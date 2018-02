Las vacaciones de febrero vuelven a poner en entredicho la conciliación Taller infantil que se realizó en el Museo Marítimo del Cántabrico durante una de las vacaciones escolares del pasado curso / Roberto Ruiz Las familias se quejan de la «insuficiencia» de las actividades diseñadas por Educación para el tercer periodo de descanso escolar, que este curso no coincide con el Carnaval JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Martes, 20 febrero 2018, 07:07

Los escolares cántabros tendrán a partir del jueves su tercer periodo de descanso del curso, tras los disfrutados durante la primera semana de noviembre y en Navidades. Hasta el miércoles 28 de febrero no tendrán que volver a clase. Seis días libres, incluyendo el fin de semana. Eran las jornadas que solían coincidir con los Carnavales. Pero este curso no sucederá así, porque la distribución de los días lectivos en función del novedoso calendario escolar hace que las tradicionales vacaciones vinculadas a una festividad laica como el Carnaval, de las que disfrutaron hace unos días el resto de escolares españoles, desaparezcan este año en Cantabria, lo que pone de nuevo en la palestra el debate sobre la conciliación.

«Son unas vacaciones en mitad de la nada que generan problemas a las familias, sobre todo a los que tienen niños más pequeños. Hay muchos padres que no se pueden coger ahora días libres para atender a sus hijos, excepto aquellos que tengan profesionales liberales o posibilidades económicas. Hay un disgusto muy grande», se queja Mónica Haro, presidenta de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), referencia en la enseñanza concertada.

PROPUESTAS EXTRAESCOLARES Fechas del 22 al 27 de febrero. Comedores escolares colegios Gerardo Diego (Cazoña), Cisneros (centro) y Arce Bodega (Marqués de la Hermida), todos ellos de Santander. Actividades lúdicas en once ayuntamientos Camargo, Polientes, Santa María de Cayón, Santoña, Los Corrales, Cabezón de la Sal, Santillana del Mar, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Santander y Reinosa. Talleres en los museos en el de Prehistoria y Arqueología y en el Marítimo (Santander); y en el Etnográfico (Camargo). Actividades en albergues Iniciación al esquí, en Alto Campoo (del 21 al 23); y Albergue tecnológico y audiovisual, en el Gerardo Diego de Solórzano (del 25 al 27).

Para facilitar esa conciliación, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte aprovechará los recursos de su departamento y la colaboración con distintos ayuntamientos para poner en marcha una batería de actividades que desde FAPA Cantabria se consideran «insuficientes», tal y como expresa Leticia Cardenal. La programación, gratuita, diseñada por la Administración del 22 al 27 de febrero incluye la apertura de tres colegios públicos en Santander (Arce Bodega, Cisneros y Gerardo Diego), que ofrecerán a los escolares actividades lúdicas y comedor escolar; talleres de mitología, artesanía, prehistoria y expresión artística en centros educativos o infraestructuras culturales de once municipios, dirigidas a niños de 6 a 12 años; actividades creativas en el Museo de Prehistoria y Arqueología y en el Marítimo, ambos en Santander, y en el Etnográfico de Camargo; y propuestas en torno al esquí y la tecnología en los albergues de Alto Campoo y Solórzano, en este caso para alumnos de entre 12 y 18 años.

«La oferta sigue siendo escasa, sobre todo en lo que respecta a los comedores escolares, que sólo abren en Santander. Ni uno en el resto de Cantabria. Estamos peor que al principio -el curso pasado la medida también llegó a Torrelavega, Castro y El Astillero-. Las demás actividades sólo cubren, como máximo, horarios de 09.30 a 13.30 horas cuando la mayoría de padres ni entramos a trabajar a las diez ni salimos a la una del mediodía. Si realmente se quiere facilitar la conciliación, lo lógico es que se dé de comer a los niños», explica Cardenal. La presidenta de la federación que engloba a las asociaciones de padres y madres de la educación pública de Cantabria también se queja de la premura de tiempo con la que se avisa a las familias de los centros que van a abrir sus puertas, lo que «impide organizarse». Cardenal celebra, al menos, que durante estas vacaciones se rote la apertura de los comedores, una demanda solicitada desde FAPA «para que puedan verse beneficiados niños de distintas zonas».

También en Semana Santa

La misma situación que se vivirá en esta 'nueva' semana de vacaciones de febrero se repetirá en Semana Santa, cuando los estudiantes sólo estarán sin clase de Jueves Santo a Domingo de Resurrección, pero no tendrán más vacaciones ni por delante -como sucede en muchas comunidades autónomas- ni por detrás, durante la Semana de Pascua, como ha sido práctica habitual en Cantabria, obviando así una festividad religiosa de gran calado en España y que las familias suelen aprovechar para tomar unos días de descanso para disfrutarlas junto a sus hijos. En su lugar, se establece una semana no lectiva en torno al 1 de mayo. El curso pasado, cuando se estrenó el calendario, no coincidió así y se 'regateó' este episodio polémico, aunque no otros.

«Es una locura, hay familias que se encuentran con que un hijo que estudia fuera tiene unas vacaciones de Semana Santa; otro que lo hace en la Universidad de Cantabria tiene otras; y el que está en el colegio o instituto, no las tiene; así no puedes hacer una vida normal», refleja Mónica Haro, que espera que las encuestas que pondrá en marcha Educación sirvan para «tener en cuenta realmente» la opinión de las familias sobre un calendario «totalmente negativo que no beneficia a nadie».