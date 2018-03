Valdecilla brinda por primera vez a los padres la opción de asistir a la cesárea

«Ha sido precioso, tan humano como un parto natural»

«Siempre guardaré un precioso recuerdo de la cesárea. Ha sido igual de humano que un parto, con la única diferencia de que voy a tener una cicatriz en la barriga. Emocionante se queda corto. Ver cómo sale, que te pongan a la niña en el pecho, como había imaginado cuando creía que iba a dar a luz de forma natural, tener a mi marido al lado... es que no lo veía como una cirugía», cuenta Beatriz González desde la planta de maternidad de Valdecilla. Ella ha sido una de las primeras mujeres en disfrutar de esta experiencia pionera, con el nacimiento su primera hija, Daniela. «Cuando supe que iba a ser cesárea fue un disgusto, hasta que me explicaron las condiciones. Al final, he podido vivir el momento más emocionante del proceso del embarazo, disfrutar del contacto piel con piel y empezar con la lactancia materna, con apoyo en todo momento».