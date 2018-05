Valdecilla reclama a ATI el coste de 140.000 fotocopias de más que hizo en el hospital en 2017 La Gerencia quiere frenar el uso «desproporcionado» de la fotocopiadora cedida a los sindicatos, con un límite de 20.000 unidades anuales para cada uno, que ATI multiplica por ocho ANA ROSA GARCÍA Santander Domingo, 13 mayo 2018, 08:05

En medio de la tormenta política por los contratos bajo sospecha del Servicio Cántabro de Salud, el tira y afloja permanente con Smart Hospital (Ferrovial-SIEC) y la vorágine de la gestión del día a día de un gran hospital, a la Dirección de Valdecilla le toca lidiar también con asuntos de menor calado, pero que también repercuten en el presupuesto. Y en ese lote se incluye el gasto en fotocopias, sobre todo cuando se detectan «desfases» como el atribuido al sindicato ATI (Agrupación de Trabajadores Independientes). El gerente, Julio Pascual, le acaba de reclamar a esta formación el coste del exceso de fotocopias realizadas y cargadas a la cuenta del hospital. Una factura que incluye más de 140.000 copias, por valor de 10.282 euros.

Esta reacción llega un año después del «primer aviso», encaminado a poner coto a lo que entendían que era «un volumen desorbitado», según confirman a este periódico fuentes hospitalarias. Entonces, en los despachos de la Gerencia descubrieron que no salían las cuentas. Puestos a indagar, vieron que entre 2015 y 2016, solo ATI había realizado más de 400.000 fotocopias, cuando el resto de organizaciones de la Junta de Personal apenas llegaban a 16.000. A raíz de aquello, el gerente marcó los máximos autorizados, tomando como referencia la media de actividad del resto de sindicatos, que se traducía en unas 20.000 fotocopias anuales, con la posibilidad de solicitar a la Gerencia una ampliación «en caso de existir causas justificadas». Unos límites que a la secretaria general de ATI, Isabel Salas, no le constan: «Solo existe un acta de diciembre de 2016 en la que se dice que se limitará al máximo del resto de sindicatos, pero no se limitó».

El objetivo de aquella medida era racionalizar el uso de la fotocopiadora cedida a las diferentes organizaciones, instaladas en el pabellón 13 de Valdecilla, y evitar un uso descontrolado. Pero un año después, el problema persiste. En el recuento de 2017, la actividad achacada a ATI sobresale por encima del resto de siglas, superando las 163.000 fotocopias, ocho veces más de lo permitido. Así que la Gerencia ha decidido tomar cartas en el asunto, reclamando el excedente: el importe de las 140.000 copias de más, que ATI no está dispuesto a pagar «hasta que nos los ordene un juez». Y es que, a juicio de esta agrupación, «no nos hemos excedido en absoluto. Yo no llevo la cuenta de las fotocopias que hacemos, pero están todas justificadas, son fruto del importante trabajo sindical que hacemos, que tenemos siempre el despacho a tope», explica Salas.

ATI justifica el volumen de copias en «todos los procesos que tramitamos a afiliados»

¿Por qué hay tanta diferencia entre la actividad de este sindicato y el resto? «Por nuestro volumen de afiliados», responde Salas. «Hay que tener en cuenta todos los procesos administrativos que tramitamos: convocatoria de la bolsa de contratación, carrera y desarrollo profesional, promoción interna y comisiones de servicio. Todo se hace a través del sistema informático y se imprime, con doble copia, porque hay que pasarlo por registro». Para ATI, esta reclamación «responde a una campaña de la Gerencia en contra nuestra. Está claro que pretende coartarnos la labor sindical». Además, opina que el precio por fotocopia que se les pide es «abusivo»: «Sale a 0.07, cuando en copisterías cuesta 0.03 o 0.02 incluso la unidad». El servicio de reprografía es uno de los doce que gestiona Smart Hospital, encargada de controlar el funcionamiento de las 850 fotocopiadoras repartidas por las dependencias de Valdecilla. La concesionaria garantiza la prestación, pero quien paga la factura es el hospital.