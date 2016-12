El Pleno de Santoña aprueba la cesión gratuita de la parcela donde irá el centro de salud

De acuerdo con Santoñeses en lo de mas servicios en el centro de salud, pero el PP ¿qué dice? Cuando Nacho fue presidente no hizo absolutamente nada por Santoña, salvo venir a cerrar servicios. El gobierno regional no gastó un ? en santoña con Nacho Diego. Ni PSOE ni PRC son mis favoritos pero hay que reconocer que Santoña ha recibido dinero regional sólo cuando estaban PSOE y PRC en el gobierno de Cantabria.

El gobierno local del PP, además de invmovilista, tragó con todo. Y no sacaron mas de 10 ? al gobierno regional en 4 años.

Pueden intentar colarla, pero la gente tiene memoria.