Los vendedores esperan incrementar las ventas a partir del puente de diciembre

«¿Esto para congelar, qué tal?». Lo que más hay estos días son preguntas. A menos de un mes para la Nochebuena, la Navidad asoma por la puerta del Mercado de La Esperanza, en Santander, pero todavía no acaba de entrar del todo. «Este año parece que la gente está aguantando. Te empiezan a preguntar, pero todavía no se siente mucho», explica Emilio Costas (Pescados Costas) mientras corta y limpia. Y lo mismo pasa con los precios. Que sí, pero no. El bogavante del país, por ejemplo, lleva escalando pequeños peldaños desde hace un par de semanas (ayer, a 38 euros el kilo). Pero el medio lechazo está incluso más barato que hace diez días (a 18,90 euros).

«No ha habido precio para congelar, no ha estado barato el rape porque no ha habido mucho. Por eso no lo han llevado todavía. Sin embargo, las lubinas parece que empezaron a venir la semana pasada, se pusieron a precio y se notó», explica Costas. El mercado es como la bolsa. Oferta, demanda... «La merluza ha bajado respecto al mes pasado, para que veas. A ver, lo normal es que de cara a Navidad el pescado tire para arriba. El del barco te pedirá más. Pero he visto años que entraba mucho rape en diciembre y lo vendías más barato la víspera que un mes antes», explica.

'Se recogen encargos para Navidad', pone en la báscula de la pescadería de Ana y Vanessa. Allí –Ana Trueba– dice que «sí que están mirando precios y comprando marisco vivo que se puede congelar, aunque es un poquitín pronto». «Se cuece y se congela». Por lo que ella mueve, el volumen es «parecido a otros años a estas alturas». Pero es que el marisco siempre es otra liga. Explica que subirá el bogavante y es posible que otros productos como nécoras o centollo vivo. Que los percebes también pueden irse para arriba «pero varían mucho según lo que se pesque». Y eso se notará «a partir de la semana del puente». Pero cree que otros productos de precio ya considerable (langostino de Huelva, a 38 euros, o gamba también de la zona, a 45, por ejemplo) «estarán más o menos a lo mismo».

«Todavía es pronto. Noviembre está siendo muy tranquilo y lo normal es que se note a partir del puente», coincide Ana Payno en la charcutería. El jamón no varía y se deja para «última hora». Ella ya tiene los botes de caracoles luciendo en el escaparate. «Dos o tres han venido ya a por ellos para hacerlos y congelarlos, pero les he puesto sobre todo para que vean que los tenemos». El bote grande (900 gramos escurridos) cuesta 18,50 euros; el pequeño (340 gramos), 8,50.

«Algún pedido hemos cogido, pero la gente no está muy animada todavía», explica muy cerca de allí Óscar Gómez tras el mostrador del puesto de Carnicería Engracia Camus. Su especialidad, el lechazo y el cordero menor. «Menos movimiento a estas alturas que otros años y los precios son similares a los del año pasado». Sobre los medios lechazos hay una etiqueta negra de una campaña para promocionar el producto nacional y el precio, 18,90 euros por kilo. «Subirá un poco, pero no mucho porque ha estado caro desde el final del verano. Para el 20 de diciembre, puede estar sobre los 20 euros».

Así estaban ayer los precios

En Pescados Costas

Rape: 9,90 euros.

Almeja: La arrocera a 9,90 y la mayor, a 11 euros.

Merluza: De arrastre, 4,50 y de anzuelo, a 7,50 euros.

Mariscos Ana y Vanessa

Cigalas vivas: 32 euros (42 las grandes).

Bogavante del país: 38 euros (llegará en unos días el canadiense, a 26 euros).

Nécoras: 20 euros.

Centollo vivo: 12 euros.

Gamba roja (Palamós): 38-40 euros.

Carabineros: 38 euros.

Percebe: 32 euros.

Charcutería Payno

Jamón de bellota cortado a cuchillo: 99,90 euros/kilo.

Jamón Ibérico: 52,50 euros/kilo.

Paleta ibérica: 39,50 euros/kilo.

Carnicería Engracia Camus

Medio lechazo: 18,90 euros.

Chuletillas: 24,90 euros.