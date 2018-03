El verdel por fin llega a Cantabria

El verdel es un pez caprichoso y se mueve rápido:«Como una bala. Aparece de un día para otro. A principios de semana lo hemos estado buscando y hoy, de repente, ahí estaba», cuenta Pablo Argos, patrón del barco santoñés ‘Ermita Pilar’, uno de los que más cargó ayer –cerca de 15.000 kilos– para inaugurar una de las costeras más esperadas por los pescadores cántabros. Técnicamente se abrió la veda el pasado lunes pero el temporal de mar entorpeció estos días la búsqueda de un pez que no ha dado realmente la cara hasta ayer, aunque el jueves hubo quien llenó alguna caja. «El verdel ya está aquí. Está entrando bien por Bermeo y a partir de la semana próxima estará en las costas cántabras, a las puertas de casa», señala Miguel Fernández, presidente de las Cofradías de Pescadores de Cantabria.

Las cifras fueron buenas para un inicio tímido de la campaña. En Santoña entraron ayer 50.000 kilos de verdel; 90.000 en Colindres y 100.000 en Laredo. Oscilaron más los precios: de los 1,16 euros el kilo en Colindres a primera hora de la mañana, a los 0,9 de Santoña a mediodía. «Nosotros hemos vendido en Colindres unas 200 cajas a eso de las 13.00 horas y hemos tenido suerte porque el precio era digno», señaló Bruno Caribe, patrón del Mar Caribe I (Colindres). Más barato quedó en Santoña, «a unos 0,9 euros el kilo a media mañana. Los cerqueros han traído mucho pescado a las 08.00 horas, y eso ha tirado más tarde un poco los precios a la baja», matiza Fernández. El barco santoñés ‘Ermita Pilar’ fue uno de los que logró aprovechar la cotización alta. «Hemos metido unos 15.000 kilos, mil por hombre, y lo vendimos a 1,15 euros el kilo», apunta Argós,cotización ésta que es sólo un espejismo.

Cuando la semana próxima toda la flota cántabra salga a la mar, la cantidad de verdel en las lonjas hará inviable un precio por encima de los 0,9 euros. «Y cuando pase algún día más y el pez llegue a las costas asturianas y gallegas, será imposible que vuelva a subir», remarca Argos. Por eso él se echará al mar el próximo lunes, incluso pese a las malas previsiones meteorológicas.

Mas parece que no será hasta el martes cuando todo el mundo se lance a por el verdel. «Pero en cuanto llegue el martes, el cien por cien de la flota va a ir a la costera porque la gente está deseosa», asegura Óscar Gutiérrez, secretario de la Cofradía de Colindres. Muchos barcos han permanecido esta semana amarrados a los puertos porque poner en marcha toda la maquinaria requiere mucho dinero. Licencias, permisos, contratos... «Todo cuesta dinero y si esta semana la cosa no estaba muy clara, no ha habido tanta gente que haya salido expresamente a verdel», concreta Miguel Fernández. Lo que ocurre es que hay un porcentaje de la flota que sale a otras especies, como el bocarte, y si da con el verdel, aprovecha su suerte.

Una costera fácil

Es un trabajo fácil, dentro de lo que tiene por costumbre el pescador. Se captura cerca de casa y con relativa facilidad. Ayer el cerco tuvo más éxito que las artes fijas porque la red continúa siendo más eficaz cuando las condiciones no son del todo óptimas. «Lógicamente les cuesta más entrar a comer el anzuelo que ser atrapados por la red», explica Juan José Baranda, patrón del ‘Nuevo Chisu’, de Laredo, que ayer probó con el modo tradicional y tuvo éxito. «Hemos subido unos 4.000 kilos y los hemos vendido a 0,9 euros en Bermeo», explica. A él el puerto vasco le quedaba más cerca que los cántabros. «Lo hemos pescado en aquellas aguas, muy cerca del puerto y no nos compensaba regresar a casa», cuenta con una sensación agridulce: «Por un lado hemos empezado la costera y estamos contentos, pero por otro es una verdadera lástima que nos recorten los cupos hasta ahogarnos, cuando el pescado es más que abundante», protesta Baranda.

Es una denuncia compartida por todos, que suena a recurrente sobre todo tras el recorte de los cupos de hasta un 20% en este último año. «Esto nos obliga a buscar alternativas a todos, sobre todo a los barcos pequeños. Nosotros, por ejemplo, estamos yendo también a palangre, porque de otra manera es imposible mantener los contratos durante buena parte del año. Esta costera del verdel, con los cupos tal y como están, podría durarnos un par de semanas. Pero la alargaremos para que tenga más sentido», denuncia el patrón de ‘Nuevo Chisu’.

«Estos recortes no tienen ningún sentido», se suma Gutiérrez. «El verdel es un complemento clave para las costeras del bonito y del bocarte para los barcos pequeños, y estos recortes de cupo están haciendo mucho daño», zanja.