La nieve corta la carretera de acceso a Alto Campoo

La fuerte acumulación de nieve mantiene cortada este sábado la carretera entre Reinosa y la estación invernal de Alto Campoo, que ha registrado esta madrugada la temperatura mínima de la región con 5,6 grados bajo cero y que no ha podido abrir al público. Además, el temporal mantiene cerrados siete puertos de montaña de la red autonómica, aunque la A-67 no presenta problemas para la circulación. Cantabria continúa en aviso amarillo por nevadas y oleaje.

En la red secundaria, según informa Carreteras de Cantabria, permanecen cerrados al tráfico debido a la nieve y el hielo los puertos de Estacas de Trueba (CA-631), Palombera (CA-280), La Matanela (CA-633), La Sía (CA-665), Lunada (CA-643) y la subida a Peñacabarga (CA-412),

Además, hay que circular con precaución en otros 14 tramos y es obligatorio el uso de cadenas para circular por la CA-633 entre San Pedro del Romeral y La Matanela y la CA-643 entre San Roque de Río Miera y Lunada.

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que estos días trabajan en la A-67 están encantados de no aparecer en las noticias. No les importa que no se sepa que llevan ocho días embolsando camiones en plena noche a seis grados bajo cero, o tirando de pala para liberar al conductor imprudente que ha subido hacia la Meseta en pleno del temporal con una ventisca, o dando indicaciones al camión que ha hecho 'la tijera' con espesores de nieve que llegan a la rodilla. «Claro que se hace duro. No sólo es que esté siendo un episodio intenso, sino que son ya muchas jornadas seguidas, pero lo importante es la seguridad de los conductores. Estamos aquí para eso», señala el comandante Flores, máximo responsable de este sector a nivel regional, convencido de que si no hablan de su trabajo es señal de que lo están haciendo bien.

Lo más crudo de la ola de frío ártico se ha concentrado en el norte de la península, pero las incidencias sobre la circulación en la autovía de la Meseta, uno de los puntos críticos del mapa nacional por su ubicación, han sido escasas. Ni personas atrapadas durante horas en la carretera -en otros puntos del país sí ha ocurrido-, ni accidentes de tráfico más allá de algún golpe o salidas de la vía por culpa de las placas de hielo. A pesar de que la última fue una de las jornada más tranquilas, las patrullas de Tráfico volvieron a la A-67.

Como en los últimos días, al frente del operativo estuvo el teniente Palacín. Desde la salida 157 a la altura de Arenas de Iguña -uno de los lugares en los que se realiza el embolsamiento de camiones y donde este viernes, con la carretera despejada, los agentes se limitaban a facilitar información a los conductores-, explicaba cómo han transcurrido estos días. «Todo empieza la noche antes con la revisión de los partes meteorológicos. Ahora es verdad que suelen acertar, pero la realidad cambia cualquier plan de trabajo», cuenta.

29,8 litros de agua cayeron este viernes en Los Tojos (Bárcena Mayor), el récord del día en España

Coordinar a los compañeros que recorren la carretera y que, junto a los trabajadores de los quitanieves y la Guardia Civil de Palencia, informan sobre el estado de la vía no es fácil, pero lo más transcendente es tomar la decisión de activar el nivel verde (precaución por hielo), amarillo (tráfico adverso), rojo (prohibición para camiones y obligación de usar neumáticos de invierno para turismo) o negro (cierre total). «El criterio para el corte completo es claro. Cuando las máquinas no dan abasto y se crea una pequeña capa», concreta. En el caso de los camiones no se puede esperar a que llegue a ese momento. Hay que ir por delante de la nieve: «No es que sean peores conductores, al contrario. Lo que pasa es que si un vehículo de gran tamaño se cruza el problema se multiplica. Por eso hay que ir un paso por delante», precisa el teniente Palacín.

Los agentes de Tráfico desechan el rumor que en los últimos días se ha extendido entre muchos transportistas. Ese que dice que desde el colapso de la AP-6 hace dos semanas en la provincia de Segovia los superiores les han ordenado que sean más conservadores y les retengan al más mínimo indicio. «Es cierto que algunos ven en Arenas de Iguña la calzada despejada y no lo comprenden. Pero eso no es indicativo. Son 40 kilómetros muy complicados y muy cambiantes. En un punto puede estar bien y en el siguiente haber varios centímetros», apuntan.

-12,6º se registraron este viernes en Nestares, la mínima regional y la séptima temperatura más baja del país

Además de luchar contra la meteorología, también lo hacen contra las imprudencias. Con nieve, hielo o granizo un conductor valiente es sinónimo de inconsciente. La Guardia Civil confirma que cada vez la concienciación es mayor, pero basta con «uno que lo haga mal para que pueda haber un accidente y pararte toda la autovía». Algunos casos rozan lo surrealista: «Hemos visto gente que en plena nevada no es que desobedezca la obligación de usar neumáticos de invierno, sino que va con una rueda sin dibujo que resbalaría hasta en la carretera más seca».

La Hermida, sin cortes

Por otra parte, Fomento anunció este viernes la decisión de aplazar otra semana el cierre de la N-621, la carretera del desfiladero de La Hermida, debido al temporal. Estaba previsto suspender la circulación entre el lunes y el viernes con motivo de las obras en el puente de Lebeña, uno de los cuatro que van a sufrir una renovación dentro del proyecto de mejora de esta vía, pero la meteorología ha obligado a cambiar de planes.

Dado que la vía alternativa para entrar y salir de Liébana es a través del puerto de Piedrasluengas, que suele acumular grandes cantidades de nieve en episodios de mal tiempo como el actual, Fomento ha decidido no interrumpir el tráfico para evitar que la comarca quede aislada.