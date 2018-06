Valdecilla ofrecerá la radioterapia «más precisa» con ayuda de la impresión 3D Juan Cardenal y Roberto Fernández, en una demostración del acelerador portátil en el Virtual. : / Daniel Pedriza El acelerador portátil, que fue adquirido con la donación de la Fundación Amancio Ortega, abre la posibilidad de aplicar el tratamiento durante la intervención quirúrgica ANA ROSA GARCÍA Santander Martes, 12 junio 2018, 07:15

El Hospital Valdecilla estrenará en las próximas semanas el acelerador portátil de electrones, el aparato adquirido con los fondos donados por la Fundación Amancio Ortega, que por primera vez permitirá aplicar la radioterapia en plena intervención quirúrgica. Esta tecnología innovadora completa el armamento terapéutico del servicio de Oncología Radioterápica del hospital santanderino, que se sitúa así a la cabeza de España. «Solo hay otro hospital que dispone de un acelerador móvil y es menos avanzado que el nuestro», aseguró ayer el jefe de servicio, Pedro Prada, durante una jornada de formación para la aplicación y manejo de este equipo, que fue inaugurada por la consejera de Sanidad, María Luisa Real.

La posibilidad de aplicar el tratamiento «en cualquier tipo de intervención en la que se sospecha que quirúrgicamente no se puede extraer del todo el tumor nos abre unas tremendas expectativas, especialmente en pacientes de difícil solución, como puede ser el cáncer de páncreas», explicó Prada. Pero con un elemento diferenciador del que solo puede presumir Valdecilla: «Aumentamos la precisión de la radioterapia intraoperatoria con la ayuda de la impresión 3D (se escanea la zona tumoral, que no es uniforme, y la estudiamos añadiendo sustancias para que sea homogénea) y de ingenieros de telecomunicaciones que, a través de la fotónica, son capaces de detectar enfermedad microscópica, esto es, distinguir zonas tumorales de las que no lo son».

Esa operación extra permite «perfeccionar» la técnica y, por tanto, «ser mucho más efectivos». Todo ello, apuntó Prada, «teniendo en cuenta que otra de las grandes ventajas de esta tecnología es que nos permite ser capaces de separar los órganos sanos durante la aplicación de la radioterapia», lo que se traduce en «menor toxicidad». «Para nosotros es tan importante detectar el tumor como dar calidad de vida al paciente», subrayó el médico, al frente de un servicio que aspira a convertirse en referente en formación.

De hecho, la jornada de ayer fue una primera experiencia, a la que asistieron más de 60 profesionales de distintas comunidades, que «seguro repetiremos, porque han salido impresionados», comentó Prada. La empresa fabricante del equipo ha donado un 'gemelo' al Hospital Virtual Valdecilla destinado al entrenamiento, donde ayer se desarrollaron diferentes talleres, impartidos conjuntamente por instructores de Oncología Radioperápica, Cirugía General y Aparato Digestivo, Radiofísica Hospitalaria e Ingeniería.

Prada destacó que, en la actualidad, «ni un solo paciente tiene que salir» de Cantabria para recibir «ningún tratamiento oncológico referente a radioterapia» porque «en Valdecilla tenemos todas las posibilidades posibles, tanto de irradiación externa, con la incorporación de un segundo acelerador lineal de última generación, como de radioterapia intervencionista (quirúrgica)». Prestaciones a las que se añadirá «en breve» el aparataje de hipertermia, que consiste en aumentar la temperatura del tumor antes de aplicar las sesiones de radioterapia, «porque se ha comprobado que mejora los resultados». A la inauguración de la jornada asistieron también el gerente del Hospital Valdecilla, Julio Pascual, y el jefe de Servicio de Cirugía General del hospital, Juan Carlos Rodríguez. La consejera ensalzó las inversiones realizadas en Valdecilla, y sobre todo en Radioterapia, y consideró que eran «obligadas», puesto que «en los últimos años la falta de renovación de los equipamientos había hecho que mucha de la alta tecnología quedase absolutamente obsoleta».