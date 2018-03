Valdecilla detecta un brote por bacteria resistente a antibióticos en 16 pacientes

«Hace falta un milagro para combatir a estos gérmenes»

«El futuro es preocupante. Hace falta un milagro para combatir las bacterias multirresistentes, porque esto va a ser la norma de cada día. Ojalá salga un fármaco eficaz, pero es complicado», opina Javier Crespo, jefe de servicio de Digestivo y responsable de la Unidad de Endoscopias que por primera vez ha sufrido las consecuencias de estos patógenos. «La complejidad radica en la curiosa forma de transmisión de la resistencia de una bacteria multirresistente a otra que no lo es, y es que se traspasa, no se hereda; es como una mochila que se cede y automáticamente se hace resistente, pero no porque sean de la misma familia. Esto es un problema que va en clara progresión, las bacterias desarrollan mecanismos de resistencia progresivos y cada uno dota de resistencia a todo lo anterior», explica.

Crespo asegura que «estamos ante un problema del mundo occidental, con el cual vamos a tener que convivir en los próximos años de una forma compleja», porque si bien «en otras áreas de la medicina hay una investigación muy intensa, en el campo de los antibióticos, no lo es tanto». A estas alturas, la única forma de frenar el impacto de estos gérmenes es extremar las medidas preventivas para evitar el contagio. El primer paso, a su juicio, sería concienciar a la población sobre los inconvenientes del abuso de los antibióticos o de no tomarlos de forma adecuada (la dosis suficiente y durante el tiempo que está indicada); así como de la importancia de la higiene de manos en el entorno hospitalario, aunque se vaya solo de visita. «Probablemente el siguiente paso sería concienciar a los propios médicos para prescribir menos antibiótico, porque claramente hacemos un uso excesivo», añade.