos casos ni siquiera estamos cubiertos con el personal que necesitamos», insisten desde este colectivo. Es más, debido a la falta de sustitutos, estas Navidades han visto cancelados en bloque todos sus permisos de vacaciones.