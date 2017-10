«No me da vergüenza pedir ayuda, pero para otros la pobreza es un asunto tabú»

«¿El futuro? No me lo planteo. Vivo al día. ¿Para qué voy a pensar más allá?». José R. G. es uno de los más de 143.000 cántabros que los últimos informes sitúan en riesgo de exclusión social y pobreza, una tasa que en la Comunidad alcanza el 24,6% de la población y que, simplemente de 2015 a 2016, se incrementó un 20%, esto es, cuatro puntos. Pero más allá de las estadísticas anuales, frías por lo general, se encuentra la historia y el relato de los afectados por la coyuntura económica, en la mayor parte de los casos atrapados por las fauces de una crisis que los movimientos sociales intuyen como permanente y que ha obligado a miles de ciudadanos a tirar de ayudas externas o a recurrir a familiares. En este contexto, el medio y largo plazo pierde su sentido, mientras el calendario se vuelve un enemigo. «¿Cómo llegar a fin de mes? Es la pregunta del millón... Cada uno se apaña como puede», añade.

José tiene 51 años, mujer y dos hijos menores. Actualmente percibe una pensión fruto de una minusvalía derivada de un accidente laboral que, sin embargo, no llega al Salario Mínimo Interprofesional, estipulado en 707,60 euros. No hay más ingresos, salvo el apoyo familiar, y de esa prestación hay que reservar parte para el dinero de la hipoteca. Todo ello mientras las oportunidades laborales llegan a cuentagotas desde que perdió en 2011 un empleo en el que había permanecido seis años. «La última vez que trabajé fue en abril. Entré a las dos de la tarde y acabé a las diez de la noche. Y ya», explica este varón que no pierde el optimismo a pesar de las dificultades. «Aunque estés hundido tienes que salir adelante. Esto no se acaba aunque digan que ya no hay crisis. Cada uno debemos pelear por nosotros», razona.

«¿Cómo llegar a fin de mes? Es la pregunta del millón... Cada uno se apaña como puede» José R. G., Afectado

Esta «víctima del sistema», como se define a sí mismo -desde 2008 hay 27.377 cántabros más en riesgo de exclusión-, vio cómo, tras ser despedido, el dinero obtenido con la liquidación y la ayuda al desempleo iba mermando progresivamente sin que surgiese una nueva vía rumbo a la estabilidad. En 2014 acudió por primera vez a los servicios sociales municipales y poco después al programa de ayuda alimentaria. «Mientras trabajas nunca te preocupas de pensar en si no tendrás para comer, pero cuando ves que vas a peor empiezas a relacionarte con gente que está mal, como tú, o peor. Ellos te suelen informar de las opciones que hay», detalla. ¿Tuvo vergüenza? «A mí nunca me ha dado apuro pedir ayuda. Sí que es cierto que hablas con personas en situación difícil y para ellos la pobreza sí que es un asunto tabú. Intentas ayudar, pero les da reparo o miedo hablar del tema, aunque yo creo que es un error ocultarlo». Ahora también cuenta con el bono social para ayudarle a pagar la factura de la luz.

«La primera vez sí me dio vergüenza ir a pedir, pero era eso o no tener para poder comer» María José T. L., Afectada

José se inició en el mundo de la construcción y luego pasó por el sector de las canteras y la minería. Después de seis años en una compañía dedicada a diversos negocios eléctricos, el desempleo le llegó de golpe y lamenta que hoy en día apenas surjan opciones. Es más, «para poder comer tienes que trabajar en cosas para las que no estás capacitado, en mi caso por la minusvalía», reprocha, mientras critica que «los politiquillos engrosen sus cuentas mientras ven cómo hay gente que pasa hambre».

Como conclusión, un deseo. «Esto algún día mejorará y nuestros hijos tendrán más oportunidades que las que hay actualmente».

Más damnificados

El estudio 'El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2016', elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) y divulgado días atrás con motivo de la celebración de la XIII Semana Cántabra contra la Pobreza, igualmente recoge que en 2016 la región tenía 89.202 personas en situación de pobreza, el 15,3% de las 582.206 que componen la población autonómica. El umbral de pobreza regional está fijado hoy en día en 7.721 euros, es decir, 643 mensuales para un hogar compuesto por una sola persona. Además, para estar incluido en situación de exclusión social se tienen en cuenta otros aspectos como la baja intensidad de trabajo en el hogar o la privación de diversos bienes de consumo básicos. Donde no hay duda es en el campo de la pobreza severa. De los 89.202 cántabros catalogados como pobres, hay 13.142 que malviven con menos de 342 euros al mes. Este grupo supone el 2,3% de la población.

María José T. L. lleva diez años luchando por acceder a una vivienda social. / Roberto Ruiz

María José T. L. solo pide a sus 43 años que le «ayuden a acceder a una vivienda social». Desde que se casó hace 20 años vive en Santander junto a su marido y sus tres hijos en compañía de su madre, que tiene una ayuda de 426 euros al mes y con la que paga la hipoteca del inmueble. Hasta hace poco también habitaba el hogar su hermano y familia, de forma que «hemos estado conviviendo hasta nueve personas». ¿La distribución? «Primero dormíamos cuatro en una habitación y el hijo mayor en la sala. Esto desde que me casé. Llevo diez años luchando por una vivienda. Creo que puedo pagar hasta 300 euros, pero más no. Entré en un sorteo, pero me quedé de reserva», rememora.

Los datos 27.377. personas se han sumado al grupo en riesgo de exclusión desde 2008, justo al inicio de la crisis. 13.142 personas en la Comunidad padecen pobreza severa; malviven con menos de 342 euros al mes.

Esta vecina explica que ha pedido «la Renta Social Básica, pero no me la dan por vivir con mi madre». Relata que su marido ahora trabaja de peón, aunque se ha pasado mucho tiempo sin obtener un empleo. «Estuvo tres años seguidos sin encontrar nada. Me ayudaron con los alimentos, especialmente el cura, que también nos pagó la luz alguna vez. Mi madre nos echa una mano igualmente, pero ya me dirás qué apoyo nos puede dar con 426 euros...», lamenta.

¿Cómo se batalla esta situación? «No lo sé ni yo. Nos ayuda quien puede. Los niños no pasan miseria, eso no. Tienen ropa, calzado y van al colegio casi todos los días. Cruz Roja también nos dio mochilas y libretas», sostiene.

Respecto al tabú que se ha instalado en torno a las dificultades en muchos hogares, «la primera vez, hace cerca de seis años, sí que me dio vergüenza ir a pedir, pero era eso o no tener para poder comer. El cura del barrio nos ayudó en aquel momento», abunda.

«Lo que vemos es que la desigualdad crece y cada vez hay una mayor bolsa de pobreza, y cronificada» Cristina Bandrés, Alianza contra la Pobreza

María José sí que confía en un futuro mejor para sus hijos. «Creo que la cosa irá mejor. Espero que la crisis pase de una vez y ellos sí que se puedan buscar un buen porvenir», opina.

Los movimientos sociales, en cambio, no ven tan claro ese anhelado cambio de paradigma económico y social. Cristina Bandrés, portavoz de la Alianza Cántabra contra la Pobreza, asegura que «lo que vemos es que la desigualdad crece y que cada vez hay una bolsa de pobreza mayor y, más grave aún, cronificada». Guillermo Sosa, de EAPN Cantabria, apunta que «hay un nuevo perfil de pobreza». «Ahora -describe- es de una persona adulta española, con estudios y, más preocupante, con trabajo. La caída del paro no ha impedido que se incremente el riesgo de exclusión». «La situación sigue siendo muy preocupante», afirma.